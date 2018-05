Moneytrans viert opening nieuw hoofdkantoor in Brussel en houdt welkomstreceptie van de jaarlijkse conferentie voor grensoverschrijdende overboekingen en betalingen

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/690041/Moneytrans_Logo.jpg )

Om deze belangrijkrijke gelegenheid te vieren organiseren Moneytrans en Mohr World op 16 mei 2018 samen de welkomstreceptie van de jaarlijkse betalingsconferentie.

De IMTC conferentie zal met name nieuwe inzichten verschaffen rondom de Gewijzigde Richtlijn Betalingsdiensten (PSD2) wat de kans geeft om te onderzoeken hoe we de kracht van machine-learning, blockchain en digitaal het beste kunnen gebruiken ten dienste van migranten. Dit wordt gevolgd door een paneldiscussie rondom de fintech-revolutie, de vluchtelingensituatie, of de jurisdicties zoals die in elk Europees land wordt gebruikt. Tot de sprekers en panelleden behoren onder andere: Leon Isaacs, Faisal Khan, Rob Ayers, Linda Shomo, en Jeremy De Smet.

Als leiders in de geldtransfer en betalingssector heeft Moneytrans zowel expertise als inzicht ontwikkeld in het praktische gebruik van geavanceerde technologie; met de vele veranderingen binnen de Europese financiële sector waardoor banken, MTO's en valutahandel- & fintech-bedrijven hun plaats binnen de sector opnieuw moeten definiëren, werkt Moneytrans verder aan het ontwikkelen van een complete reeks diensten om zo de eerste Europese neobank voor migranten te worden.

Francisco Sanchez, CEO van Moneytrans CEO vertelde: "Innovatie hoort bij onze traditie. We halen onze inspiratie uit de wereld om ons heen, of dat nu technologie is, nieuw klantengedrag, trends of nieuwe samenwerkingsverbanden, en gebruiken dat als motivatie voor interne verandering."

"Moneytrans transformeert haar bestaan en activiteiten van binnenuit om haar publiek een financiële ervaring te bieden die past bij de doelstelling van het bedrijf: bijdragen aan de vooruitgang van mensen en bedrijven," aldus Leticia Carbajo, hoofd marketing bij Moneytrans.

Moneytrans is een gerenommeerde instelling op het gebied van betalingsverkeer, met vestigingen in Europa en Afrika. De organisatie beschikt over de juiste licenties in Europa en heeft 20 jaar ervaring met het aanbieden van diensten voor directe overboekingen. We hebben door de jaren heen ons service-aanbod uitgebreid met oplossingen voor valutahandel, betaling van facturen, betaalpassen met tegoed en mogelijkheden om mobiel op te waarderen en persoonlijke betaalrekeningen met IBAN-indeling aan te bieden.

Neem voor pers- en interviewverzoeken contact op met: JEREMY DE SMET, COO: jdesmet@moneytrans.eu | +32(0)2289-1477

