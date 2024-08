MolecuLight obtient un financement de 11,7 millions de dollars pour accélérer son expansion mondiale

TORONTO, 15 août 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc, un chef de file en imagerie de fluorescence au point de service, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de série C de 11,7 millions de dollars dirigée par de nouveaux investisseurs, soit Exportation et développement Canada (EDC), Prosegur et Azahar. Les investisseurs existants ont également participé à ce tour de table, démontrant ainsi leur confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Les dispositifs d'imagerie par fluorescence de MolecuLight permettent aux cliniciens de visualiser en temps réel la fluorescence des bactéries dans les plaies, ce qui permet une détection et une quantification plus précoces, et donc un traitement plus efficace qui améliore la cicatrisation des plaies. L'évaluation du lit de la plaie par MolecuLight s'aligne parfaitement sur les résultats du CTP : Une étude menée par Ai-Jalodi et ses collègues démontre que lorsque le dispositif indique un lit de la plaie exempt de bactéries, la probabilité d'intégration1 de la CTP est de 100 %, par rapport à un substitut cutané seul. En permettant aux prestataires de soins de santé de prendre des décisions éclairées au moment des soins, MolecuLight contribue à améliorer les résultats pour les patients et à réduire les coûts des soins de santé. Ce nouvel investissement permettra à MolecuLight de poursuivre son expansion aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne dans tous les environnements de soins, y compris les consultations externes des hôpitaux, les cliniques indépendantes de traitement des plaies, les podologues et les centres de soins de longue durée. Cette croissance permettra à l'entreprise d'atteindre davantage de patients et d'avoir un impact positif sur leur vie en fournissant aux cliniciens les outils nécessaires pour identifier et quantifier rapidement et précisément les bactéries qui entravent la cicatrisation des plaies, améliorant ainsi les résultats pour les patients.

« La technologie novatrice de MolecuLight peut améliorer considérablement les résultats pour les patients et offre des avantages indéniables à tous les intervenants du système de santé », a déclaré Guillermo Freire, premier vice-président, Groupe des marchés intermédiaires, EDC. « Nous sommes ravis d'investir dans MolecuLight, qui accélère sa commercialisation. EDC se concentre sur le soutien aux innovateurs canadiens émergents dans des secteurs critiques essentiels pour l'avenir. Cet investissement reflète notre foi dans l'innovation et le progrès, et souligne notre mission qui est de soutenir les entreprises canadiennes dans leur parcours pour devenir des leaders internationaux dans leurs secteurs. »

« Nous sommes heureux d'investir dans MolecuLight. Nous croyons en la mission de MolecuLight, qui est de transformer le traitement des plaies, et en sa technologie innovante », a déclaré Pedro Munoz, directeur général de Azahar. « Cet investissement permettra à MolecuLight d'accélérer ses efforts d'expansion auprès d'un plus grand nombre de prestataires de soins de santé dans le monde entier. »

« iGan est fier de continuer à soutenir MolecuLight dans sa volonté de transformer la gestion du traitement des plaies », a déclaré Sam Ifergan, président de MolecuLight et directeur général d'iGan Partners.

« Ce financement témoigne de la forte position de MolecuLight sur le marché et de l'impact significatif de notre technologie sur les soins aux patients », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Avec le soutien de nos investisseurs, nous sommes bien placés pour tirer parti de la demande croissante de solutions d'imagerie de fluorescence au point de soins et pour offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Tungsten Advisors a été le conseiller financier exclusif de MolecuLight.

À propos de MolecuLight

MolecuLight est le leader de l'imagerie de fluorescence au point d'intervention. Leurs dispositifs innovants permettent aux prestataires de soins de santé de détecter rapidement et avec précision des niveaux élevés de bactéries dans les plaies, les sites chirurgicaux et d'autres blessures. Cette visualisation en temps réel des bactéries liées à l'infection permet aux cliniciens de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. La détection précoce et précise des bactéries permet de mieux cibler les plans de traitement. En optimisant les plans de traitement, la technologie MolecuLight contribue à accélérer la guérison et à réduire le risque de complications. Le dispositif multimodal combine la détection bactérienne, la mesure de la plaie et les capacités d'imagerie en un seul outil, ce qui permet de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la précision de la documentation. S'intégrant parfaitement aux dossiers médicaux électroniques, MolecuLight permet aux cliniciens de prodiguer des soins de la plus haute qualité tout en optimisant leur flux de travail. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.moleculight.com.

