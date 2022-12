Mondelēz Brasil patrocina projetos de cozinha itinerante para merendeiras da rede estadual do PR

Projeto do Instituto Mpumalanga reúne mais de 200 merendeiras e auxiliares de cozinha de escolas de Curitiba para mentoria e curso exclusivo com a chef Adriana Saldanha

CURITIBA, Brasil, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mondelēz Brasil, por meio da marca Tang, levou para Curitiba nesta semana o projeto "Cozinha Itinerante" para cerca de 200 merendeiras, auxiliares de cozinha, agentes educacionais e nutricionistas de escolas estaduais de Curitiba (PR). As aulas são com a chef Adriana Saldanha, do Instituto Mpumalanga, e misturam técnicas da alta gastronomia com ingredientes e do modo de cozinhar local. As alunas também aprendem gestão de resíduos, empreendedorismo e culinária como geração de renda.

A fim de reforçar o compromisso da companhia com a diversidade, equidade e inclusão, empoderar essas mulheres e participarem da ação de forma ativa, voluntários da Mondelēz também se engajaram e atuaram como auxiliares. O projeto, que conta também com o apoio da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), do Grupo RCA, já passou pelos municípios de Una, na Bahia, e Vitória de Santo Antão, em Pernambuco.

Sobre a Mondelēz International no Brasil

A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) tem como propósito "Empower People to Snack Right", ou seja, empodera os consumidores a escolher snacks do jeito certo, em aproximadamente 150 países ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de US$ 28,72 bilhões em 2021, a empresa está liderando o futuro de snacks com marcas amadas, como Lacta, Bis, Oreo, Club Social, Tang, Halls, Trident, Philadelphia, entre outras. A Mondelēz International se orgulha por ter sido reconhecida pelo mercado no ranking das 25 Top Companies do LinkedIn em 2021, como uma das melhores empresas para se trabalhar. A companhia possui compromissos com diversidade, equidade, inclusão corporativa e sustentabilidade, dentre elas, é integrante do MOVER-Movimento pela Equidade Racial, sendo também reconhecida com o Prêmio WEPs BRASIL 2021–Empresas Empoderando Mulheres, da ONU Mulheres, faz parte do Pacto Global ONU e além disso, tem como prioridade importantes compromissos globais como tornar todas as suas embalagens recicláveis até 2025.

www.mondelezinternational.com/br

