Moët Hennessy führt ein neues, zeitgemäßes Konzept für seine Boutique Les Caves Particulières im Pariser Flughafen Roissy Charles de Gaulle ein

Moët Hennessy, das namhafte Weingüter (Maisons) zusammenfasst, präsentiert die Exzellenz seiner Marken seit 2014 im Rahmen eines einzigartigen und innovativen Konzepts. Die Boutique Les Caves Particulières hat den besonderen Auftrag, Reisenden aus aller Welt das Produkt-Portfolio von Moët Hennessy zu präsentieren; das Konzept stellt die französischen Anbaugebiete und das Know-How der Wein- und Spirituosenhersteller vor.

Die Boutique Les Caves Particulières erhält dieses Jahr ein ganz neues Gewand. Das Projekt der Neugestaltung wurde dem berühmten Architekten Hubert de Malherbe, einem anerkannten Experten für Design und Einzelhandelsdesign, anvertraut. Hubert de Malherbe spielte mit Stein und Holz und bediente sich außerdem der beliebten Transportkisten, die für den Eroberungsgeist des Unternehmens stehen, um die Boutique durch ein einfaches, schlichtes Design zu modernisieren; der Kunde rückt durch einen großen Verkostungstisch in der Mitte des Raums in den Mittelpunkt. Die Duftnoten der Boutique stammen von Thierry Wasser, dem Parfümeur des Hauses Guerlain.

Die Adresse der Caves Particulières ist Terminal 2E des Flughafens Paris-Charles de Gaulle. Die Boutique ist ein einzigartiger Ort zur Ausstellung der französischen Luxusmarken. Sie vermittelt den französischen Lebensstil, bietet immersive Erlebnisse und einzigartige Produkte, die nur in Paris erhältlich sind, z. B. einen Edition Particulière Hennessy; sie ist das ganze Jahr über geöffnet. Reisende finden hier ein umfangreiches Angebot aus exklusiven Dienstleistungen und Produkten, darunter auch seltene Jahrgänge aus der Edition Particulière Hennessy, der Limited-Edition Hennessy XO Paris, Workshops zum Thema Weine und Spirituosen oder Mixology, Möglichkeiten der Personalisierung und eine Reihe kulinarischer Verkostungsevents, die in Zusammenarbeit mit den Gastronomen der Halle Gourmande (Gourmet-Halle) entwickelt wurden. Les Caves Particulières ist ein Ort für neugierige, anspruchsvolle Reisende, eine besondere Option für Genießer. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch.

- Laurent Boidevezi, Vorstandsvorsitzender von Travel Retail & AFME LAC – Private Sales: Les Caves Particulières ist ein Projekt der Avantgarde, das für Moët Hennessy den Weg zum weltweiten Einzelhandel ebnete. Mit Les Caves Particulières in Paris-Charles de Gaulle, unserem Heimatflughafen, fördern wir die Kundennähe; Reisende finden in der Boutique ein Angebot der auserlesensten Produkte unserer Maisons.

- Donatienne de Fontaines-Guillaume, Generaldirektor von Travel Retail EMEA-Raum & America - Moët Hennessy: Die Idee des Projekts ist, dass wir es jedem aus Frankreich kommenden Reisenden ermöglichen, etwas vom französischen Lebensstil mitzunehmen, etwa die besten Produkte aus den französischen Weinanbaugebieten. Die Schätze waren bereits vorhanden, nun brauchten wir noch den Schaukasten dafür, einen unvergleichlichen Ort, an dem das exklusive Produkt-Portfolio den Reisenden im Rahmen eines einzigartigen Erlebnisses vorgestellt werden konnte. Das Ergebnis ist ein ultimatives Erlebnis des Pariser Lebensstils.

- Hubert de Malherbe, Geschäftsführender Direktor & Designer - Malherbe Paris: Ich wollte, dass die Boutique Les Caves Particulières die Passagiere vor Ort auf eine Reise schickt; das Ergebnis ist eine köstliche Mischung aus dem Eroberungsgeist der Maisons, der Schönheit ihrer Anbaugebiete und ihres Know-Hows. Die Seele der Weingüter verbirgt sich in den Kalkkellern – von den Hängen des Weinguts Richomme bis zu den braunen Karböden des Cognac-Gebietes – in denen die Alterung der Champagne-Sorten erfolgt. Der Besucher macht sich über immersive Bildschirme auf die Reise in die Weinberge, ein einzigartiges Erlebnis, das die Verkostung unvergleichlicher Produkte an der Bar einschließt, denn Gemütlichkeit darf an diesem Ort nicht zu kurz kommen.

Über Moët Hennessy

Moët Hennessy, die Wein- und Spirituosenabteilung von LVMH umfasst 25 Weingüter. Viele von ihnen existieren seit Jahrhunderten, andere nehmen gerade ihre Geschäftstätigkeit auf. Die Vision von Moët Hennessy ist es, erlesene Weine und Spirituosen auch künftig von der Natur zu den Menschen zu bringen.

Moët Hennessy, zu dessen Weinanbaugebieten die angesehensten Gebiete der Erde gehören, verfügt über ein Know-How, das von der Weinherstellung, über die Gastfreundschaft bis hin zum online- und Einzelhandelsmanagement vor Ort reicht und seinen Kunden einzigartige Gourmet-Erlebnisse bietet.

Seit vielen Jahren engagiert sich Moët Hennessy im Rahmen des Programms Living Soils Living Together (Lebendige Böden & Gemeinschaften), um künftigen Generationen eine bessere Welt zu hinterlassen; das Programm umfasst vier wesentliche Ziele: Die Regenerierung unserer Böden, die Linderung der Folgen des Klimawandels, die Förderung des Engagements der Gesellschaft und die Befähigung der Völker. Moët Hennessy ist stolz darauf, ein von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusivität geprägtes Arbeitsumfeld für alle zu fördern.

Ao Yun, Ardbeg, Armand de Brignac, Belvedere, Cape Mentelle, Chandon, Château d'Esclans, Château Galoupet, Cheval des Andes, Clos19, Cloudy Bay, Dom Pérignon, Eminente, Glenmorangie, Hennessy, Krug, Mercier, Moët & Chandon, Newton

Über die Unternehmensgruppe ADP

Der Konzern ADP ist die Eigentümerin der französischen Flughäfen Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Paris-Le Bourget, und ist für deren Verwaltung verantwortlich. Im Jahr 2020 begrüßte das Unternehmen unter der Marke Aéroports de Paris (Pariser Flughhäfen) 33,1 Millionen Passagiere in den Flughäfen Paris-Charles de Gaulle und Paris-Orly, 1,8 Millionen Tonnen Frachtgut und Postsendungen sowie nahezu 96,3 Millionen Passagiere in ausländischen Flughäfen. Der Konzern verfügt über eine besonders günstige geografische Lage mit einem großen Einzugsgebiet und setzt sich die Erweiterung seiner Kapazitäten, die Verbesserung der Qualität seiner Dienstleistungen und den Ausbau seiner Geschäftstätigkeit in den Bereichen Einzelhandel und Immobiliensektor zum Ziel. Im Jahr 2020 betrug der Ertrag der Unternehmensgruppe 2 137 Millionen Euro und der Reinerlös 1 169 Millionen Euro.

Über Hubert de Malherbe

Der Ingenieur Hubert ist Absolvent der französischen Hochschule Arts et Métiers und gründete seine Agentur im Jahr 1993 zusammen mit einem aus 190 Fachkräften bestehenden Team. Hubert leitet alle kreativen Projekte der Agentur und beteiligt sich persönlich an jeder einzelnen Projektstrategie (Dior, Place Vendôme, Sogo, usw.). Er ist ein wichtiger Partner im Rahmen internationaler Projekte in Asien und den anderen Teilen der Welt. Er sorgt dafür, dass der Fokus in den Bereichen Massenmarkt- und Luxusartikel auf die Kernkompetenzen der Agentur gelegt und diese gefördert werden. Er ist besonders involviert in die internationale Entwicklung der Agentur.

Über Lagardère Travel Retail

Lagardère Travel Retail ist eine der beiden Zweige von Lagardère Group und ein weltweit führendes Unternehmen im Sektor des Reiseeinzelhandels. Lagardère Travel Retail setzte im Jahr 2020 in seinen 4 850 Zweigstellen in den Bereichen Travel Essentials, Duty-Free & Fashion sowie Foodservice in Flughäfen, Bahnhöfen und bei weiteren Lizenznehmern in 39 Ländern 2,3 Milliarden um (Basis: 100%). Die Ambition von Lagardère Travel Retail ist die Zufriedenheit der Passagiere während der gesamten Reise und ein effektiver Umgang mit ihrem Vermögen und dem seiner Partner.

Über Société de Distribution Aéroportuaire (Flughafenvertriebsgesellschaft)

Societé de Distribution Aéroportuaire (SDA) ist ein gemeinschaftliches Unternehmen (Joint-Venture) zwischen den Unternehmen Aéroports de Paris und Lagardère Travel Retail. SDA wird durch die Marke Duty-Free Buy Paris, die Passagieren ein unvergleichliches Kauferlebnis in einer angenehmen, eleganten Umgebung bietet und ihnen durch die Gestaltung der Boutiquen im typischen Pariser Flair das Gefühl vermittelt, direkt in der Hauptstadt zu sein.

