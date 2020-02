Moët Hennessy: nosso compromisso com os «Solos Férteis»

«Através da iniciativa «Solos Férteis», a Moët Hennessy pretende unir suas comunidades em todo o mundo e desenvolver um programa de responsabilidade social global.» Philippe Schaus

A crescente preocupação com as alterações climáticas afeta a todos nós. Este fórum sobre «Solos Férteis» pretende avançar com a conversação e facilitar a discussão e, em última instância, aumentar a conscientização sem tabus.

«Uma garrafa de vinho contém mais filosofia do que todos os livros do mundo» - Louis Pasteur. Esta filosofia tem estado no centro da visão da Moët Hennessy para o progresso contínuo do lado humano, assim como em termos de conhecimento, métodos e tecnologia. As alterações climáticas, a preservação dos solos e a economia de água e energia, bem como a sustentabilidade das cadeias de abastecimento são fatores que contribuem para a proteção dos «Solos Férteis». Nesta ocasião, a Moët Hennessy fez três comunicados:

Em 2020, todas suas vinhas em Champagne deixarão de usar herbicidas e a Divisão dará apoio aos parceiros viticultores para ajudá-los a se tornarem sustentáveis certificados.

A Moët Hennessy investirá 20 milhões de euros em um centro de pesquisa na região de Champagne dedicado à pesquisa científica em torno da viticultura sustentável

Será criada um «Universidade de Solos Férteis» para incentivar o compartilhamento de conhecimentos e boas práticas. Seu objetivo será enriquecer os debates sobre o progresso em direção a um futuro mais sustentável para vinhos e bebidas espirituosas de uma forma inclusiva.

A visão da Moët Hennessy em todas as Maisons é liderar o caminho para as gerações futuras, para que todos os funcionários, consumidores e produtores de vinho possam continuar apreciando e conhecendo seus vinhos e bebidas espirituosas de uma forma consistente e integrada, respeitando a natureza.

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy é a divisão de vinhos e bebidas espirituosas da LVMH, grupo líder mundial de produtos de luxo. A Moët Hennessy, maior empresa de vinhos e bebidas espirituosas do mundo, reúne

22 marcas de prestígio internacionalmente reconhecidas pela riqueza de seus terroirs, pela qualidade de seus produtos e pelo know-how com que são produzidos:

Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Volcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company, Clos19, Château du Galoupet & Château d'Esclans

FONTE Moët Hennessy SNC

