Mollie's Fund y SHAPE America lanzan un plan de estudios gratuito de seguridad solar para estudiantes de secundaria y preparatoria

GARDEN CITY, Nueva York, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mollie's Fund y SHAPE America se enorgullecen de anunciar una nueva asociación para proporcionar un plan de estudios nacional gratuito de seguridad solar para estudiantes de secundaria y preparatoria. Esta iniciativa fue posible gracias al generoso apoyo del Fondo de Atención Comunitaria de Ciencias de la Salud de Nestlé.

Su compromiso con la salud de los jóvenes ha sido fundamental para dar vida a este proyecto y ayudarnos a llegar a los estudiantes en un momento crítico en la formación de hábitos para toda la vida.

"Mollie's Fund se enorgullece de asociarse con SHAPE America para poner seguridad solar en todas las aulas", dijo Cara Biggane Jung de Mollie's Fund. "Estas lecciones brindan a los estudiantes herramientas prácticas y de por vida para reducir el riesgo de cáncer de piel".

El plan de estudios brinda a los educadores lecciones preparadas para el aula para enseñar comportamientos seguros contra el sol que reducen el riesgo de cáncer de piel, lo cual es especialmente importante a medida que se acerca el verano.

¿Qué incluye?

Evaluación de riesgos UV: cómo la radiación UV y el tipo de piel afectan el riesgo.

Decisiones inteligentes: cómo leer las etiquetas y usar el índice UV.

Planes de acción: Estrategias de protección personal para la vida diaria.

El plan de estudios ya está disponible sin costo alguno. Los materiales se pueden descargar desde el catálogo SHAPE America .

Acerca de Mollie's Fund

Durante más de 20 años, Mollie's Fund ha estado a la vanguardia de la concienciación sobre el melanoma y ha marcado la diferencia en la educación sobre el melanoma, asociándose con prestigiosos proveedores de atención médica e instituciones médicas para educar a todas las edades sobre la importancia de la seguridad solar, proporcionar exámenes gratuitos de detección del cáncer de piel y conectar a los pacientes con las últimas innovaciones de tratamiento y apoyo compasivo.

Acerca de SHAPE America

Desde su fundación en 1885, SHAPE America ha definido la excelencia en la educación para la salud y la educación física en las escuelas. Durante décadas, los Estándares Nacionales de Educación Física de SHAPE America han servido como base para programas de educación física bien diseñados en todo el país, al igual que los Estándares Nacionales de Educación para la Salud de SHAPE America sirven como base para una educación para la salud efectiva basada en habilidades. Juntos, estos estándares nacionales proporcionan un marco integral para que los educadores brinden instrucción de alta calidad y marquen una diferencia positiva en la salud y el bienestar de cada estudiante de preK-12.

Más información en www.shapeamerica.org .

Para más información, contacte con: [email protected]

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FUENTE Mollie Biggane Melanoma Foundation