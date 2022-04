MolecuLight i:X® recibe la autorización reglamentaria y el reembolso en Corea del Sur

El Ministerio de Salud y Bienestar de Corea concedió el reembolso del procedimiento MolecuLight, según la notificación número 259-858 . El anuncio se basó en los datos de reembolso de la evaluación de estabilidad y eficacia de Korea New Medical Technology.

MolecuLight es distribuido exclusivamente en Corea del Sur por KOVE, Inc., una empresa especializada en el suministro de productos novedosos que ayudan al tratamiento de las úlceras del pie por diabetes en Corea, incluyendo dispositivos médicos que ayudan al diagnóstico y tratamiento de las heridas. El equipo de especialistas en apoyo clínico y técnico de KOVE cuenta con más de 30 años de experiencia en dispositivos médicos y cuidado de heridas. KOVE también realiza investigaciones clínicas con muchos hospitales universitarios de Corea.

El mercado surcoreano para el cuidado de heridas es importante y puede entenderse a través de la omnipresencia de la diabetes y las úlceras de pie diabético. Hay más de 5 millones de coreanos con diabetes1, es decir, 1 diabético por cada 30 adultos. El 25% de todos los diabéticos tienen también una úlcera de pie diabético.

"El mercado del dispositivo MolecuLight es importante en Corea del Sur, ya que existe un sistema de atención sanitaria completo y progresivo que adopta rápidamente tecnologías nuevas y clínicamente útiles", afirmó JUNHYOUNG LEE, consejero delegado de KOVE, Inc. "Debido a la elevada cobertura del seguro nacional para los procedimientos médicos, los pacientes coreanos visitan fácilmente los hospitales para tratar sus dolencias y los médicos están motivados para tratar y controlar las heridas hasta que estén completamente curadas. La tecnología MolecuLight proporciona información procesable en tiempo real sobre la carga biológica de las heridas y permite a los médicos tomar decisiones rápidamente a pie de cama. Será bien recibida por la comunidad médica surcoreana. La importante demanda del dispositivo MolecuLight se ha verificado mediante un estudio de mercado realizado en los últimos 12 meses como parte del proceso de registro y reembolso."

"Estamos muy impresionados con KOVE, Inc., con su equipo muy experimentado y receptivo y con su estrecha relación con la comunidad del cuidado de heridas en Corea del Sur", dijo Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Creemos que la rapidez con la que MolecuLight i:X ha recibido tanto el registro como el reembolso demuestra la calidad de nuestras pruebas clínicas y los resultados clínicos probados que los médicos pueden conseguir utilizando el dispositivo MolecuLight. Estamos seguros de que Corea del Sur se convertirá en un mercado importante para MolecuLight".

El amplio cuerpo de pruebas clínicas de MolecuLight incluye más de 55 publicaciones revisadas por expertos, con más de 1.400 pacientes en estudio, que demuestran el importante beneficio de MolecuLight i:X® para los profesionales de la atención de heridas en todos los entornos asistenciales.

Para solicitar un presupuesto o una demostración clínica de MolecuLight i:X en Corea del Sur, envíe un email a [email protected] o llame al +82.55.384.2600.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa de imágenes médicas de propiedad privada que ha desarrollado y comercializa su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El conjunto de dispositivos de MolecuLight lanzados comercialmente, incluidos los sistemas de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® y DX™ y sus accesorios, proporcionan dispositivos portátiles de imágenes en el punto de atención para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección en tiempo real de heridas que contienen niveles elevados de carga bacteriana (cuando se usa con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas. Los procedimientos MolecuLight realizados en los Estados Unidos pueden beneficiarse de una vía de reembolso disponible que incluye dos códigos CPT® para el trabajo de los médicos en la realización de "imágenes de heridas por fluorescencia para detectar la presencia, la localización y la carga bacteriana" y el pago de instalaciones para el Departamento de Pacientes Ambulatorios del Hospital (HOPD) y los entornos del Centro Quirúrgico Ambulatorio (ASC) a través de una asignación de Clasificación de Pagos Ambulatorios (APC). La compañía también está comercializando su exclusiva tecnología de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades no cubiertas relevantes a nivel mundial, como la seguridad alimentaria, los cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

Acerca de KOVE, Inc.

KOVE, Inc. es una empresa especializada en el diagnóstico y el tratamiento de las úlceras del pie diabético y los dispositivos médicos relacionados con las heridas. Ha estado llevando a cabo continuas investigaciones clínicas y presentaciones con muchos hospitales universitarios de Corea.

