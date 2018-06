Mohair Sud Africa rilascia una dichiarazione finale in merito alle denunce di abusi di animali

Mohair Sud Africa condanna qualsiasi atto di crudeltà nei confronti degli animali, che si tratti di agricoltori, lavoratori agricoli, lavoratori contratti o qualsiasi individuo che maltratti gli animali.

In seguito alla pubblicazione del video di PETA il quale illustra le violazioni sulle linee guida e delle polizze e della Legislazione Nazionale Sudafricana Sulla Protezione degli Animali Atto 71 del 1962), Mohair Sud Africa ha immediatamente iniziato le sue indagini sulle accuse di abusi sugli allevamenti della angora sudafricana. Contemporaneamente, e al fine di garantire il completamento di un'indagine completa e particolare, Mohair Sud Africa ha contrattato i servizi di una società indipendente di assicurazione della qualità, SAMIC, per condurre una verifica delle aziende identificate e come sono state visitate dal rappresentante della PETA.

Le indagini hanno identificato che la tosatura nel filmato proviene da due allevamenti. In entrambe queste fattorie la tosatura era condotta dallo stesso appaltatore indipendente. Mohair Sud Africa ha richiesto un rapporto completo ed una spiegazione da parte del contraente in questione per quanto riguarda le violazioni sulle linee di guida apparenti dal filmato. L'appaltatore di tosatura è stato richiesto di fare un rapporto nel suo processo disciplinare nei confronti delle persone implicate nel filmato e alle misure che ha adottato per assicurare la prevenzione di eventuali future violazioni nelle linee guida delle polizze di Mohair Sud Africa.

Mohair Sud Africa ha anche incontrato il Consiglio Nazionale delle Società per la Prevenzione della Crudeltà verso gli Animali (NSPCA) al fine di indirizzare le preoccupazioni derivanti dalle riprese del video, l'adozione di azioni contro coloro che sono implicati ed a discutere l'implementazione di ulteriori salvaguardie per proteggere le capre d'angora, il cui benessere è fondamentale per un'industria mohair eticamente sostenibile. Abbiamo offerto alla NSPCA la nostra piena collaborazione mentre si conducono le indagini in corso sulle accuse formulate dalla PETA.

Nel frattempo le fattorie rappresentate nel filmato della tosatura sono state sospese dalle aste di mohair. Le fattorie saranno sottoposte a un processo di monitoraggio probatorio e saranno tenuti ad informare Mohair Sud Africa quando sara' effettuata la prossima tosatura. Mohair Sud Africa, con un investigatore di terze parti, saranno presenti durante la tosatura per garantire la conformità con le linee di guida sostenibili del settore. Anche l'NSPCA sarà informata e saranno benvenuti ad inviare il proprio team investigativo qualora scelgano di farlo.

Mohair Sud Africa si è impegnata nella sostenibilità dell'industria del mohair, non solo in Sudafrica, ma a livello globale. Pertanto, è anche membro della Textile Exchange, un'organizzazione globale di non profitto che lavora a stretto contatto con i suoi membri per guidare la trasformazione del settore verso una migliore integrità, negli standard e nelle reti responsabili di approvvigionamento. La Textile Exchange identifica e condivide le migliori pratiche in materia di agricoltura, materiali, lavorazione, tracciabilità e della fine vita del prodotto al fine di ridurre l'impatto dell'industria tessile sull'ambiente.

Molto prima che emergessero questi rapporti, Mohair Sud Africa ha implementato un sistema completo di rintracciabilità, che puo' permettere di tracciare l'origine esatta del mohair utilizzato in ogni oggetto contenente la stessa fibra naturale. A tal fine, Mohair Sud Africa ha stanziato risorse aggiuntive per la valutazione continua delle fattorie di capre d'angora e incoraggia le valutazioni da parte di terze parti sul maggior numero possibile di aziende agricole. La valutazione e l'ottenimento di una valutazione soddisfacente sono necessari per la commercializzazione di mohair e la valutazione dei produttori sarà facilmente disponibile e questo si riflette in relazione al mohair venduto. Questo consentirà ad ogni acquirente di mohair avere la garanzia che il prodotto sia stato prodotto etnicamente. Se un produttore non ottiene una soddisfacente punteggio dopo la valutazione, non gli verrà rilasciato un accreditamento di sostenibilità. Questo servirà a scoraggiare le pratiche non etiche sulla produzione del mohair e inoltre ad incoraggiare l'autoregolamentazione in un settore che è orgoglioso della produzione sicura, etica e sostenibile di questa fibra naturale.

La produzione del mohair supporta circa 30.000 persone, molte delle quali sono lavoratori che vivono nel Karoo, che e' un grande semi-deserto, arido e scarsamente popolato. Un divieto di produzione del mohair puo' lascere molte di queste persone vulnerabili indigenti e puo' portere alla distruzione dell'industria del mohair, così come alla perdita di circa 800.000 capre d'angora in Sud Africa. Pertanto, Mohair Sud Africa non solo ha una responsabilità nei confronti delle 800 000 capre di angora per garantire il loro continuo sicuro ed etico trattamento, ma anche per le migliaia di persone che fanno affidamento sull'industria per i loro mezzi di sostentamento.

In adempimento del suo mandato per far progredire la produzione etica di questa alternativa naturale alle fibre sintetiche, Mohair Sud Africa continuerà il dialogo con i marchi internazionali di abbigliamento sulla loro decisione di smettere di usare il nostro mohair, mentre allo stesso tempo continuerà ad agire contro qualsiasi persona che non è all'altezza dei nostri standard.

SOURCE Mohair South Africa