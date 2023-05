Montavista präsentiert Lithium-Metall-Batterieprodukte auf der 15. Internationalen Batteriemesse China (CIBF2023)

SHENZHEN, China, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 16. Mai wurde im Shenzhen World Convention and Exhibition Center die 15. China International Battery Fair (CIBF2023) eröffnet, die am ersten Tag mehr als 2.500 Aussteller und 140.000 Besucher anzog. Die CIBF findet zweimal jährlich in China statt und ist zur größten Batteriemesse der Welt geworden. In diesem Jahr hat Montavista Energy Technologies Cooperation (Montavista) seine verschiedenen Serien von Lithium-Metall-Batterieprodukten auf dem „China International Battery Industry Cooperation Summit", einer der wichtigsten Veranstaltungen der CIBF, vorgestellt. Als Hauptredner wurde Professor Zhang Yuegang, der Gründer von Montavista, eingeladen, einen Vortrag zum Thema „Roadmap der Lithium-Metall-Batterie-Technologie und Anwendungsperspektiven" (Lithium Metal Battery Technology Roadmap and Application Perspectives) zu halten. Experten aus der in- und ausländischen Batterieindustrie sowie offizielle Delegationen aus Deutschland, Schweden, Finnland, Norwegen, Spanien und den Niederlanden nahmen an dem Gipfel teil.

Professor Zhang: Lithium Metal Battery Technology Roadmap and Application Perspectives

Während des Gipfels führte Professor Zhang eine ausführliche Diskussion mit Industrieexperten über Entwicklungstrends der Lithium-Metall-Batterietechnologie, die globale Marktlandschaft für Batterien und die Perspektiven für den Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems für die internationale Batterieindustrie. Als leichtestes festes Element mit extrem hoher elektrochemischer Reaktivität sei Lithium das ultimative Anodenmaterial für Batterien mit hoher Energiedichte, sagte er. Nach Jahren umfangreicher Forschungs- und Kommerzialisierungsbemühungen hat Montavista die Sicherheit und Stabilität von Lithium-Metall-Batterien in Produktqualität erheblich verbessert. Mehrere Typen von Lithium-Metall-Zellen mit ultrahoher Energiedichte wurden bereits von in- und ausländischen Kunden in spezifischen Anwendungsszenarien validiert. Mit kontinuierlicher Produktiteration und weiterer Verbesserung ihrer Gesamtleistung werden Lithium-Metallbatterien in vielen Anwendungsbereichen wie z. B. in der Elektro-Luftfahrt und in Elektrofahrzeugen, breite Verwendung finden. Um diesen Prozess voranzutreiben, freut sich Montavista auf die Zusammenarbeit mit globalen Industriepartnern und Kunden.

Auf der Messe zogen die Produkte der METARY® E-Serie von Montavista mit ihrer ultrahohen Energiedichte die Aufmerksamkeit vieler Industrieexperten auf sich. Diese Produktreihe wird hauptsächlich in Szenarien wie stratosphärischen solarbetriebenen Flugzeugen eingesetzt, die eine extrem hohe Flugzeit mit einer einzigen Ladung erfordern. Die massenspezifische Energiedichte der produkttauglichen Lithium-Metall-Batterie der METARY® E-Serie liegt bei über 500 Wh/kg, die des Prototyps in Laborqualität sogar bei 600 Wh/kg. Darüber hinaus erregten die Produkte der METARY® EL-Serie mit langer Zyklusdauer (>400 Wh/kg nach 250 Zyklen), der METARY® P-Serie mit ultrahoher Leistung (kontinuierliche Entladerate > 10 C) und die METAXELL® S-Serie A-Muster mit großer Kapazität (47 Ah und 100 Ah), die für Elektrofahrzeuganwendungen bestimmt sind, ebenfalls große Aufmerksamkeit bei den Besuchern.

Die Präsentation von Montavistas Lithium-Metall-Batterieprodukten auf dem International Battery Industry Cooperation Summit der CIBF wird dem Unternehmen helfen, engere Beziehungen zu den globalen Industriepartnern aufzubauen. Montavista wird die Produktinnovation bei Lithium-Metall-Batterien weiter vorantreiben und durch eine breitere internationale Zusammenarbeit einen Beitrag zu den globalen „Dekarbonisierungs"-Zielen leisten, indem es die nachhaltige Entwicklung der Batterieindustrie fördert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081725/Professor_Zhang_Lithium_Metal_Battery_Technology_Roadmap_Application_Perspectives.jpg

SOURCE Montavista Ltd