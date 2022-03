MolecuLight aparece en 32 presentaciones y carteles

"La evidencia es definitiva. La plataforma de imágenes MolecuLight es un dispositivo 'imprescindible' para las clínicas de cuidado de heridas. La gran cantidad de evidencia clínica publicada que muestra mejoras en la detección de biocarga, una mejor toma de decisiones clínicas y mejores resultados es una clara validación de su necesidad médica", explicó el doctor Thomas Serena, fundador y director médico de TheSerenaGroup® y autor y presentador de más de 15 charlas y carteles que presentan a MolecuLight en WUWHS 2022. "Existe un beneficio clínico real al usar MolecuLight junto con una amplia gama de procedimientos para el cuidado de heridas, en todos los entornos de cuidado de heridas. La evidencia ahora demuestra que los signos y síntomas clínicos tienen un bajo rendimiento y contribuyen a la prescripción aleatoria de antimicrobianos y antibióticos. Usada simultáneamente, la información de las imágenes de MolecuLight está marcando antes el riesgo de heridas. Esto conduce a un mejor manejo de heridas, reducción de antibióticos prescripción excesiva, menos complicaciones de infección y curación más rápida".

La colección de 16 presentaciones y 16 carteles que presentan los dispositivos de imágenes MolecuLight muestran cómo los dispositivos informan de la toma de decisiones clínicas a través de la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en las heridas. Abarcan la continuidad del cuidado de heridas, incluida la detección de bacterias dentro del biofilm, la limpieza e higiene de heridas, la administración de antimicrobianos y el impacto en la detección de infecciones en el sitio quirúrgico. También incluyen beneficios económicos para la salud y resultados de curación de heridas acelerados por hallazgos acelerados por RCT. Los resultados que se presentan ilustran las mejoras clínicas significativas en los resultados del cuidado de heridas proporcionadas por la plataforma MolecuLight.

La siguiente es una selección de los carteles clínicos y presentaciones que muestran MolecuLight i:X desde la Conferencia Anual 2022 de la Unión Mundial de Sociedades de Curación de Heridas (WUWHS) :

(a) Los carteles clínicos seleccionados que citan el dispositivo de punto de cuidado MolecuLight incluyen:

Descubrimiento de la alta prevalencia de la carga bacteriana en las heridas del sitio quirúrgico con imágenes de fluorescencia en el punto de atención

Kylie Sandy-Hodgetts et al., Schoolof Biomedical Sciences, Pathology and Laboratory Science, University of Western Australia , Perth, Australia Descargar cartel







cartel El uso de un sistema de imágenes de fluorescencia avanzado para enfocarse en el desbridamiento de heridas, disminuir la carga biológica, mejorar las tasas de cicatrización y proporcionar ingresos positivos en un entorno de atención ambulatoria de heridas Windy Cole , DPM et al., Kent State University College of Podiatric Medicine. Kent OH Descargar cartel







cartel RCT que evalúa el impacto de las imágenes de fluorescencia de rutina de las bacterias en las tasas de curación DFU Alisha Oropallo , MD et al., Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY

Descargar cartel







cartel Cambio de paradigma en la evaluación de heridas: un ensayo clínico de múltiples sitios de 350 pacientes que incorpora imágenes de fluorescencia bacteriana en el estándar de atención

Thomas Serena MD FACS MAPWCA FACHM et al., Serena Group Research Foundation, Cambridge, Massachusetts , EE.UU. Descargar cartel

(b) Las presentaciones clínicas que citan el dispositivo de punto de cuidado MolecuLight incluyen:

Detección primaria de la infección de heridas: avances en la diagnosis

Doctor Thomas Serena

(martes 1 de marzo de 2022, 8:40 AM - 8:50 AM como parte de Society Meeting - International Surgical Wound

Complications Advisory Panel (ISWCAP)), Hall 4 (Part B)







(martes 1 de marzo de 2022, como parte de Hall 4 (Part B) Higiene de heridas: ¿qué agentes y técnicas de limpieza son los más efectivos?

Sesión #FC 05B - ID 205/(N)

Alisha Oropallo, MD

(miércoles 2 de marzo de 2022, 04:00 PM - 06:00 PM ) Capital Suite 5







(miércoles 2 de marzo de 2022, Aproximación a la conservación de tejido mediante desbridamiento guiado con imágenes de fluorescencia - o cómo tratar una infección del sitio quirúrgico del esternón con pseudomonas aeruginosa FC 78 - ID 275

Heinrich Rotering , MD (miércoles 2 de marzo de 2022, 02:15 PM - 03:30 PM ), Capital Suite 7







FC 78 - ID 275 (miércoles 2 de marzo de 2022, ), Capital Suite 7 Detección óptica de las bacterias: cambio de paradigma

Doctor Thomas Serena

(sábado 5 de marzo de 2022, 08:20 AM - 8:40 AM como parte de Focus Session (FS) 17: Wound imaging), Hall 4 (Part B)

La lista completa de 32 presentaciones y carteles está disponible aquí .

Además de los carteles clínicos y las presentaciones en WUWHS 2022 , los dispositivos de imágenes MolecuLighti:X® y DX™ estarán disponibles para su demostración en el stand de MolecuLight n.º A-06 en la sala de exposiciones del Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC) en Abu Dabi, EAU.

Los sistemas de imágenes MolecuLighti:X® y DX™ son los únicos dispositivos de imágenes para la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en heridas que cuentan con la aprobación de la FDA y la CE y HealthCanada. Con más de 2.000 sistemas vendidos, están disponibles comercialmente y son utilizados por los principales centros de cuidado de heridas a nivel mundial.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa de imágenes médicas de propiedad privada que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos de MolecuLight lanzados comercialmente, incluidos los sistemas de imágenes por fluorescencia MolecuLighti:X® y DX™ y sus accesorios, proporciona dispositivos portátiles de imágenes en el punto de atención para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección en tiempo real de heridas que contienen niveles elevados de carga bacteriana (cuando se usa con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. Los procedimientos MolecuLight realizados en los Estados Unidos pueden beneficiarse de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT® para el trabajo de los médicos en la realización de "imágenes de heridas por fluorescencia para detectar la presencia, la localización y la carga bacteriana" y el pago de instalaciones para el Departamento de Pacientes Ambulatorios del Hospital (HOPD) y los entornos del Centro Quirúrgico Ambulatorio (ASC) a través de una asignación de Clasificación de Pagos Ambulatorios (APC). La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades no cubiertas relevantes a nivel mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

