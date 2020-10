Mônaco escolhe o IN Groupe para implementar seu Esquema de Identidade Digital e Serviços de Confiança (Digital Identity Scheme and Trust Services)

Ao criar os novos documentos de identidade de Mônaco (cédulas de identidade eletrônicas, autorizações de residência, passaportes biométricos), o IN Groupe oferece uma solução personalizada e de alto desempenho em linha com as expectativas do governo.

Um programa ambicioso focado na segurança dos dados e hábitos digitais da população

Cada nativo e residente em Mônaco poderá ter uma identidade digital associada ao seu novo documento de identidade de acordo com um cronograma de implementação provisório a partir do primeiro semestre de 2021. Ele oferecerá autenticação altamente segura, porém simples, sem a necessidade de documentos adicionais de suporte, permitindo acesso imediato aos serviços do Estado.

De acordo com os padrões gerais de segurança do Principado de Mônaco e com os regulamentos europeus (electronic identification and trust service, eIDAS), o esquema de identidade digital de Mônaco antecipa a interoperabilidade digital com os vários serviços europeus de identificação eletrônica. A identidade soberana de uma pessoa somente pode incorporar sua identidade digital com o consentimento explícito da respectiva pessoa.

Ao utilizar protocolos padrão (OSIA e OIDC - open ID connect), o governo pretende simplificar a implementação e o uso de identidade digital em seus serviços eletrônicos.

Relacionamento mais sólido entre o Governo e os cidadãos

Uma assinatura qualificada

Disponível em dispositivos móveis

Serviços eletrônicos que integram o uso da identidade digital:

- Produção de declarações juramentadas on-line

- Assinatura de contratos sem papel

- Obtenção de certidões de nascimento, etc., da Prefeitura on-line

- Obtenção de serviços eletrônicos por meio de acesso único (SSO) a uma central única

A missão do Extended Monaco é fazer da tecnologia digital a base de todas as políticas públicas para permear a longo prazo todos os aspectos da sociedade, seja saúde, educação ou serviços públicos.

OIN Groupe oferece soluções de identidade e serviços digitais seguros, integrando eletrônica e biometria, desde componentes até serviços. O IN Groupe opera três marcas afiliadas: SPS para componentes eletrônicos, Surys para segurança óptica e holográfica e Nexus para soluções de identidade digital corporativa e IOT.

