Montavista présente ses produits de batteries au lithium-métal à la 15e édition de la foire internationale chinoise des batteries (CIBF2023)

SHENZHEN, Chine, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 16 mai, la 15e édition de la foire internationale chinoise des batteries (CIBF2023) a ouvert ses portes au Shenzhen World Convention and Exhibition Center, et a attiré plus de 2 500 exposants et 140 000 visiteurs dès le premier jour. La CIBF se tient tous les deux ans en Chine et est devenu le plus grand salon de la batterie au monde. Cette année, Montavista Energy Technologies Cooperation (Montavista) a présenté ses différentes batteries au lithium-métal lors du « sommet international chinois de coopération de l'industrie des batteries », l'un des principaux événements de la CIBF. Le professeur Zhang Yuegang, fondateur de Montavista, a été invité à prononcer un discours sur le thème « Feuille de route de la technologie des batteries au lithium-métal et perspectives d'application » en tant qu'orateur principal. Des experts de l'industrie nationale et internationale des batteries, ainsi que des délégations officielles d'Allemagne, de Suède, de Finlande, de Norvège, d'Espagne et des Pays-Bas ont participé au sommet.

Professor Zhang: Lithium Metal Battery Technology Roadmap and Application Perspectives

Au cours du sommet, le professeur Zhang a eu une discussion approfondie avec des experts de l'industrie sur les tendances de développement de la technologie des batteries au lithium-métal, le paysage du marché mondial des batteries et les perspectives de création d'un écosystème durable pour l'industrie internationale des batteries. Selon lui, le lithium est l'élément solide le plus léger et présente une réactivité électrochimique extrêmement élevée, ce qui en fait le matériau anodique par excellence pour les batteries à haute densité énergétique. Après des années de recherches approfondies et d'efforts de commercialisation, Montavista a considérablement amélioré la sécurité et la stabilité des piles au lithium-métal de qualité. Plusieurs types de piles au lithium-métal à très haute densité énergétique ont déjà été validés dans des situations d'application spécifiques par des clients nationaux et étrangers. Grâce à une amélioration continue des produits et de leurs performances globales, les piles au lithium-métal seront largement utilisées dans de nombreux domaines d'application tels que l'aviation électrique et les véhicules électriques. Pour stimuler ce processus, Montavista se réjouit de coopérer avec des partenaires industriels et des clients du monde entier.

Lors de ce salon, les produits de la série METARY® E à très haute densité énergétique de Montavista ont attiré l'attention de nombreux experts de l'industrie. Cette série de produits est principalement utilisée dans le domaine des avions solaires stratosphériques qui nécessitent un temps de vol extrêmement élevé pour une seule charge. La densité d'énergie spécifique à la masse de la batterie lithium-métal de la série METARY® E dépasse 500 Wh/kg, et celle du prototype de qualité laboratoire a atteint 600 Wh/kg. Par ailleurs, les produits de la série METARY® EL à long cycle (> 400 Wh/kg après 250 cycles), de la série METARY® P à très haute puissance (taux de décharge continue > 10 C) et les échantillons A de la série METAXELL® S de grande capacité (47 Ah et 100 Ah), qui sont destinés à des applications dans le domaine des véhicules électriques, ont également suscité une grande attention de la part des visiteurs.

La présentation des batteries lithium-métal de Montavista lors du sommet international sur la coopération dans l'industrie des batteries de la CIBF aidera l'entreprise à nouer des liens plus étroits avec les partenaires industriels mondiaux. Montavista continuera à innover dans le domaine des batteries au lithium-métal et, grâce à une coopération internationale plus étendue, contribuera aux objectifs mondiaux de « décarbonisation » en promouvant le développement durable de l'industrie des batteries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081725/Professor_Zhang_Lithium_Metal_Battery_Technology_Roadmap_Application_Perspectives.jpg

SOURCE Montavista Ltd