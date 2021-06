MoginRubin LLP y Schack Law Group anuncian un acuerdo de conciliación de demanda colectiva para clientes de Minted

SAN FRANCISCO, 16 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

NOTIFICACIÓN LEGAL

Si usted era titular de una cuenta Minted o proporcionó a Minted su información personal, podría obtener beneficios de un acuerdo de conciliación de demanda colectiva

Se propuso un acuerdo de conciliación de demanda colectiva en el marco de una causa contra Minted, Inc. ("Minted") en relación con el filtrado de datos ocurrido aproximadamente el 6 de mayo de 2020, en donde actores maliciosos presuntamente accedieron a la información personal de los clientes de Minted. El acuerdo ofrecerá pagos y servicios de crédito a los residentes de EE. UU. que eran titulares de cuentas Minted en línea, o que proporcionaron a Minted su nombre, dirección de correo electrónico, dirección física u otra información personal a través de correo electrónico, el sitio web de Minted u otras vías de comunicación en línea, el 27 de junio de 2020 o antes. Si usted reúne los requisitos, podrá presentar un formulario de reclamo en donde solicite los beneficios, o podrá objetar o excluirse del acuerdo. El Tribunal realizará una audiencia para analizar si aprueba el Acuerdo, de modo que se paguen los beneficios.

¿Quiénes están afectados?

Los residentes de Estados Unidos que hayan tenido una cuenta Minted en línea, o que hayan proporcionado a Minted su nombre, dirección de correo electrónico, dirección física u otra información personal a través de correo electrónico, el sitio web de Minted u otras vías de comunicación en línea, el 27 de junio de 2020 o antes.

¿De qué se trata?

En la demanda, se alegó que, aproximadamente en mayo de 2020, actores maliciosos accedieron a la información personal de los clientes de Minted. La información personal robada incluye nombres, direcciones de correo electrónico y contraseñas encriptadas con hash y salt, y, en el caso de individuos que proporcionaron esa información, números de teléfono, direcciones de facturación y envío y fechas de nacimiento. Los demandantes sostienen que Minted no protegió adecuadamente la información personal sensible de sus clientes. Minted niega todas las acusaciones y planteó varias defensas. El acuerdo no implica reconocer que se actuó mal o que se incumplió alguna ley.

¿Qué puedo obtener del Acuerdo?

Según el Acuerdo, Minted pagará $5,000,000 (cinco millones de dólares) para formar un fondo de conciliación de donde se efectuarán pagos y proporcionarán otros beneficios a los Miembros del Grupo de la Conciliación. Del monto total de $5 millones de la conciliación, los Abogados del Grupo solicitarán no más del 24% para cubrir costos y honorarios de abogados, aproximadamente $200,000 se usarán con fines de administración y notificación de reclamos al Grupo de la Conciliación, aproximadamente $50,000 se destinarán a pagar el costo de servicios de monitoreo de crédito para el Grupo de la Conciliación, y los Abogados del Grupo solicitarán que se pague $5,000 a cada Representante del Grupo en concepto de reconocimiento de servicios. Se estima que el monto restante total a distribuir entre el Grupo de la Conciliación es de aproximadamente $3,540,000. Los miembros del Grupo que presenten un Formulario de Reclamo válido podrán obtener:

(1) Pago: Un pago de aproximadamente $43.00, sujeto a un aumento o disminución según cuántas personas participen; y

(2) Servicios de crédito: Dos años de servicios de crédito, lo que incluye monitoreo de crédito, alertas por fraude y servicios de recuperación de la identidad.

¿Cómo recibe un pago?

Todo lo que necesita saber se detalla en un formulario de aviso y reclamo. Simplemente visite el sitio web www.MintedSettlement.com para obtener más información y presentar un reclamo. Los formularios de reclamo pueden presentarse hasta el 16 de septiembre 2021.

¿Cuáles son sus opciones?

Si no desea recibir un pago en efectivo u otros servicios y no desea quedar obligado legalmente por la conciliación, debe excluirse a más tardar el 16 de septiembre de 2021, o no podrá demandar, o seguir demandando, a Minted con respecto a los reclamos legales objeto de esta causa. Si no se excluye, usted renunciará a todos los reclamos contra Minted que se basen únicamente en los mismos hechos invocados en esta causa. Si se excluye, no podrá recibir un pago en efectivo ni otros servicios a través de este acuerdo. Si decide permanecer en el Grupo, podrá presentar objeciones al acuerdo a más tardar el 16 de septiembre de 2021. El Aviso detallado explica cómo excluirse o formular objeciones. El Tribunal realizará una audiencia en el marco de esta causa (Atkinson, et al. v. Minted, Inc., et al., causa n.°3:20-cv-03869-VC) el día 2 de diciembre de 2021 para analizar si aprobará la conciliación y los gastos y honorarios de abogados por un total de no más de $1.2 millones. Usted puede comparecer en la audiencia, pero no está obligado a hacerlo. Para conocer más detalles, llame sin cargo al 888-777-9145, visite www.MintedSettlement.com o escriba a Minted Settlement, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 170500, Milwaukee, WI 53217.

1-888-777-9145

www.MintedSettlement.com

FUENTE MoginRubin LLP and Schack Law Group

https://www.mintedsettlement.com



