Monaco va deployer son identite numerique et ses services de confiance

En réalisant les nouveaux titres d'identité monégasques (cartes d'identité électroniques, titres de résident, passeports biométriques), IN Groupe apporte une solution performante et personnalisée en adéquation avec les attentes du gouvernement et les usages des citoyens et résidents de la Principauté.

Un ambitieux programme axé sur la sécurité de la population, de leurs données et de leurs usages numériques

Chaque natif et résident de Monaco pourra avoir une identité numérique associée à son nouveau document d'identité selon un calendrier provisoire de déploiement qui débutera au premier semestre 2021. Il offrira une authentification simple mais hautement sécurisée, sans besoin de pièces justificatives supplémentaires, permettant un accès fluide aux services de l'Etat. L'identité souveraine d'une personne ne pourra intégrer son identité numérique qu'avec le consentement explicite de la personne concernée.

Conformément aux normes générales de sécurité de la Principauté de Monaco et à la réglementation européenne (eIDAS), ce schéma d'identité prévoit l'interopérabilité numérique avec les différents services européens d'identification électronique. En s'appuyant sur des standards interopérables (OSIA et OIDC – open ID connect), le gouvernement entend simplifier le déploiement et l'utilisation de l'identité numérique au sein de ses e-services.

Une relation Administration-Administré renouvelée :

Une authentification / Une signature de niveau qualifié

La dérivation sur mobile

Des e-services en cours de développement :

- constitution des déclarations sur l'honneur en ligne

- signature des contrats dématérialisés

- obtention des actes d'état civil de la Mairie en ligne

- accès aux multiples e-services avec une identification unique

Extended Monaco fait de la technologie numérique la base de toutes les politiques publiques afin d'imprégner durablement tous les aspects de la société, que ce soit pour la santé, l'éducation ou les services publics.

IN Groupe propose des solutions d'identité et des services numériques sécurisés, intégrant l'électronique et la biométrie, des composants aux services. IN Groupe exploite trois marques affiliées : SPS pour les composants électroniques, Surys pour la sécurité optique et holographique, et Nexus pour les solutions d'identité numérique d'entreprise et IOT.

