Mohair Afrique du Sud publie une déclaration finale concernant les allégations d'abus d'animaux

Mohair Afrique du Sud condamne tous les actes de cruauté envers les animaux, que ce soit par les agriculteurs, les travailleurs agricoles, les travailleurs sous contrat ou toute personne qui maltraite les animaux.

Suite à la publication de la vidéo PETA illustrant les violations de ses directives et politiques ainsi que de la loi nationale sud-africaine 71 de 1962 sur la protection des animaux, Mohair Afrique du Sud a immédiatement ouvert sa propre enquête sur les allégations sur le mauvais traitement infligé aux animaux dans les fermes Sud-Africaine angora élevant des chèvres. Simultanément, et afin de s'assurer qu'une enquête complète et appropriée a été menée à bien, Mohair Afrique du Sud a engagé les services d'une société d'assurance en qualité indépendante, SAMIC, afin d'effectuer un audit des fermes identifiées comme visitées par le représentant de PETA.

Les investigations ont identifié que la tonte dans la vidéo provient de deux fermes. Dans ces deux fermes, la tonte a été effectuée par le même entrepreneur indépendant en matière de tonte. Mohair Afrique du Sud a demandé un rapport complet et une explication de la part de l'entrepreneur en question quant aux violations de ses lignes directrices qui ressortent des images. L'entrepreneur chargé de la tonte a également été invité à rendre compte de son processus disciplinaire à l'égard des personnes impliquées dans les séquences vidéo et des mesures qu'il a prises pour prévenir toute violation future des directives et politiques de Mohair Afrique du Sud.

Mohair Afrique du Sud a également rencontré le Conseil national des sociétés pour la prévention sur la cruauté envers les animaux (NSPCA) afin de répondre aux préoccupations soulevées par les séquences vidéo, prendre des mesures contre les personnes impliquées et discuter de la mise en œuvre des garanties supplémentaires afin de protéger les chèvres angora, dont le bien-être est primordial pour une industrie du mohair éthiquement durable. Nous avons offert notre pleine coopération à la NSPCA dans le cadre de son enquête en cours sur les allégations de PETA.

Dans l'intervalle, les fermes représentées sur les images de tonte ont été suspendues aux enchères de mohair. Ils suivront un processus de surveillance probatoire et seront tenus d'informer Mohair Afrique du Sud lors de la prochaine tonte. Mohair Afrique du Sud, accompagné d'un chercheur indépendant, sera présent pendant la tonte afin d'assurer la conformité aux directives durables de l'industrie. La NSPCA sera également informée et sera la bienvenue et pourra envoyer sa propre équipe d'enquête si elle le souhaite.

Mohair Afrique du Sud est engagé dans la durabilité de l'industrie du mohair, non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. En tant que tel, il est membre de Textile Exchange, une organisation mondiale à but non lucratif qui travaille en étroite collaboration avec ses membres afin de conduire la transformation de l'industrie vers une meilleure intégrité, des normes et des réseaux d'approvisionnement responsables. Textile Exchange identifie et partage les meilleures pratiques concernant l'agriculture, les matériaux, la transformation, la traçabilité et la fin de vie des produits afin de réduire l'impact de l'industrie textile sur l'environnement.

Longtemps avant ces rapports, Mohair Afrique du Sud a mis en place un système de traçabilité complet, qui nous permettra de suivre l'origine exacte du mohair utilisé dans chaque article contenant la fibre naturelle. À cette fin, Mohair Afrique du Sud a alloué des ressources supplémentaires afin de poursuivre l'évaluation des élevages de chèvres angora et encourager les évaluations par des tiers sur autant de fermes que possible. L'évaluation et l'obtention d'une note satisfaisante seront nécessaires afin de commercialiser le mohair, et la notation des producteurs sera facilement disponible et sera reflétée en ce qui concerne le mohair vendu à la vente. Cela permettra à chaque acheteur de mohair de s'assurer qu'il a été produit de façon éthique. Si un producteur n'obtient pas une évaluation satisfaisante après l'évaluation, une accréditation de durabilité ne sera pas délivrée. Cela permettra de dissuader les pratiques non éthiques dans la production de mohair et d'encourager l'autorégulation dans une industrie qui est fière de la production sûre, éthique et durable de cette fibre naturelle durable.

La production de mohair soutient environ 30 000 personnes, dont beaucoup sont des travailleurs vivant dans le Karoo, un grand semi-désert aride et faiblement peuplé. Une interdiction du mohair privera beaucoup de ces personnes vulnérables et entraînera la destruction de l'industrie du mohair, ainsi que la perte d'environ 800 000 chèvres angora en Afrique du Sud. Mohair Afrique du Sud a non seulement la responsabilité envers les 800 000 chèvres angoras d'assurer leur traitement sûr et éthique, mais aussi les milliers de personnes qui dépendent de l'industrie pour leur subsistance.

Dans le cadre de son mandat de promouvoir la production éthique de cette alternative naturelle aux fibres synthétiques, Mohair Afrique du Sud poursuivra le dialogue avec les marques internationales de vêtements sur leur décision d'arrêter d'utiliser le mohair, tout en continuant à agir contre toute personne en deçà de ses normes.

SOURCE Mohair South Africa