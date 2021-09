Moët Hennessy inaugure un nouveau concept contemporain pour Les Caves Particulières, à l'Aéroport Paris-Charles de Gaulle

Rassemblant des Maisons emblématiques implantées sur différents terroirs français, Moët Hennessy a su mettre en scène, dès 2014, l'excellence des marques du groupe à travers un concept unique et innovant : Les Caves Particulières. Ayant pour vocation d'initier les voyageurs du monde entier au portefeuille de Moët Hennessy, le concept révèle les terroirs et le savoir-faire des Maisons du groupe de vins et spiritueux.

En perpétuelle quête d'excellence, « Les Caves Particulières » bénéficie cette année d'une véritable cure de jouvence. Le design de ce nouvel écrin a été confié à l'architecte iconoclaste, Hubert de Malherbe, reconnu comme l'un des experts du design « retail ». En jouant avec des matériaux comme la pierre et le bois, mais aussi les iconiques caisses d'expédition, un des symboles de l'esprit de conquête du groupe, il a su moderniser l'espace avec un design simple et épuré en mettant le consommateur au cœur du projet avec une large table expérientielle centrale. La signature olfactive de la boutique a, quant à elle, été confiée à Thierry Wasser, parfumeur de la Maison Guerlain.

« Les Caves Particulières » est situé dans le hall K du Terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Ce espace est un lieu unique pour découvrir le rayonnement des maisons de luxe françaises. Ambassadeur de l'art de vivre à la française, l'espace dévoilera une offre d'expériences immersives avec la mise en valeur de certains produits d'exception disponibles toute l'année en exclusivité à l'aéroport, notamment l'Edition Particulière Hennessy, l'édition limitée XO Paris, des « ateliers » de découverte, de mixologie et de personnalisation, ainsi qu'une série d'expériences d'accords mets/vins développés en partenariat avec l'espace gastronomique La Halle Gourmande. Ce nouvel écrin et son personnel dédié à l'écoute d'un voyageur curieux et exigeant devient la destination incontournable des gourmets.

CITATIONS MOËT HENNESSY :

- Laurent Boidevezi, Directeur Travel Retail & AFME LAC – Private Sales : « Les Caves Particulières est un projet avant-gardiste qui a ouvert la voie à l'accélération du retail chez Moët Hennessy dans le monde. Aujourd'hui, à l'Aéroport Paris-Charles de Gaulle, notre « home airport », nous offrons une expérience encore plus proche de nos clients, qui trouveront en ce lieu les produits les plus exclusifs de nos Maisons ».

- Donatienne de Fontaines-Guillaume, Directrice Travel Retail EMEA & Amériques - Moët Hennessy : « Ce qui a animé ce projet est la volonté profonde, que chaque voyageur quittant la France, emporte avec lui une part de l'Art de vivre à La Française, ce qui se fait de plus beau dans nos terroirs, avec la générosité de Mère Nature. » ; « Nous avions les joyaux, il nous fallait un écrin à la hauteur de ces Maisons, un espace original dédié à ce portefeuille unique pour faire partager aux voyageurs des expériences singulières. Nous en avons rêvé et l'avons réalisé à l'Aéroport Paris-Charles de Gaulle, une expérience ultime de l'Art de vivre à la française ».

- Hubert de Malherbe, Designer et Président - Cabinet de design Malherbe Paris : « Je voulais que Les Caves Particulières proposent une sorte de voyage immobile ; un mélange délicieux de l'esprit de conquête des Maisons et la douceur de leurs terroirs et savoir-faire. On y retrouve l'âme de chacune des Maisons, des quais de la Richonne à la pierre de combe brune de la région de Cognac en passant par les crayères où vieillissent les champagnes.

Le visiteur peut voyager au cœur des Maisons grâce à des écrans immersifs, expérience « phygitale » unique doublée d'une dégustation de produits d'exception autour d'un bar central qui témoigne de l'importance de la convivialité du lieu.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-six Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues.

Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social qui s'exprime au travers de son programme Living Soils Living Together.

Le groupe LVMH détient également des domaines viticoles de renom au travers de "LVMH Vins d'Exceptions".

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton

A propos du Groupe ADP

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2020, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 33,1 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 1,8 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 96,3 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2020, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 137 millions d'euros et le résultat net part du Groupe à 1 169 millions d'euros.

A propos d'Hubert de Malherbe

Ingénieur des Arts et Métiers, Hubert crée son agence en 1993 en s'appuyant sur une équipe de 190 spécialistes. Hubert supervise l'ensemble des projets créatifs de l'agence et s'implique personnellement sur chaque sujet stratégique (Dior, Place Vendôme, Sogo...). Il est au cœur des projets internationaux, en Asie et dans le reste du monde et cultive la double compétence originale de l'agence sur le Mass-Market et sur le Luxe.

A propos de Lagardère Travel Retail

Une des deux branches du groupe Lagardère, Lagardère Travel Retail est un leader mondial du secteur du Travel Retail. Avec 4 850 points de vente Travel Essentials, Duty Free & Mode et Foodservice dans les aéroports, gares et autres concessions dans 39 pays, Lagardère Travel Retail a généré €2,3 milliards de ventes en 2020 (base 100%). Par une approche holistique unique, Lagardère Travel Retail a pour ambition de répondre aux attentes des passagers tout au long de leur voyage, de valoriser les actifs des concédants et ceux de ses marques partenaires.

A propos de Société de Distribution Aéroportuaire

La Société de Distribution Aéroportuaire (SDA) est une joint-venture entre Paris Aéroports et Lagardère Travel Retail. SDA est notamment représentée par la marque Duty Free « Buy Paris », qui propose aux passagers une expérience de shopping d'exception dans une ambiance apaisante et raffinée, tout en donnant le sentiment d'être dans la capitale grâce à une décoration et un mobilier résolument parisien.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

