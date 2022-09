Des preuves cliniques de grande envergure utilisant la plateforme d'imagerie des plaies MolecuLight démontre l'importance de son adoption au niveau mondial et son utilité avérée dans le traitement des plaies

TORONTO et SYDNEY, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. ., le leader de l'imagerie par fluorescence au point de service pour la détection en temps réel des plaies contenant des charges bactériennes élevées, annonce que sa plateforme d'imagerie des plaies MolecuLight fait l'objet de 8 présentations et affiches à la conférence Wounds Australia 2022 . La conférence nationale se déroule du 14 au 17 septembre 2022 à Sydney, en Australie.

The MolecuLightDX can be used on all wound types and in all care settings to image elevated bacterial burden at the point-of-care -- and perform highly accurate digital wound measurement (CNW Group/MolecuLight)

« Wounds Australia 2022 réunit des cliniciens, des chercheurs et de grands industriels pour partager les meilleures pratiques en matière de soins des plaies afin d'améliorer les pratiques de soins des plaies et les résultats pour les patients », déclare Terry Swanson , infirmier praticien, vice-président de l'International Wound Infection Institute, coprésident de la conférence Wounds Australia 2022 et expert international en matière de traitement des plaies et d'infection des plaies. « Il s'agit notamment de présenter de nouvelles technologies d'imagerie pour aider à améliorer le nettoyage et le débridement des plaies, comme les nouveaux dispositifs d'imagerie au point de service MolecuLight, qui mettent en évidence la présence et la localisation d'une charge bactérienne élevée au niveau des plaies. Ces technologies de diagnostic sont en train de devenir des outils clés pour éclairer la prise de décision en matière de soins des plaies au point de service et nous sommes ravis que leurs résultats cliniques soient partagés lors de plusieurs conférences et présentations cette semaine ».

Les affiches et présentations cliniques présentant le MolecuLight i:X de Wounds Australia 2022 sont les suivantes :

(a) Les affiches cliniques comprennent :

Découverte de la forte prévalence de la charge bactérienne dans les plaies du site chirurgical grâce à l'imagerie de fluorescence au point de service

Kylie Sandy-Hodgetts , Charles A. Andersen , Omar Al-Jalodi , Laura Serena , Christina Teimouri , Thomas E. Serena

⇓ Télecharger l'affiche





, , , , , ⇓ l'affiche Une image vaut 10 000 microbes : comment l'imagerie par fluorescence augmente les critères IWGDF pour la détection de la charge bactérienne dans les ulcères du pied diabétique

Thomas E. Serena , David Armstrong

⇓ Télecharger l'affiche





, ⇓ l'affiche Charge bactérienne sous-estimée dans les lésions dues à la pression : essai clinique et données issues du monde réel

Charles A. Andersen , Katherine McLeod , Rowena Steffan , Thomas E. Serena

⇓ Télecharger l'affiche





, , , Thomas E. Serena ⇓ l'affiche La dépendance aux signes cliniques et à l'évaluation des symptômes entraîne une mauvaise utilisation des antimicrobiens : Analyse post-hoc de 350 plaies chroniques

Thomas E. Serena , Lisa Gould , Karen Ousey , and Robert S. Kirsner

⇓ Télecharger l'affiche

(b) Les présentations cliniques comprennent :

Plaies aiguës et chirurgicales - Mise en situation : Dr Thomas Serena

Dr Thomas Serena Mercredi 14 septembre 2022, 11.10 - 12.40, Session simultanée 1B - Plaies aiguës et chirurgicales

Diagnostic, théranostic et innovations pour les plaies chroniques : Dr Thomas Serena

Dr Thomas Serena Mercredi 14 septembre 2022, 14.00 - 15.35, Plénière 2 - Le temps d'innover

Mise en situation : Diagnostic/ Théranostic : Dr Thomas Serena

Dr Thomas Serena Mercredi 14 septembre 2022, 16.25 - 17.30, Session simultanée 2C - Diagnostic/ diagnostique/ théranostic

Découverte de la charge bactérienne pathogène dissimulée au niveau des plaies du site chirurgical grâce à l'imagerie par fluorescence au point de service : Prof. Kylie Sandy-Hodgetts

Prof. Mercredi 14 septembre 2022, 16.25 - 17.30, Session simultanée 2D - Technologie

Outre les affiches et les présentations cliniques à Wounds Australia 2022 , les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ seront disponibles pour des séances de démonstration sur le stand n°2 de MolecuLight installé dans la salle d'exposition du International Convention Centre (ICC) à Sydney, en Australie.

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X® et DX™ sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies et ayant obtenu l'autorisation de la FDA et l'approbation de Santé Canada, ainsi que le marquage CE. Disposant de preuves cliniques irréfutables dont plus de 60 publications évaluées par des pairs et 1 500 patients , ils sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence sur de nombreux marchés cliniques. La gamme de dispositifs commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible qui comprennent deux codes CPT® pour le travail du médecin afin d'effectuer « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les Services de Consultations Externes des Hôpitaux (SCEH) et les Centres de Chirurgie Ambulatoire (CCA) par le biais d'une Classification de Paiement Ambulatoire (CPA). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux présentant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

CONTACT : Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., tél. : +1 647 362-4684, [email protected], www.moleculight.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897302/MolecuLight_MolecuLight_Featured_in_8_Presentations_and_Posters.jpg

SOURCE MolecuLight Inc.