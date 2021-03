Monocent Inc. recebe autorização da COFEPRIS (México) e da INVIMA (Colômbia) para seu teste de antígeno para COVID-19 de 15 minutos fabricado nos Estados Unidos, com certificação CE, altamente preciso e fácil de usar, que combinado com a plataforma de tecnologia da Rymedi, aumenta a fabricação nos EUA para 5 milhões de testes por mês.

O teste de antígeno Monocent é um componente abrangente da solução de testes da COVID-19 da Monocent. O teste é combinado com a Rymedi, uma plataforma gratuita com tecnologia de ponta e compatível com o HIPAA (Ato de Portabilidade e Responsabilidade de Seguro de Saúde). O software intuitivo da Rymedi permitirá que os administradores do teste enviem com segurança os resultados para a carteira móvel de uma pessoa e exibam como um código QR escaneável. Os resultados positivos podem ser automaticamente informados a agências de saúde pública ou administradores, o que o torna ideal para programas de testes governamentais ou corporativos.