MolecuLight sichert $11,7 Millionen Finanzierung zur Beschleunigung der globalen Expansion

TORONTO, 15. Aug., 2024 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Point-of-Care-Fluoreszenz-Imaging, gab heute den Abschluss einer Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 11,7 Millionen US-Dollar bekannt, die von den neuen Investoren Export Development Canada (EDC), Prosegur und Azahar angeführt wurde. Bestehende Investoren haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt und damit ihr Vertrauen in den Wachstumskurs des Unternehmens unterstrichen.

MolecuLight Secures Financing to Accelerate Global Expansion

Die Fluoreszenz-Imaging-Geräte von MolecuLight bieten Klinikern eine Echtzeit-Visualisierung der Bakterienfloreszenz in Wunden und ermöglichen eine frühere Erkennung und Quantifizierung, was zu einer effektiveren Behandlung und damit zu einer verbesserten Wundheilung führt. Die Wundbettbewertung von MolecuLight stimmt perfekt mit den CTP-Ergebnissen überein: Eine Studie von Ai-Jalodi und Kollegen zeigt, dass, wenn das Gerät ein bakterienfreies Wundbett anzeigt, eine 100%ige Wahrscheinlichkeit für eine CTP-Integration besteht1, im Vergleich zu einem Hautersatz allein. Indem MolecuLight Gesundheitsdienstleister in die Lage versetzt, am Ort der Behandlung fundierte Entscheidungen zu treffen, trägt es dazu bei, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Die neue Investition wird die Expansion von MolecuLight in den USA, Kanada und der EU in allen Pflegebereichen vorantreiben, einschließlich Krankenhausambulanzen, unabhängigen Wundkliniken, Podologen und Langzeitpflegezentren. Dieses Wachstum wird es dem Unternehmen ermöglichen, mehr Patienten zu erreichen und deren Leben positiv zu beeinflussen, indem es Klinikern die Mittel an die Hand gibt, um Bakterien, die die Wundheilung beeinträchtigen, schnell und genau zu identifizieren und zu quantifizieren und so die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern.

„Die innovative Technologie von MolecuLight hat das Potenzial, die Ergebnisse für die Patienten deutlich zu verbessern und bietet allen Beteiligten im Gesundheitswesen überzeugende Vorteile", sagte Guillermo Freire, Senior Vice-President, Mid-Market Group, EDC. „Wir freuen uns, in MolecuLight zu investieren, da das Unternehmen die Kommerzialisierung beschleunigt. Die EDC konzentriert sich auf die Unterstützung aufstrebender kanadischer Innovatoren in wichtigen Sektoren, die für die Zukunft entscheidend sind. Diese Investition spiegelt unseren Glauben an Innovation und Fortschritt wider und unterstreicht unsere Mission, kanadische Unternehmen auf ihrem Weg zu internationalen Marktführern in ihren Sektoren zu unterstützen."

„Wir freuen uns über die Investition in MolecuLight. Wir glauben an die Mission von MolecuLight, die Wundversorgung mit ihrer innovativen Technologie zu verändern", sagte Pedro Munoz, General Manager bei Azahar. „Diese Investition wird MolecuLight in die Lage versetzen, seine Expansionsbemühungen bei mehr Gesundheitsdienstleistern weltweit zu beschleunigen."

„iGan ist stolz darauf, MolecuLight weiterhin auf ihrem Weg zu unterstützen, das Management der Wundversorgung zu verändern", sagte Sam Ifergan, Vorsitzender von MolecuLight und Managing Director bei iGan Partners.

„Diese Finanzierung ist ein Beweis für die starke Marktposition von MolecuLight und den bedeutenden Einfluss, den unsere Technologie auf die Patientenversorgung hat", sagte Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Mit der Unterstützung unserer Investoren sind wir gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach Point-of-Care-Fluoreszenz-Imaging-Lösungen zu profitieren und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Tungsten Advisors war der exklusive Finanzberater von MolecuLight.

____________________________ 1 Ai-Jalodi O, Sabo M, Patel K, Bullock N, Serena L, Breisinger K, Serena TE. Wirksamkeit und Sicherheit einer aus Schweineperitoneum gewonnenen Matrix bei der Behandlung diabetischer Fußgeschwüre: eine Pilotstudie. J Wound Care. 2021 Feb 1;30(Sup2):S18-S23. doi: 10.12968/jowc.2021.30.Sup2.S18. PMID: 33573495.

Über MolecuLight

MolecuLight ist führend im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung. Ihre innovativen Geräte ermöglichen es Gesundheitsdienstleistern, schnell und präzise erhöhte Bakterienwerte in Wunden, Operationsstellen und anderen Verletzungen zu erkennen. Diese Echtzeit-Visualisierung von Bakterien, die mit einer Infektion in Verbindung stehen, ermöglicht es den Ärzten, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Eine frühzeitige und genaue Erkennung von Bakterien führt zu gezielteren Behandlungsplänen. Durch die Optimierung der Behandlungspläne trägt die MolecuLight-Technologie dazu bei, die Heilung zu beschleunigen und das Risiko von Komplikationen zu verringern. Das multimodale Gerät vereint die Funktionen zur Erkennung von Bakterien, zur Wundmessung und zur Bildgebung in einem einzigen Gerät, wodurch die Arbeitsabläufe rationalisiert und die Genauigkeit der Dokumentation verbessert werden. MolecuLight lässt sich nahtlos in elektronische Krankenakten integrieren und ermöglicht es Klinikern, den höchsten Pflegestandard zu erreichen und gleichzeitig ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.moleculight.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hunter Zudans, Leiter der Marketingabteilung, MolecuLight Inc., T. +1.484.682.7580, [email protected]

