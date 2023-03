Moldcell bringt die erste digitale Geldbörse ihrer Art auf den Markt - moldcell money, unterstützt von Comviva

Finanzdienstleistung zur Beschleunigung des digitalen Zahlungsverkehrs in der Republik Moldau und des Übergangs zu einer bargeldlosen Wirtschaft

NEU-DELHI, 17. März 2023 /PRNewswire/ -- Moldcell, der führende Mobilfunkbetreiber in der Republik Moldau, kündigte seinen Eintritt in den Finanzdienstleistungsmarkt mit der ersten digitalen Geldbörse ihrer Art an, „moldcell money". Mit dieser Markteinführung ist Moldcell der erste Telekommunikationsbetreiber in der Republik Moldau, der digitale Finanzdienstleistungen anbietet, die seinen Kunden ein neues Maß an Komfort und Sicherheit bieten.

Comviva Moldcell Leadership Team

Dieser Service ist jetzt über die moldcell money App verfügbar und ermöglicht Abonnenten aller nationalen Mobilfunknetze, Geld zu überweisen und Dienstleistungen direkt über ihre mobile Brieftasche zu bezahlen. Dieser neue Dienst ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur finanziellen Integration und zur Schaffung einer bargeldlosen Wirtschaft.

Der Finanzdienst wird von Comviva, dem weltweit führenden Anbieter von digitalen Finanzlösungen, unterstützt. Comviva hat seine Vorzeigeplattform mobiquity® Pay implementiert, die mehrere innovative Funktionen bietet. Die Nutzer können mit ihren Mobiltelefonnummern Zahlungen vornehmen, ohne dass sie Bankkarten oder Bargeld benötigen, und können Geld an eine beliebige Mobiltelefonnummer überweisen oder Dienstleistungen direkt über die mobile App bezahlen. Der Dienst ermöglicht auch, Geld mit einem SMS-Code oder in einem beliebigen Moldcell Center zu überweisen, wobei die Sicherheit der persönlichen Daten und die sofortige Bezahlung gewährleistet sind.

Olga Pavlic, Direktorin für mobile Finanzdienstleistungen und Geschäftsinnovation bei Moldcell, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Unsere Lösung moldcell money ist der erste Fintech-Dienst auf dem Telekommunikationsmarkt in der Republik Moldau, dessen Ziel es ist, den Abonnenten aller Kommunikationsnetze eine breite Palette von Finanzdienstleistungen anzubieten. Die Lösung besteht aus drei Hauptkomponenten: die mobile App „moldcell money", die verschiedene Dienstleistungen wie Zahlungen, Rechnungen, Kredite, Zahlungen an die Regierung, Zahlungen für Glücksspiele, Geldtransfers an Angehörige und Boni anbietet; Finanzdienstleistungen, die in direkten Moldcell-Geschäften im ganzen Land verfügbar sind, was Überweisungen und Zahlungen bequem, einfach und zugänglich macht; die Möglichkeit, Zahlungen mit der Moldcell-Nummer exklusiv für Moldcell-Abonnenten zu tätigen, was einen zusätzlichen Vorteil an Komfort und Einfachheit bietet."

„Comviva ist Branchenführer im Bereich des Zahlungsverkehrs, und unsere Arbeit an diesem ersten Projekt in der Region wird die Grundlage für viele weitere spannende Entwicklungen im Zahlungsverkehrsbereich in der Region bilden. Wir freuen uns, mit Moldcell bei seiner Digitalisierungsinitiative zusammenzuarbeiten, die eine moderne, digitale und sichere Art der Zahlungsabwicklung bieten wird", sagte Srinivas Nidugondi, Chief Transformation Officer, Digital Financial Solutions bei Comviva.

Comvivas Mobiquity Pay ist eine der führenden digitalen Zahlungsplattformen weltweit. Es handelt sich um eine cloud-native Zahlungsplattform, die alle Anforderungen an digitales Geld, Brieftaschen und Zahlungen erfüllt. Mobiquity Pay ist eine funktionsreiche, robuste, skalierbare und flexible Plattform, die Verbrauchern, Dienstleistern und deren Partnern dient. Sie erleichtert digitale Zahlungen für alle Kundensegmente und ermöglicht ihnen die Nutzung mehrerer Zahlungsinstrumente wie Bankkonto, Kreditkarte, Prepaid-Konto und Guthabenkonto (stored value account, SVA).

