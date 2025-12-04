Mohammed Murad, de PT Asset Management, nommé dans la deuxième équipe de Smith's 2025 All-Star pour le directeur de recherche Buyside

CHICAGO, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- PT Asset Management, LLC (PTAM) a annoncé que Mohammed Murad, directeur de la recherche sur le crédit municipal, a été reconnu par Smith's 2025 All-Star Second Team dans la catégorie Buyside Director of Research .

Le bulletin annuel Smith's All-Star Ballot, qui en est à sa 33e année, récompense les meilleurs professionnels des marchés municipaux dans les domaines de la recherche, de la stratégie et de la négociation. Cette année, plus de 315 analystes municipaux représentant plus de 85 sociétés ont participé au scrutin, les résultats étant déterminés par les votes de plus de 1 000 investisseurs institutionnels. Le Smith's All-Star Team est l'une des distinctions les plus respectées du secteur.

« Cette reconnaissance est bien méritée. Tous ceux qui travaillent avec lui chaque jour savent qu'il est clairement un analyste de crédit hors pair », a déclaré Mike Plaiss, gestionnaire de portefeuille principal.

La reconnaissance de M. Murad souligne l'engagement continu de PTAM en faveur d'une réflexion indépendante, d'une analyse rigoureuse et d'une prise de décision fondée sur des données sur le marché des obligations municipales. Son leadership et ses idées stratégiques ont contribué de manière significative à la réputation de clarté et de conviction de la société en matière d'investissement à revenu fixe.

« Toutes nos félicitations à Mo pour ce prix prestigieux. Mohammed a construit avec son équipe une plateforme robuste qui aide PTAM à comprendre en profondeur la dynamique du crédit à travers le large spectre des émetteurs d'obligations municipales. Il est un membre inestimable de notre équipe d'investissement », a déclaré Sean Dranfield, PDG de PTAM.

À propos de PT Asset Management, LLC (PTAM)

PTAM est une société de gestion d'actifs à revenu fixe basée à Chicago, qui applique une approche indépendante des taux d'intérêt et cherche à obtenir des résultats supérieurs à long terme dans des environnements de marché variés. Au 31 octobre 2025, PTAM gérait 10,9 milliards de dollars d'actifs à travers de multiples véhicules d'investissement, y compris des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF) et des comptes gérés séparément pour des investisseurs institutionnels.

La culture de la recherche et l'engagement de PTAM en faveur d'une analyse indépendante distinguent la société dans le paysage concurrentiel des titres à revenu fixe.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer sur les liens suivants : https://ptam.com

Ou par courrier électronique : [email protected]

