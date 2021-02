Moët Hennessy annonce l'acquisition de 50% de la marque de Champagne de prestige Armand de Brignac détenue par Shawn JAY-Z Carter

Avec son design différenciant et reconnu dans le monde entier, Armand de Brignac a révolutionné sa catégorie depuis 2006. La marque connait un succès mondial grâce à une forte présence en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, avec plus de 500 000 bouteilles vendues en 2019, notamment dans les adresses les plus prestigieuses.

"Depuis des années, nous suivons le fantastique succès d'Armand de Brignac et nous admirons sa capacité à défier certaines des règles de la catégorie des Champagne de prestige. Souvent appelé "Ace of Spade" aux Etats-Unis, grâce à l'as de pique qui orne ses bouteilles, Armand de Brignac incarne une vision contemporaine et d'exception, tout en valorisant les savoirs faire de la Champagne. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de nous associer à cette marque. Notre expérience séculaire en Champagne et notre réseau international de distribution, associés à la vision de JAY-Z, à la force de la marque et à la qualité de ses cuvées de prestige, nous permettront de la porter vers de nouveaux sommets à travers le monde", déclare Philippe Schaus, président-directeur général de Moët Hennessy.

« Je suis fier d'associer la famille Arnault à notre aventure. Notre rencontre a débuté avec Alexandre Arnault, puis son père Bernard et s'est poursuivie avec Philippe Schaus, chez moi, à Los Angeles. C'est une alliance stratégique qui m'a toujours semblé évidente. Nous sommes convaincus que la puissance du réseau de distribution mondial de Moët Hennessy, la force inégalée de son portefeuille et son excellence reconnue de longue date dans le développement de marques de luxe donneront à Armand de Brignac la puissance commerciale dont elle a besoin pour se développer », déclare Shawn JAY-Z Carter.

Cet accord comprend une participation de 50 % dans Armand de Brignac par Moët Hennessy ainsi que la reprise de la distribution mondiale. Cette structure à 50%-50% garantit que chacune des deux parties apporte ses forces et son expertise pour assurer le succès de cette alliance à long terme.

