MoEngage obtiene 180 millones de dólares adicionales en financiación de Serie F

La ronda, liderada por ChrysCapital y Dragon Funds, subraya el impulso global de MoEngage a medida que las empresas van más allá de las nubes de marketing tradicionales para adoptar la plataforma de interacción con el cliente basada en insights de MoEngage, tanto para los equipos de marketing como de producto.

La demanda de Merlin AI y la suite unificada de interacción de MoEngage continúa creciendo en Norteamérica, EMEA, Australia, Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático, a medida que las marcas invierten en insights más profundos y experiencias conectadas del cliente.

LONDRES, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plataforma de interacción con el cliente para marcas de consumo anunció la captación de 180 millones de dólares adicionales en su ronda de financiación Serie F. Esta financiación se suma a los 100 millones de dólares obtenidos en noviembre de 2025, lo que eleva la financiación total de la Serie F a 280 millones de dólares. La última inversión fue liderada por los nuevos inversores ChrysCapital y Dragon Funds, junto con Schroders Capital, y con la participación continua de los inversores actuales TR Capital y B Capital.

El capital se utilizará para acelerar la innovación de la suite Merlin AI, ampliar los equipos de lanzamiento al mercado en Norteamérica y EMEA, y explorar adquisiciones estratégicas que amplíen las capacidades de la plataforma. MoEngage continúa consolidando su presencia en Australia, Nueva Zelanda y el Sudeste Asiático, donde las marcas empresariales están modernizando sus plataformas de interacción con el cliente y unificando los flujos de trabajo de marketing y producto.

Además de estas inversiones de crecimiento, MoEngage ha completado su segunda oferta pública de adquisición (OPA) para empleados, por un total aproximado de 15 millones de dólares, que beneficia a 259 empleados, actuales y antiguos, en su proceso de creación de patrimonio. La ronda incluyó transacciones secundarias seleccionadas para inversores iniciales, concretamente Eight Roads, Helion Venture Partners, Matrix Partners y Ventureast.

"En MoEngage, creemos que nuestro éxito es un esfuerzo colectivo, basado en una cultura de responsabilidad e innovación. Es fundamental reconocer a quienes nos han permitido llegar hasta aquí", afirmó Raviteja Dodda, consejera delegada y cofundadora de MoEngage. "Este programa de liquidez refleja ese compromiso al garantizar que los creadores de MoEngage, nuestros empleados y los primeros inversores tengan la oportunidad de compartir directamente los logros que alcanzamos juntos. Agradecemos la colaboración con ChrysCapital, Dragon Funds, Schroders Capital, TR Capital y B Capital para continuar nuestra expansión global".

Acelerando el crecimiento en Europa y Reino Unido

Europa y Reino Unido siguen siendo mercados clave para el crecimiento de MoEngage, ya que las empresas aceleran su transformación digital y adoptan plataformas de interacción con el cliente basadas en IA. Aprovechando su presencia actual, la compañía planea ampliar aún más su plantilla en ambas regiones, ampliando los equipos de éxito del cliente, soporte, ventas y marketing, a la vez que mejora sus capacidades de IA.

MoEngage colabora con empresas líderes de comercio minorista, comercio electrónico, servicios financieros y telecomunicaciones para unificar los datos de los clientes y ofrecer experiencias omnicanal personalizadas. Estas iniciativas ayudan a las empresas de la región a aprovechar la IA para mejorar la retención, la fidelización y las experiencias conectadas de los clientes en mercados digitales cada vez más competitivos.

Con el liderazgo de MoEngage como plataforma de interacción con el cliente para profesionales del marketing, está reforzando su suite para Product Teams con MoEngage Analytics y MoEngage Inform. Dado que la interacción con el cliente actual no se basa únicamente en el marketing, los equipos de producto y marketing deben operar con datos compartidos para garantizar que las experiencias del cliente estén conectadas, no fragmentadas.

MoEngage Inform optimiza la mensajería transaccional crítica, como las contraseñas de un solo uso (OTP), las actualizaciones de cuentas y las actualizaciones de servicio, mediante una única API en todos los canales de mensajería y proveedores de entrega, lo que garantiza una fiabilidad que la distingue de las campañas de marketing. Por otro lado, las capacidades mejoradas de análisis de producto de MoEngage Analytics acortan la distancia entre el conocimiento y la acción. Al unificar los datos de comportamiento con la interacción inmediata, MoEngage permite a los gerentes de producto descubrir el porqué del comportamiento del usuario y generar experiencias instantáneas que impulsan la retención y el valor de vida del cliente (LTV).

"La interacción con el cliente nunca ha sido responsabilidad de un solo equipo. Los clientes pasan por muchos momentos, y esos momentos deben sentirse conectados y apoyados", añadió Dodda. "Cuando producto, ingeniería y marketing trabajan con los mismos datos y herramientas, pueden presentarse de forma más natural a sus audiencias. Esa es la experiencia que queremos ayudar a las empresas a ofrecer para que puedan hacer crecer sus marcas".

Rishabh Iyer, vicepresidente de ChrysCapital, declaró: "ChrysCapital se complace en asociarse con MoEngage para su próxima fase de crecimiento impulsado por la IA. Esta inversión se alinea con nuestra estrategia de respaldar plataformas tecnológicas desarrolladas en India para empresas globales, aprovechando el talento, la eficiencia del capital y un profundo conocimiento de las necesidades empresariales. Nos impresiona el modelo operativo disciplinado de MoEngage, su ejecución sostenida en EE. UU. y sus amplias capacidades de producto. Esperamos ayudar al equipo a convertirse en la plataforma tecnológica de marketing líder a nivel mundial".

Ridhi Chaudhary, responsable de información de Dragon Funds, comentó: "Nos complace asociarnos con MoEngage, impresionados por su sólida gestión, la continua innovación de productos y el crecimiento sostenido. Creemos que el producto líder en su clase y las capacidades de IA de MoEngage la posicionan para liderar la categoría de martech." Aakash Tulsani, director general de Dragon Funds, añadió: "MoEngage marca la pauta en innovación al aprovechar la IA en datos propios, lo que la hace esencial para los profesionales del marketing. Es un privilegio asociarnos de nuevo con MoEngage, tras haber invertido anteriormente".

"En Zeta, estamos desarrollando la plataforma bancaria moderna para las principales instituciones financieras del mundo. Como empresa centrada en datos, nos basamos en un profundo conocimiento de los clientes para impulsar nuestra estrategia de producto", afirmó Bhavin Turakhia, cofundador y consejero delegado de Zeta. "MoEngage Analytics nos ha ayudado a optimizar procesos críticos como la incorporación, la activación y la venta cruzada, mientras que sus funciones de mensajería nos permiten impulsar a los clientes al instante. Uniendo eficazmente la información con la acción. Como usuario del producto, estoy impresionado por la innovación constante. Además, MoEngage Inform se ha vuelto esencial para impulsar nuestras comunicaciones esenciales, ofreciendo actualizaciones de cuentas y transacciones con alta fiabilidad y rapidez".

"MoEngage Inform se ha convertido en un componente fundamental de nuestra experiencia de comercio electrónico en Loblaw, en todas nuestras líneas de negocio", afirmó Charu Pujari, vicepresidente sénior de IA e Ingeniería de Loblaw Digital. "Mantiene a los clientes informados sobre sus pedidos de entrega y recogida con la rapidez y fiabilidad que esperan, lo que ha marcado una diferencia significativa en su nivel de compromiso y confianza durante todo el proceso".

Avendus Capital actuó como asesor financiero exclusivo de la empresa y sus accionistas.

