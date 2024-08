MolecuLight kündigt Integration mit Intellicure Electronic Health Record (EHR) für nahtlose Daten- und Bildübertragung an

PITTSBURGH, 27. Aug. 2024 /PRNewswire/ – MolecuLight Corp., der weltweit führende Anbieter von Fluoreszenz-Imaging-Technologie für die Echtzeit-Erkennung von schädlichen Bakterien und die digitale Wundmessung, gab heute bekannt, dass sein Flaggschiff, das Wund-Imaging-Gerät MolecuLightDX, nahtlos in die Intellicure EHR-Plattform integriert werden kann.

MolecuLight integrates with Intellicure EHR

Wundmediziner, die die SMART-Apps oder die komplette EHR-Lösung von Intellicure verwenden, können Standard- und Fluoreszenzbilder und Messungen, die mit dem MolecuLight-Gerät am Point-of-Care aufgenommen wurden, in die Patientenakte hochladen. Die integrierten Plattformen ermöglichen es den Ärzten, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und die Wunden ihrer Patienten digital zu dokumentieren.

Die Vorteile des MolecuLightDX und der Intellicure-Integration umfassen:

Direkte (WLAN-fähige) EHR-zu-Gerät-Übertragung von Patientendaten

Automatisches Hochladen von Bildern vom Gerät zum EHR Digitale Wundmessung und Standard-Wundbilder Bakterielle Autofluoreszenzbilder, die das Vorhandensein und die Lage von schädlichen Bakterien und Biofilmen in und um Wunden anzeigen

Skalierbare Integration, die den Einsatz mehrerer DX-Geräte pro Standort unterstützt

„Die Optimierung der klinischen Arbeitsabläufe unserer Kunden hat bei MolecuLight höchste Priorität. Wir sind stolz, die Aufnahme unserer MolecuLight-Plattform in Intellicure EHR bekannt zu geben", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc. „Das MolecuLightDX ist ein umfassend validiertes, von der FDA zugelassenes Gerät der Klasse II, das drei wesentliche Funktionen integriert: Erkennung von schädlichen Bakterien, die mit Infektionen in Verbindung stehen, digitale Wundmessung und Unterstützung des Arztes bei der Behandlungsplanung. Eine Vielzahl von Veröffentlichungen mit Peer-Reviews belegt schnellere Heilungsraten, eine bessere Ressourcenzuteilung, Kosteneinsparungen und eine bessere Patientenbindung – und das alles durch den Einsatz unserer modernen Bildgebungsplattform."

„Intellicures nahtlose Plattform für die Wundversorgung passt perfekt zu Moleculight", sagte Dr. Caroline Fife, Chief Medical Officer von Intellicure. „Intellicure ist das einzige EHR für die Wundversorgung, das relevante Vorschläge für die klinische Praxis am Ort des Geschehens liefert. Die nahtlose Integration von verwertbaren Informationen über potenziell schädliche Bakterien ist ein weiterer Schritt zur Optimierung der Patientenversorgung und damit der Wundversorgung."

MolecuLight i:X und DX sind die einzigen von der FDA zugelassenen, mit dem CE-Zeichen versehenen und von Health Canada genehmigten Bildgebungsgeräte der Klasse II, die auf dem Markt für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter Bakterienbelastung in und um Wunden erhältlich sind. Die Geräte verfügen über eine solide klinische Evidenz und werden weltweit von führenden Wundversorgungseinrichtungen eingesetzt.

Intellicure ist eine Wundversorgungssoftware, die von Amerikas fortschrittlichen Wundzentren verwendet wird. Wundmediziner, die Intellicures SMART-Apps für Cerner und Epic, mobile Wundversorgungs-Apps und/oder Intellicures EHR-Komplettlösung verwenden, profitieren von sauberen klinischen Arbeitsabläufen, nachgewiesener Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, beispiellosen Erstattungsraten und werden von CMS als führend in der hochwertigen Patientenversorgung anerkannt. Besuchen Sie Intellicure.com für weitere Informationen.

Informationen über MolecuLight Inc. und seine Wundabbildungsgeräte

MolecuLight Corp. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung mit weltweiter Präsenz, das die MolecuLight i:X® und DX™ Wundbildgebungsgeräte herstellt und vertreibt. Dies sind die einzigen Klasse II FDA-zugelassenen Point-of-Care-Imaging-Geräte für die Echtzeit-Erkennung von erhöhter bakterieller Belastung in Wunden. Sie bieten außerdem eine genaue digitale Wundmessung für ein umfassendes Wundmanagement, das durch überzeugende klinische Nachweise gestützt wird, darunter mehr als 100 von Experten begutachtete Veröffentlichungen.

