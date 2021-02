Moët Hennessy anuncia parceria com Shawn JAY-Z Carter por meio da aquisição de 50% do Champagne Armand de Brignac

Com visual marcante e apelo natural para um consumidor de luxo global e diversificado, a Armand de Brignac vem trazendo inovação e dinamismo incomparáveis para o setor de Champanhe desde 2006. Tem sido um sucesso mundial com forte presença na América do Norte, Ásia e Europa, e mais de 500 mil garrafas vendidas em 2019, em particular com uma posição notável nos canais de alto padrão.

"Há anos, seguimos o fantástico sucesso da Armand de Brignac e admiramos sua capacidade de desafiar algumas das regras do setor de Champanhe. Frequentemente chamada de "Ace of Spades", a Armand de Brignac quebra barreiras e reflete o luxo contemporâneo, preservando as tradições dos terroirs de champanhe. Hoje, estamos incrivelmente orgulhosos de fazer parceria com eles e acreditamos que a combinação de nossa experiência com champanhe e rede internacional, juntamente com a visão de Shawn JAY-Z Carter, a força da marca Armand de Brignac e a qualidade de sua gama de cuvées de prestígio, permitirão elevar o negócio a novos patamares em todo o mundo", disse Philippe Schaus, presidente e CEO da Moët Hennessy.

"Tenho orgulho de receber a família Arnault na nossa família por meio dessa parceria que começou com Alexandre Arnault e continuou com seu pai Bernard Arnault e Philippe Schaus, na minha casa em Los Angeles. É uma parceria que sempre pareceu familiar. Estamos confiantes de que o grande poder da estrutura de distribuição global do grupo Moët Hennessy, sua força de portfólio incomparável e seu histórico de excelência há muito estabelecido no desenvolvimento de marcas de luxo oferecerão à Armand de Brignac o poder comercial que a marca precisa para crescer e prosperar ainda mais", disse Shawn JAY-Z Carter.

A parceria será ancorada na aquisição de uma participação de 50% na Armand de Brignac pela Moët Hennessy, bem como em um acordo de distribuição global. A divisão igualitária 50%-50% é um elemento essencial desta aliança e garante que cada um dos dois parceiros queira trazer seus pontos fortes e expertise.

