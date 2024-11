MolecuLight® begrüßt die neuen Änderungen der CMS Local Coverage Determination (LCD) für Hautersatzstoffe

PITTSBURGH, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., der Marktführer im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Wundversorgung, freut sich, seine Bereitschaft zur Unterstützung der jüngsten LCD-Änderungen für Hautersatzstoffe bekannt zu geben. Diese Änderungen, die die Bedeutung von Infektionsprävention, -kontrolle und gründlicher Wundbettvorbereitung unterstreichen, erfordern eine strenge Dokumentation des Wundbettstatus vor dem Einsetzen eines Hautersatzes. Darüber hinaus verlangt das neue LCD einen objektiven Nachweis, dass alle notwendigen Anstrengungen unternommen wurden, um die besten Erfolgsaussichten für eine Hautersatzbehandlung zu bieten.

Die innovative Fluoreszenzbildgebungstechnologie von MolecuLight bietet Gesundheitsdienstleistern ein leistungsstarkes visuelles Werkzeug zur genauen Beurteilung von Wunden. Durch die Visualisierung und Lokalisierung der bakteriellen Belastung/des Biofilms in Echtzeit können Ärzte fundierte Entscheidungen über Wundbehandlungspläne und die geeignete Platzierung von Hautersatz treffen, die den neuen CMS-Richtlinien entsprechen.

Die wichtigsten Vorteile der Verwendung von MolecuLight® in Verbindung mit der Transplantat-/Hautersatztherapie:

Genaue Bewertung der Infektion: Identifizieren Sie schnell und einfach die bakterielle Belastung / den Biofilm in bedenklichen Konzentrationen. Erfassen Sie Bilder, die die Dokumentation eines infektionsfreien granularen Wundbetts unterstützen.

Identifizieren Sie schnell und einfach die bakterielle Belastung / den Biofilm in bedenklichen Konzentrationen. Erfassen Sie Bilder, die die Dokumentation eines infektionsfreien granularen Wundbetts unterstützen. Verbesserte Patientenergebnisse: Rechtzeitige und evidenzbasierte Behandlungsentscheidungen führen zu schnellerer Heilung und geringeren Kosten im Gesundheitswesen.

Rechtzeitige und evidenzbasierte Behandlungsentscheidungen führen zu schnellerer Heilung und geringeren Kosten im Gesundheitswesen. Verbesserte Einhaltung der Vorschriften: Die Dokumentationsmöglichkeiten von MolecuLight passen sich organisch an die neuen LCD-Anforderungen an und helfen dabei, die Einhaltung und einen nahtlosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Automatische Erfassung von Bildern, Flächen- und Tiefenmessungen sowohl bei der Erstuntersuchung als auch bei der Nachuntersuchung.

"Wir sind bestrebt, Gesundheitsdienstleister bei der optimalen Wundversorgung zu unterstützen", sagte Anil Amlani, CEO von MolecuLight. "Unsere Technologie ermöglicht es Klinikern, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass MolecuLight eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der neuen LCD-Dokumentationsanforderungen spielen und die erfolgreiche Implementierung von Hautersatztherapien sicherstellen wird."

Über MolecuLight Inc.

MolecuLight ist führend im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung. Ihre innovativen Geräte ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, schnell und präzise erhöhte Bakterienkonzentrationen in Wunden, Operationsstellen und anderen Verletzungen zu erkennen. Diese Echtzeit-Visualisierung von Bakterien, die mit einer Infektion in Verbindung stehen, ermöglicht es den Ärzten, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Eine frühzeitige und genaue Erkennung von Bakterien führt zu gezielteren Behandlungsplänen. Durch die Optimierung der Behandlungspläne trägt die MolecuLight-Technologie dazu bei, die Heilung zu beschleunigen und das Risiko von Komplikationen zu verringern. Das multimodale Gerät vereint die Funktionen zur Erkennung von Bakterien, zur Wundmessung und zur Bildgebung in einem einzigen Gerät, wodurch die Arbeitsabläufe rationalisiert und die Genauigkeit der Dokumentation verbessert werden. MolecuLight lässt sich nahtlos in elektronische Krankenakten integrieren und ermöglicht es Klinikern, den höchsten Pflegestandard zu erreichen und gleichzeitig ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.moleculight.com

Hunter Zudans, Marketingdirektor, MolecuLight Inc.

