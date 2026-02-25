Monarch Quantum Selected to Deliver Integrated Photonics Quantum Light Engines™ for NASA's First Planned Space-Based Quantum Gravity Gradiometer

News provided byMonarch Quantum
Feb 25, 2026, 10:40 ET
SAN DIEGO, Feb. 25, 2026 /PRNewswire/ -- Monarch Quantum, Inc., a U.S.-based quantum photonics company specializing in integrated photonics systems for quantum computing, quantum sensing, and quantum communications, today announced its selection to deliver Quantum Light Engines™ for NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder (QGGPf) mission.
QGGPf represents the first planned space deployment of a quantum gravity gradiometer — a neutral-atom quantum sensor designed to measure minute variations in Earth's gravitational field from orbit. Space-based quantum gravity sensing enables ultra-precise Earth observation, subsurface mapping, climate monitoring, and next-generation inertial navigation systems that operate without GPS.
Monarch Quantum will supply its integrated photonics Quantum Light Engines™ directly in support of Infleqtion (NYSE: INFQ), a publicly traded quantum technology company and global leader in neutral-atom quantum sensing and quantum computing. Infleqtion will integrate Monarch Quantum's laser-optical subsystems into the quantum core of the gravity sensor.
Enabling Space-Qualified Quantum Sensing
Quantum gravity sensors rely on highly stable laser and photonics control systems with sub-milliradian alignment stability to cool, trap, and manipulate neutral atoms. Neutral atom quantum sensors require ultra-stable laser frequency control and phase coherence that, historically, have not been suitable for deployment in space environments due to size, weight, power, and environmental sensitivity constraints of laboratory-grade photonics assemblies.
Monarch Quantum's Quantum Light Engines™ solve this challenge by integrating:
- Multiple chip-scale lasers
- Hundreds of precision optical components
- Low-noise control electronics
- Advanced thermal and mechanical stabilization
- Factory-aligned, sealed photonics packaging into a single, ruggedized module engineered for space deployment.
The systems are designed to meet stringent requirements for:
- Size, Weight, and Power (SWaP) optimization
- Alignment stability under vibration and launch loads
- Thermal resilience in orbital environments
- Reduced system integration complexity
- Long-term operational reliability
By consolidating complex laser-optical architectures into compact, space-qualified photonics engines, Monarch Quantum reduces integration risk while accelerating mission readiness.
Systems Engineering and Risk Reduction
Space-based quantum gravity gradiometers consist of multiple tightly coupled subsystems, including atom sources, vacuum systems, laser and optical assemblies, control electronics, and data processing units. Many of the required photonic components are not commercially available at scale.
Monarch Quantum applies advanced systems engineering methodologies to translate mission-level flow-down requirements into subsystem and component specifications. This structured approach mitigates system integration risk, ensures performance margin, and supports accelerated deployment timelines for high-reliability quantum sensing missions.
Strengthening U.S. Leadership in Quantum and Space Technologies
"We are honored to support this historic mission and to serve our teammates in advancing space-based quantum sensing," said Dr. Timothy Day, Chairman and CEO of Monarch Quantum. "The QGGPf mission represents a major milestone in U.S. leadership in quantum gravity sensing and precision measurement from orbit. We are proud to collaborate with NASA JPL here in Southern California, NASA's Goddard Space Flight Center, Infleqtion, and our industry partners to help enable the first planned space deployment of a quantum gravity gradiometer."
NASA JPL and Infleqtion plan to complete the instrument hardware development over the next three years, followed by flight demonstration.
To learn more about how Infleqtion's quantum technologies are enabling advances in space exploration, navigation, remote sensing, and defense, visit https://infleqtion.com/space-and-frontier/
About Monarch Quantum, Inc.
Monarch Quantum is a U.S.-based quantum photonics company building integrated photonics systems — Quantum Light Engines™ — for quantum computing, quantum sensing, and quantum communications.
The company specializes in:
- Integrated photonics systems for quantum computing, sensing and communications
- Photonics engines for high performance computing and space-grade quantum systems
- Tunable laser and photonics subsystems for precision measurement and control
- Integrated photonics for precision inertial sensing
- Ruggedized laser architectures for defense-grade quantum systems
Operating within California's growing quantum and photonics ecosystem, Monarch Quantum combines best-in-class photonics components with systems engineering, advanced packaging, and scalable manufacturing to enable deployable quantum hardware for:
- Quantum OEMs
- National laboratories
- Defense integrators
- Space missions
- Advanced research institutions
For more information, visit monarchquantum.com.
Media Contact
Media Relations
Monarch Quantum, Inc.
Email: [email protected]
Website: www.monarchquantum.com
Location: San Diego, California, USA
SOURCE Monarch Quantum
