Moët Hennessy revela seu programa da Vinexpo: Falar de Solos Férteis com compartilhamento, empenho e união

PARIS, 24 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Depois de anunciar sua intenção de participar na exposição Vinexpo Paris (de 10 a 12 fevereiro de 2020), estabelecida como uma ágora dedicada a questões sustentáveis, a Moët Hennessy revela o conteúdo de seu programa. Estes três dias de discussões e conversas entre especialistas tem como objetivo desenhar uma imagem dos atuais modelos vitícolas, acelerar a transição ecológica na indústria e pensar juntos em como construir um futuro sustentável que respeite o meio ambiente. Esta exposição também é uma oportunidade para a Moët Hennessy apresentar seu compromisso em relação aos Solos Férteis.

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, favor clicar em: https://www.multivu.com/players/uk/8680551-moet-hennessy-at-vinexpo/

«Queríamos compartilhar nossa experiência e nossa abordagem e organizar fóruns de especialistas sobre os principais tópicos relativos à vitivinicultura sustentável durante esta nova edição da Vinexpo, o evento onde o mundo da vitivinicultura se reúne. Estamos abrindo nossas portas aos colegas da indústria e a quem quiser fazer parte da criação de uma viticultura cada vez mais sustentável.» comenta Philippe Schaus, CEO da Moët Hennessy.

O PRINCIPAL FÓRUM RESPONSÁVEL SOBRE OS DESAFIOS AMBIENTAIS DAS VINHAS, VINHOS E DESTILADOS

A Moët Hennessy convidou uma comunidade de especialistas: diretores de vinhas, pesquisadores, sommeliers, porta-vozes de instituições internacionais, ONG e companhias recentes especializadas em tecnologia e sustentabilidade. Cada painel é composto por peritos das Maisons Moët Hennessy e especialistas de todo o mundo. Revezando-se, abordarão o estado atual dos solos e da biodiversidade, expondo suas teorias e avanços, e compartilharão suas soluções em relação aos modelos de produção atuais para acelerar a transição ecológica.

O formato destas discussões é voluntariamente aberto e dinâmico: uma série de conversas que dura trinta minutos seguida de uma sessão de perguntas e respostas de dez minutos com o público. Este programa estará repleto de momentos de compartilhamento, sob a forma de provas e masterclasses sobre os produtos das Maisons Moët Hennessy.

COMPROMISSO DA MOËT HENNESSY: SOLOS FÉRTEIS

Durante a Vinexpo, a Moët Hennessy apresentará sua abordagem e ações que foram realizadas nos últimos anos: investimentos significativos em equipamento respeitador do meio ambiente, treinamento sobre novas tecnologias para viticultores e agricultores, assistência na aquisição de certificações vitícolas sustentáveis, bem como o apoio de projetos científicos e universitários para compartilhar e disseminar conhecimentos. A Moët Hennessy também anunciará seu compromisso para o futuro. Por isso, é sob a designação «Solos Férteis» que a Moët Hennessy pretende unir suas comunidades em todo o mundo e desenvolver seu programa de responsabilidade social.

EM SINTONIA COM A NOVA GERAÇÃO

Como são os atores do futuro, a Moët Hennessy está convidando membros da próxima geração para estas discussões. No último dia da Vinexpo, uma conversa sobre o futuro da viticultura com Philippe Schaus, CEO da Moët Hennessy, será dedicada a eles. Este debate será seguido de workshops sobre o futuro da gastronomia e dos vinhos em 2050, com a excepcional participação de Alain Ducasse e dirigidos pelo Instituto dos Futuros Desejáveis. Na verdade, as profissões na indústria da gastronomia estão a atrair cada vez mais jovens talentos pelo mundo e na França, cujo prestígio nesta área é inquestionável. Por este motivo, a Moët Hennessy decidiu juntar líderes e millennials de suas várias Maisons, Grand Chefs, alunos de Ciência Política e da escola Ferrandi de gastronomia e gestão hoteleira. Em conjunto, refletirão sobre o futuro da gastronomia sustentável e apresentarão suas conclusões.

Sobre a Moët Hennessy

A Moët Hennessy é a divisão de vinhos e destilados da LVMH, o principal grupo de produtos de luxo do mundo. A Moët Hennessy, a maior empresa de vinhos e destilados de luxo do mundo, engloba 22 marcas de prestígio reconhecidas internacionalmente pela riqueza de sua terra, qualidade de seus produtos e experiência com que são produzidos: Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Volcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company, Clos19, Château du Galoupet & Château d'Esclans.

LOGO: https://mma.prnewswire.com/media/1034652/Moet_Hennessy_Logo.jpg

Contato de Imprensa:

Chrystel BROSSETTE

Manager de Comunicação e Relação com a Imprensa Moët Hennessy Corporate

cbrossette@moethennessy.com

65-67 avenue de la Grande Armée, 75016 Paris

Para mais informações e para obter um passe de imprensa, por favor visite: http://moethennessyvinexpoparis.com/

FONTE Moët Hennessy

SOURCE Moët Hennessy