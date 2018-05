Moneytrans célèbre l'ouverture de son nouveau siège social à Bruxelles et sera l'hôte de la réception d'ouverture de la conférence annuelle sur les paiements transfrontaliers

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/690041/Moneytrans_Logo.jpg )



Pour célébrer cette importante étape, Moneytrans s'est associé à IMTC - Mohr World pour organiser la réception d'ouverture de la conférence annuelle sur les transferts de fond le 16 mai 2018.

La conférence IMTC traitera en particulier de la nouvelle directive sur les services de paiement (PSD2), et offrira un moyen d'explorer comment renforcer l'utilisation du machine learning, de la technologie blockchain et du numérique pour le plus grand bien des migrants.

Plusieurs débats d'experts -, autour de thèmes tels que la révolution FinTech, la situation des réfugiés en Europe ou encore les juridictions appliquées dans chaque pays européen -, rythmeront ces 3 jours de conférence. Parmi les conférenciers et les panélistes qui nous feront l'honneur de leur présence, nous pouvons citer : Leon Isaacs, Faisal Khan, Rob Ayers, Linda Shomo, Jeremy De Smet.

Leader dans le secteur des paiements internationaux, Moneytrans a développé son expertise grâce à une utilisation pratique de technologies de pointe. Le changement de paradigme qui touche le secteur financier redéfinit les positions stratégiques de tous ses acteurs (banques, MTO, Fintech) ; Moneytrans qui s'est attelé durant ces derniers années à développer une gamme complète de services cherche á s'y faire une nouvelle place en tant que première néo-banque européenne ciblant les migrants.

"L'innovation fait partie de notre tradition. Nous voulons nous inspirer du monde extérieur, qu'il s'agisse des technologies, des nouveaux comportements des consommateurs, des tendances et des nouveaux partenariats, et nous en servir pour favoriser un profond changement interne", déclare Francisco Sanchez, PDG de Moneytrans.

"Moneytrans évolue afin d'offrir à son public une nouvelle expérience digitale en accord avec son principal objectif : contribuer au progrès des personnes et des entreprises ", a ajouté Leticia Carbajo, CMO de Moneytrans.

A PROPOS DE NOUS

Basé en Europe et en Afrique, Moneytrans est un établissement de paiement réputé, dûment agréé en Europe, avec 20 ans d'expérience dans les services de transfert d'argent instantané. Au fil des années, nous avons élargi notre gamme de services : opérations de change, paiements de factures, cartes prépayées, recharges téléphoniques et comptes de paiement personnalisés au format IBAN.

