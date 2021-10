Moët Hennessy inaugure un nouveau lieu dédié à l'innovation, Le Centre Robert-Jean de Vogüé

« En parfaite adéquation avec le programme Living Soils, Living Together que nous avons lancé l'année dernière, cette nouvelle infrastructure de recherche de pointe soutiendra toutes les Maisons Moët Hennessy qui transforment leurs activités grâce au développement durable », a déclaré Philippe Schaus, PDG de Moët Hennessy. « Nommé Robert-Jean de Vogüé, en hommage à l'une des figures historiques du Groupe qui a œuvré sans relâche pour le bien commun de la Champagne et au-delà, ce centre de recherche sera un lieu de partage des connaissances, à la fois entre les Maisons mais aussi avec les chercheurs du secteur public. Il s'ouvrira également à la collaboration avec d'autres partenaires externes. »

ACCÉLÉRER UN HÉRITAGE D'INNOVATION

L'innovation a toujours été au cœur de Moët Hennessy, et nombre de ses innovations façonnent, aujourd'hui encore les contours d'une viticulture durable. Depuis plus de 20 ans, Moët Hennessy a fait progresser cette démarche, et a officialisé en 2020 son engagement en faveur de la viticulture durable avec « Living Soils », qui vise à unir ses communautés à travers le monde et à accélérer sur la voie de la durabilité. Le nouveau centre, qui s'attache à relever les défis environnementaux et industriels, permettra à Moët Hennessy de continuer à apporter d'importantes contributions aux pratiques viticoles durables.

DOMAINES DE RECHERCHE

Le centre couvrira quatre grands domaines de recherche :

Innover pour comprendre : microbiologie et biotechnologie. Observer et analyser les micro-organismes pour mieux comprendre leur impact sur les vignobles.

Observer et analyser les micro-organismes pour mieux comprendre leur impact sur les vignobles. Innover pour protéger le climat : physiologie végétale. Réaliser des expérimentations autour de la vigne et du raisin pour faire face aux défis du réchauffement climatique.

Réaliser des expérimentations autour de la vigne et du raisin pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Innover pour mieux produire : génie des procédés. Analyser l'ensemble des étapes de la production des vins pour optimiser les processus et promouvoir la recyclabilité.

Analyser l'ensemble des étapes de la production des vins pour optimiser les processus et promouvoir la recyclabilité. Innover pour l'expérience : analyse sensorielle et formulation. Répond à tous les besoins d'évaluation sensorielle à différents stades de production, pour poursuivre la quête d'excellence de nos Maisons.

L'INSTALLATION

Conçu par l'architecte Giovanni Pace, le Centre de Recherche Robert Jean de Vogüé, d'une superficie totale de 4 000 m2, est né d'une ambition environnementale forte, et a été pensé pour favoriser l'émulation collective et le partage de la connaissance. Le Centre de Recherche est situé à proximité immédiate du site de production ultra-moderne de Moët Hennessy à Mont Aigu.

Le bâtiment a été créé en tenant compte de ses liens avec le monde extérieur. Intégré au paysage environnant, il est semi-enterré dans une digue de terre en pente douce qui garantit une isolation naturelle. Tous les matériaux utilisés répondent aux normes les plus strictes en matière de performance thermique et de consommation d'énergie.

LE VISIONNAIRE : ROBERT JEAN DE VOGÜÉ

Le nouveau Centre de Recherche porte le nom de Robert-Jean de Vogüé en hommage à ce penseur avant-gardiste de l'histoire de Moët Hennessy. En tant que Président de Moët & Chandon, de Vogüé a innové pour le bien commun du Groupe, ainsi que pour différentes régions viticoles. Dans les années 1930, Robert-Jean de Vogüé convient ainsi d'un "contrat collectif" avec les salariés, précurseur du statut social des salariés en France aujourd'hui. En 1941, il contribue à la création du CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne), un modèle depuis été repris par d'autres régions viticoles françaises.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy, la division vins et spiritueux de LVMH, regroupe vingt-cinq Maisons, reconnues internationalement pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire artisanal dont elles sont issues. Moët Hennessy est engagé depuis de nombreuses années dans un programme environnemental et social qui s'exprime au travers de « Living Soils Living Together ». Le groupe LVMH détient également des domaines viticoles de renom regroupés au sein de l'entité "LVMH Vins d'Exceptions".

