Mondelēz INTERNATIONAL abre inscrições para programa de estágio 2023

Voltada 100% para diversidade, equidade e inclusão, a iniciativa oferece plano de carreira e não exige inglês

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mondelēz International, líder global de snacks e dona de marcas como Oreo, Bis, Lacta, Halls, Trident, Tang e Club Social, está com inscrições abertas até 13 de janeiro para seu programa de estágio de 2023. Com foco em diversidade, equidade e inclusão, a companhia prioriza a representatividade dos candidatos em quatro grupos prioritários: mulheres, LGBTQIAP+, PCDs e Étnico Racial. Além disso, saber inglês não é requisito para a participação no programa.

Os selecionados terão um plano de desenvolvimento de carreira e capacitação por meio de mentoria com a liderança, feiras internas de carreira e dos cursos da Universidade Mondelēz, plataforma de ensino online da companhia com programas em diversas áreas.

São mais de 30 vagas nas áreas de Marketing, Vendas, Manutenção Industrial, Engenharia, TI, RH, entre outros, para as cidades de Curitiba, São Paulo e Recife. Além da bolsa de estágio, compatível com o mercado, o programa oferece, plano de saúde médico e odontológico, seguro de vida, vale transporte, Gympass, home office com ajuda de custo (para as vagas no modelo híbrido) e vale-refeição ou refeitório no local.

Para se inscrever é necessário que a previsão de formatura, em nível superior, incluindo EAD e tecnólogo, seja a partir de julho de 2024. Os interessados podem se inscrever pelo site https://99jobs.com/mondelez/jobs/284286-programa-de-estagio-mondelez-2023-1?utm_source=tagportal&utm_medium=ses_oportunis&utm_campaign=programa-de-estagio-mondelez-2023-1&utm_id=001

Sobre a Mondelēz International no Brasil

A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) tem como propósito "Empower People to Snack Right", ou seja, empodera os consumidores a escolher snacks do jeito certo, em aproximadamente 150 países ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de US$ 28,72 bilhões em 2021, a empresa está liderando o futuro de snacks com marcas amadas, como Lacta, Bis, Oreo, Club Social, Tang, Halls, Trident, Philadelphia, entre outras. A Mondelēz International se orgulha por ter sido reconhecida pelo mercado no ranking das 25 Top Companies do LinkedIn em 2021, como uma das melhores empresas para se trabalhar. A companhia possui compromissos com diversidade, equidade, inclusão corporativa e sustentabilidade, dentre elas, é integrante do MOVER-Movimento pela Equidade Racial, sendo também reconhecida com o Prêmio WEPs BRASIL 2021–Empresas Empoderando Mulheres, da ONU Mulheres, faz parte do Pacto Global ONU e além disso, tem como prioridade importantes compromissos globais como tornar todas as suas embalagens recicláveis até 2025.

Visite https://www.mondelezinternational.com/Brazil e siga nosso perfil no Twitter www.twitter.com/MDLZ.

FONTE Mondelēz International

SOURCE Mondelēz International