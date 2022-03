MolecuLight est cité dans 32 présentations et affiches, un chiffre sans précédent, lors de la Conférence 2022 de l'Union internationale des sociétés de cicatrisation de plaies (WUWHS)

« Nous sommes honorés de voir, dans le monde entier, tant de cliniciens utiliser notre dispositif au site de traitement MolecuLight comme un outil inestimable de leur pratique de traitement des plaies, déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. L'impressionnante collection de présentations citant MolecuLight, à savoir 32 affiches et conférences préparées par un grand nombre d'établissements répartis dans six pays, montre que le dispositif d'imagerie est en passe de devenir une nouvelle norme de soins dans le traitement des plaies. Ces preuves cliniques sont appuyées par plus de 55 publications examinées par des pairs , dont les données recueillies auprès de plus de 1 400 patients montrent les avantages importants que MolecuLight i: X ® et DX™ confèrent à l'examen et au soin des plaies. »

« Les preuves sont définitives. La plateforme d'imagerie MolecuLight est un dispositif "indispensable" pour les cliniques de traitement des plaies. L'abondance de preuves cliniques publiées montrant que son utilisation améliore non seulement la détection de la charge biologique, mais aussi la prise de décision clinique et les résultats, atteste de sa nécessité médicale, affirme le Dr Thomas Serena, fondateur et directeur médical de SerenaGroup®, et auteur et présentateur de plus de 15 présentations et affiches citant MolecuLight à WUWHS 2022. L'utilisation de MolecuLight en conjonction avec un large éventail de procédures de traitement des plaies apporte un réel avantage clinique, et ce dans tous les aspects du traitement des plaies. Les données probantes prouvent maintenant qu'il existe des inefficacités liées aux signes et aux symptômes cliniques et que celles-ci entraînent des imprécisions dans la prescription d'antimicrobiens et d'antibiotiques. Utilisées de concert avec d'autres procédures, les informations contenues dans les images de MolecuLight signalent plus tôt les plaies à risque, ce qui permet d'améliorer la gestion des plaies, de réduire la prescription excessive d'antibiotiques, de réduire les complications des infections et d'accélérer la guérison. »

Les 16 présentations et 16 affiches mettant en avant les dispositifs d'imagerie MolecuLight montrent que ces appareils éclairent la prise de décision clinique grâce à la détection en temps réel de charges bactériennes élevées dans les plaies. Les présentations et affiches couvrent le continuum de soins des plaies, y compris la détection des bactéries dans le biofilm, le nettoyage et l'hygiène des plaies, la gestion des antimicrobiens et l'impact sur la détection des infections du site opératoire. Elles présentent également les avantages médicaux et économiques du dispositif, ainsi que les résultats d'essais cliniques randomisés montrant que MolecuLight accélère la guérison des plaies. Les résultats présentés illustrent les améliorations cliniques significatives que la plateforme MolecuLight i:X apporte aux résultats du traitement des plaies.

Voici quelques-unes des affiches et présentations cliniques mettant en avant MolecuLight i:X à la conférence annuelle 2022 de l'Union internationale des sociétés de cicatrisation de plaies (WUWHS) :

(a) Parmi les affiches cliniques citant le dispositif au site de traitement MolecuLight, citons :

Découvrir une haute prévalence de la charge bactérienne dans les plaies chirurgicales en utilisant l'imagerie par fluorescence au lieu de traitement

Kylie Sandy-Hodgetts et coll., Faculté des sciences biomédicales, des pathologies et des sciences de laboratoire, Université d'Australie occidentale, Perth , Australie Télécharger l'affiche





Télécharger l'affiche Utilisation d'un système avancé d'imagerie par fluorescence pour cibler le débridement des plaies, réduire la charge biologique, améliorer les taux de guérison et réaliser des revenus positifs dans un contexte de soins ambulatoires des plaies

Windy Cole , DPM et coll., Faculté de médecine podiatrique, Université Kent State . Kent, Ohio Télécharger l'affiche





Télécharger l'affiche ECR de 12 semaines évaluant l'impact de l'imagerie par fluorescence de routine des bactéries sur les taux de guérison de l'UDP

Alisha Oropallo , MD et coll., Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success, New York

Télécharger l'affiche.





Télécharger l'affiche. Changement de paradigme dans l'examen des plaies : un essai clinique multisites réalisé auprès de 350 patients incorporant l'imagerie par fluorescence des bactéries dans la norme de soins (en anglais seulement)

Thomas Serena MD FACS MAPWCA FACHM et coll., SerenaGroup Research Foundation, Cambridge, Massachusetts , États-Unis Télécharger l'affiche

(b) Parmi les présentations cliniques citant le dispositif MolecuLight, utilisable sur le lieu de soins, citons :

Détection précoce de l'infection des plaies : progrès en matière de diagnostic

Dr Thomas Serena

(Mardi 1er mars 2022, de 8 h 40 à 8 h 50, dans le cadre de la séance Society Meeting - International Surgical Wound Complications Advisory Panel [ISWCAP]), Hall 4 (Partie B)





(Mardi 1er mars 2022, de 8 h 40 à 8 h 50, dans le cadre de la séance Hall 4 (Partie B) Hygiène des plaies : quels sont les agents et techniques de nettoyage les plus efficaces ?

Séance #FC 05B - ID 205/(N)

Alisha Oropallo, MD

(Mercredi 2 mars 2022, de 16 h à 18 h) Capital Suite 5





(Mercredi 2 mars 2022, Approche visant à sauver le tissu en utilisant le débridement guidé par l'imagerie par fluorescence, ou comment traiter une infection sternale du site opératoire à la bactérie pseudomonas aeruginosa

FC 78 - ID 275

Heinrich Rotering , MD (Mercredi 2 mars 2022, de 14 h 15 à 15 h 30), Capital Suite 7





FC 78 - ID 275 (Mercredi 2 mars 2022, de 14 h 15 à 15 h 30), Capital Suite 7 Détection optique des bactéries : changer le paradigme

Dr Thomas Serena

(Samedi 5 mars 2022, de 8 h 20 à 8 h 40 dans le cadre de la séance Focus Session [FS] 17 : Wound imaging), Hall 4 (Partie B)

La liste complète des 32 présentations et affiches est disponible ici.

Outre les affiches et les présentations cliniques au WUWHS 2022, les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ seront disponibles pour une démonstration au stand MolecuLight #A-06 dans la salle d'exposition du Centre national d'exposition d'Abu Dhabi (ADNEC) à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies ayant obtenu l'approbation de la FDA et de Santé Canada, ainsi que le marquage CE. Avec plus de 2 000 systèmes vendus, ils sont disponibles sur le marché et utilisés par les principales installations de soins des plaies à l'échelle mondiale.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence sur de nombreux marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs, utilisables sur le lieu de soins, pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'ils sont utilisés avec des signes et des symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. Le parcours de remboursement comprend deux codes CPT® pour les actes du médecin qui effectue l'imagerie de la plaie par fluorescence en vue d'identifier la présence, le site et la charge bactériens, et pour le paiement de l'établissement pour le service de consultation externe de l'hôpital (HOPD) et le centre de chirurgie ambulatoire (ASC) dans le cadre d'une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

www.moleculight.com

Pour télécharger les images :

Rob Sandler, directeur du marketing, MolecuLight Inc., Tél. : +1.647.362.4684, [email protected]

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1756121/MolecuLight_MolecuLight_Featured_in_Unprecedented_32_Presentatio.jpg

SOURCE MolecuLight Inc.