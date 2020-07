Mohamed A. El-Erian vymenovaný za predsedu spoločnosti Gramercy Funds Management

GREENWICH, Connecticut, 23. júla 2020 / PRNewswire / - Gramercy Funds Management, špecializovaná investičná spoločnosť pôsobiaca na rozvíjajúcich sa trhoch, dnes oznámila, že Mohamed A. El-Erian bol vymenovaný za predsedu spoločnosti, pričom ide o novú pozíciu.

El-Erian je investorom a hlavným poradcom spoločnosti Gramercy od apríla 2019. Jeho práca vo firme sa zameriavala na globálne makroekonomické témy a ich dôsledky pre investície na rozvíjajúcich sa trhoch. Spoločnosti Gramercy to umožnilo posilniť rámec zhora nadol, ktorý podporuje a rozširuje jeho inštitucionalizovanú analýzu investícií zdola nahor v rozvíjajúcich sa trhoch.

Na tejto novej pozícii bude El-Erian aktívne prispievať spoločnosti Gramercy v nasledujúcich oblastiach:

Poskytovať investičnému tímu globálnu, regionálnu a krajskú perspektívu o hospodárstve, trhu a geopolitickom vývoji;

Poskytovať informácie o rôznych záležitostiach týkajúcich sa investícií (najmä o globálnych investičných trendoch a ich okamžitých a dlhodobých vplyvoch na triedy aktív rozvíjajúcich sa trhov);

Pomáhať pri dekódovaní hospodárskeho a politického vývoja so zameraním na ich potenciálne účinky na rozvíjajúce sa trhy;

Rozvíjať makro témy, ktoré informujú a ovplyvňujú jednotlivé obchody a;

Radiť v konkrétnych investičných otázkach vrátane alokácie viacerých aktív.

„Mohamed v minulom roku významne prispel do nášho podnikania. V tejto novej úlohe bude ďalej pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby si spoločnosť Gramercy uvedomovala svoje poslanie, ktoré má pozitívny vplyv na blaho našich klientov, portfóliové investície a členov tímu," povedal Robert Koenigsberger, riadiaci partner a riaditeľ informačnej činnosti v spoločnosti Gramercy Management Funds.

„Mohamed je pre spoločnosť Gramercy dokonale vhodný, pretože je jedným z najskvelejších dekodérov makroekonomických tém zhora nadol, investor, ktorý tieto témy dokáže premeniť na investovateľné nápady a už dlho zdieľa našu vášeň pre rozvíjajúce sa trhy," dodal Koenigsberger.

„V posledných 16 mesiacoch mi bolo skutočným potešením a cťou spolupracovať so spoločnosťou Gramercy, najmä v otázkach a oblasti, ktoré ma veľmi nadchli. Keď som sa dobre zoznámil s tímom a investormi, môj už tak vysoký rešpekt a obdiv voči firme iba rástol. Preto som nadšený, že môžem prevziať túto novú úlohu, najmä v čase, keď sa všetci usilujeme orientovať sa v neobvyklej neistote spôsobenej šokom akým bola pandémia COVID-19," uviedol El-Erian. Dodal: „Spoločnosť Gramercy má výnimočne dobrú pozíciu na to, aby sa dostala do popredia inovatívnych riešení pre nespočetné množstvo výziev, ktorým čelia investori aj emitenti na rozvíjajúcich sa trhoch a ovplyvňovala ľudí, ktorým slúži a ktorých zamestnáva."

El-Erian je zvoleným prezidentom Queens' College na Cambridge University a hlavný ekonomický poradca spoločnosti Allianz. Predtým pôsobil ako generálny riaditeľ a hlavný investičný riaditeľ spoločnosti PIMCO (2007 - 2014), do ktorej pôvodne nastúpil v roku 1999, aby viedol tím pre správu portfólia rozvíjajúcich sa trhov. Pôsobil ako predseda Rady pre globálny rozvoj pod vedením prezidenta Obamu, 15 rokov strávil v Medzinárodnom menovom fonde, kde bol zástupcom riaditeľa, a bol generálnym riaditeľom a prezidentom spoločnosti Harvard Management Company. Tiež pôsobil ako výkonný riaditeľ v Salomon Smith Barney/Citigroup v Londýne. Pôsobil aj ako profesor z praxe na Wharton School (Pennsylvánska univerzita) a senior globálny pracovník v Lauder Institute.

El-Erian je členom externej poradnej skupiny MMF, správcom niekoľkých neziskových organizácií (je aj členom výkonného výboru NBER) a členom správnej rady Barclays and Under Armour. Je prispievajúcim redaktorom časopisu Financial Times a publicistom v Bloombergu. Okrem toho napísal dve najpredávanejšie knihy o ekonómii a financiách.

O spoločnosti Gramercy Funds Management

Spoločnosť Gramercy je špecializovaná investičná spoločnosť pôsobiaca na rozvíjajúcich sa trhoch so sídlom v Greenwichi, CT, s kanceláriami v Londýne a Buenos Aires. Spoločnosť s hodnotou 4,75 miliárd dolárov, založená v roku 1998, sa snaží poskytnúť investorom vynikajúce rizikovo upravené výnosy prostredníctvom komplexného prístupu na rozvíjajúce sa trhy podporované transparentnou a robustnou inštitucionálnou platformou. Gramercy ponúka alternatívne aj dlhodobé stratégie naprieč triedami aktív na rozvíjajúcich sa trhoch vrátane kapitálových riešení, súkromných úverov, dlhov v núdzi, dlhov v USD a v miestnej mene, vysokých výnosov/dlhov spoločností a osobitných situácií. Spoločnosť Gramercy je registrovaným investičným poradcom na SEC a signatárom princípov zodpovedného investovania (UNPRI). Gramercy Ltd, pridružená spoločnosť, je registrovaná v FCA. Viac informácií nájdete na stránke www.gramercy.com

