Monotype Type Trends Report 2023: Im Spannungsfeld von Innovation und kultureller Inspiration

In einer Welt in Bewegung hat das Monotype Studio Designtrends mit dem Fokus auf Technologie, Branding, Zeitgeist und Inklusion aufgespürt, die einen Blick in die Zukunft des kreativen Schaffens erlauben.

BERLIN, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Das Monotype Studio legt heute seinen jährlichen Type Trends Report: Das neueste im Schrift-Design vor, ein umfassender Leitfaden, der die typografische Gestaltung von Kultur und Wirtschaft beleuchtet. Untersucht wurde, wie sich die aktuelle Weltlage auf die Entwicklung von Schriften auswirkt. Die 10 von Monotype identifizieren Trends zeigen, dass die visuelle Identität und die digitalen Touchpoints für Marken noch wichtiger geworden sind. Mit der Analyse der Trends liefert der Report die Momentaufnahme einer Designkultur, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegt. Dabei verbindet sie Marken und ihr Umfeld durch innovative Typografie, vor allem auf der digitalen Ebene.

Beeinflusst von Kultur, Vielfalt und Inklusion und inspiriert von Technologien, die wir immer mehr in den Mainstream übernehmen - wie KI, Augmented und Virtual Reality - gibt der Report neue kreative Anregungen und zeigt, wie Technologie die Grenzen des Grafikdesigns weiter verwischt. Die wichtigsten Trends sind:

Superhero – explosiv in Form und Farbe

Nach der Pandemie ist die Welt wieder bereit für Verspieltheit: Das zeigt der neue Trend Superhero . Dieser spielt mit Konturen und Schatten, zum Teil gekippt, verzerrt oder perspektivisch gebogen. Superhero-Design ist explosiv in Form und Farbe. Dieser Trend hat fröhliche, verspielte Comic-Vibes, möglicherweise inspiriert durch die weltweite Popularität und Verbreitung von Comic-Filmen.

Dagegen kommt der Trend Super sober oft in Schwarzweiß, schlicht und zentriert. Der großzügig eingesetzte Weißraum sorgt für ein ruhiges, generöses Erscheinungsbild, das den verbleibenden Textelementen, Logos oder Symbolen maximale Aufmerksamkeit verleiht.

Dieser Trend ist eine Fortsetzung, Weiterentwicklung und Erweiterung des Stilmix -Trends vom letzten Jahr. Dieser Trend steht für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration. Der Mix und die vorurteilsfreie Paarung von Schriften spiegeln die Einstellungen, Werte, Ziele und Ansprüche einer wachsenden Generation wider: Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration wird typografisch interpretiert.

Dieser Trend basiert auf einer Gitterstruktur, die durch Viertel- oder Halbkreise raffiniert gebrochen wird. Das Raster spielt hier die Hauptrolle und wird selektiv untergraben oder mit Präzision und Raffinesse manipuliert.

Die digitale Welt schreitet weiter voran und unser Bezug zum Papier nimmt stetig ab. Bildschirme erlauben Bewegung, ja sie fordern sie ein. Hier kommt der Trend Flux ins Spiel: variable Schriften und Icons, die sich bewegen, weil sie es können. Fluides Design ist reif für AR und VR.

„Die Schrift ebnet uns den Weg zu einem Gedankenaustausch über Technologie und Trends", sagt Terrance Weinzierl, Creative Type Director bei Monotype. „Unser Report präsentiert eine aufschlussreiche Auswahl von Arbeiten, die faszinieren und begeistern. Die 10 Trends belegen, wie sich unser Lebensstil auf die Form der Schrift auswirkt."

„Weil viele unserer Trends von den gesellschaftlichen Themen des Jahres 2022 geprägt oder weiter befeuert wurden, wirft unser Report einen Blick in die Zukunft der visuellen Gestaltung," ergänzt Emilios Theofanous, Creative Type Director bei Monotype. „Da wir mit unseren jährlichen Trend-Reports kurz vor Corona begonnen haben, werten wir unsere Langzeitbeobachtung auch als eine Hommage an die globale Typografie: ein retrospektiver Blick darauf, wie Kreativität auch auf trockenem Boden mit Leidenschaft und Ziel erblüht."

Der vollständigen Type Trends Report 2023 steht unter diesem Link bereit.

