MolecuLight® se félicite des nouveaux changements apportés par la CMS à la détermination de la couverture locale (LCD) pour les substituts cutanés

PITTSBURGH, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc, le leader de l'imagerie de fluorescence au point de soin pour le traitement des plaies, est heureux d'annoncer qu'il est prêt à soutenir les récents changements de la LCD pour les substituts cutanés. Ces changements, qui soulignent l'importance de la prévention et du contrôle des infections et de la préparation minutieuse du lit de la plaie, nécessitent une documentation rigoureuse de l'état du lit de la plaie avant la mise en place d'un substitut cutané. En outre, la nouvelle LCD exige une vérification objective que tous les efforts nécessaires ont été faits pour offrir les meilleures chances de succès au traitement de substitution de la peau.

La technologie innovante d'imagerie par fluorescence de MolecuLight permet aux prestataires de soins de santé de disposer d'un outil visuel puissant pour évaluer avec précision les plaies. En visualisant et en déterminant l'emplacement de la charge bactérienne/du biofilm en temps réel, les cliniciens peuvent prendre des décisions éclairées sur les plans de traitement des plaies et la mise en place de substituts cutanés appropriés, conformément aux nouvelles directives de la CMS.

Principaux avantages de l'utilisation de MolecuLight® en conjonction avec la thérapie de greffe/substitution cutanée :

Évaluation précise de l'infection : Identifier rapidement et facilement la charge bactérienne/le biofilm à des niveaux préoccupants. Capturer des images qui confirment la documentation d'un lit de plaie granuleux exempt d'infection.

Identifier rapidement et facilement la charge bactérienne/le biofilm à des niveaux préoccupants. Capturer des images qui confirment la documentation d'un lit de plaie granuleux exempt d'infection. Amélioration des résultats pour les patients : Des décisions thérapeutiques opportunes et fondées sur des données probantes permettent une guérison plus rapide et une réduction des coûts des soins de santé.

Des décisions thérapeutiques opportunes et fondées sur des données probantes permettent une guérison plus rapide et une réduction des coûts des soins de santé. Amélioration de la conformité : Les capacités de documentation de MolecuLight s'alignent organiquement sur les nouvelles exigences de la LCD, ce qui permet de garantir le respect de ces exigences et un flux de travail transparent. Capture automatique des images, de la surface et des mesures de profondeur, à la fois au début et à la fin de l'étude.

"Nous nous engageons à aider les prestataires de soins de santé à fournir un traitement optimal des plaies", a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. "Notre technologie permet aux cliniciens de prendre des décisions fondées sur des données probantes et d'améliorer les résultats pour les patients. Nous sommes convaincus que MolecuLight jouera un rôle crucial dans le respect des nouvelles exigences de documentation de la LCD et dans la réussite de la mise en œuvre des thérapies de substitution cutanée.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight est le leader de l'imagerie de fluorescence au point d'intervention. Leurs dispositifs innovants permettent aux prestataires de soins de santé de détecter rapidement et avec précision des niveaux élevés de bactéries dans les plaies, les sites chirurgicaux et d'autres blessures. Cette visualisation en temps réel des bactéries liées à l'infection permet aux cliniciens de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. La détection précoce et précise des bactéries permet de mieux cibler les plans de traitement. En optimisant les plans de traitement, la technologie MolecuLight contribue à accélérer la guérison et à réduire le risque de complications. Le dispositif multimodal combine la détection bactérienne, la mesure de la plaie et les capacités d'imagerie en un seul outil, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la précision de la documentation. S'intégrant parfaitement aux dossiers médicaux électroniques, MolecuLight permet aux cliniciens de prodiguer des soins de la plus haute qualité tout en optimisant leur flux de travail. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.moleculight.com

Hunter Zudans, directeur du marketing, MolecuLight Inc. [email protected], T. +1.484.682.7580, www.moleculight.com

