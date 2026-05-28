Montefiore Einstein obtiene $8 millones en subvenciones federales y municipales para reforzar el vínculo entre la figura paterna y los hijos

El programa ampliado ofrece asesoramiento personalizado, grupos de apoyo y servicio comunitario

BRONX, NY., 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La influencia positiva de una figura paterna se asocia con una mayor seguridad emocional, una mayor autoestima e incluso mejores habilidades matemáticas y verbales, pero no existe una guía o un modelo a seguir para ser padre. Durante cinco años, el programa HERO Dads de Montefiore ha prestado apoyo a los padres en un entorno acogedor que les ha ayudado a sentirse más seguros en su papel de padres, ofreciéndoles las herramientas necesarias para influir positivamente en el bienestar de sus hijos. Ahora, el programa cuenta con el respaldo de $6 millones subvencionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y otros $2 millones procedentes del Departamento de Desarrollo Comunitario y Juvenil de la ciudad de Nueva York.

La nueva financiación permitirá al equipo de University Behavioral Associates, de Montefiore Einstein, organizar sesiones de asesoramiento individualizadas para ofrecer a los padres y otras figuras paternas la oportunidad de reunirse en privado con profesionales cualificados de la salud mental, con el fin de hablar de sus necesidades y superar los obstáculos que les impiden conectar con sus familias. También se ha puesto en marcha un nuevo grupo de apoyo especializado en traumas integrado en este programa de cuatro semanas de duración.

El programa también ofrece un curso de 12 semanas para parejas diseñado para fortalecer las relaciones coparentales. Los cursos sobre empleo y finanzas están impartidos por FEDCAP, que dota a los padres de las herramientas prácticas necesarias para alcanzar la estabilidad familiar y económica, como la formación profesional y la inserción laboral.

"Más de un millar de participantes se han beneficiado de nuestra amplia oferta de programas, que abarca el desarrollo de habilidades en ámbitos como la comunicación y la resolución de conflictos para ayudar a los participantes a alcanzar el éxito familiar y económico", comenta Traci Maynigo, Doctora en Psicología y Directora del programa HERO Dads. "Y aunque ser padre o madre puede resultar increíblemente gratificante, a los padres también les puede costar aprender nuevas habilidades y romper con los patrones de abuso, negligencia o trauma".

HERO Dads: un programa sano y abierto de empoderamiento y resiliencia

Casi dos tercios de los adultos del país han sufrido al menos una experiencia adversa en la infancia, lo que se traduce en decenas de millones de padres. Más de 15 millones de padres estadounidenses se enfrentan a traumas clínicamente significativos. Crear un entorno en el que los hombres sientan que pueden confiar en sus compañeros y en el personal, donde se sientan a salvo de juicios y tengan la posibilidad de elegir dentro del programa contribuye a fomentar su participación y su desarrollo.

"Incluso tras completar nuestro programa, los padres siguen estando más implicados en la vida de sus hijos, ofreciéndoles apoyo emocional, organizando actividades, supervisándolos y acompañándolos", asegura Moshe Moeller, PhD, Director Asociado del programa HERO Dads. "Gracias a nuestra nueva oferta de programas centrada en la seguridad emocional, el refuerzo de la confianza, la conexión entre pares y la estabilidad económica, podemos ayudar a las figuras paternas a sentirse más unidas a sus hijos y a desarrollar su resiliencia".

HERO Dads salvó mi vida

"HERO Dads prácticamente me salvó la vida. Es un espacio donde puedo mostrarme vulnerable y aprender a expresar el amor y la disciplina de nuevas formas que ayudan a mi hijo a medida que crece", afirma Leon Rosa, un padre del Bronx. "Soy un padre joven y la oportunidad de aprender de otros padres como yo ha cambiado mi actitud en maneras que nunca hubiera imaginado".

Para obtener más información, visite https://montefioreeinstein.org/patient-care/hero-dads o envíe un mensaje de texto con la palabra HERO al 646-823-6204.

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, Burke Rehabilitation Hospital y más de doscientos centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefioreeinstein.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o véanos en Facebook y YouTube.

Del Albert Einstein College of Medicine

Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, educación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2024-2025, Einstein acoge a un total de 712 estudiantes de M.D., 226 estudiantes de Ph.D. y 112 estudiantes del programa mixto M.D./Ph.D. , así como a 250 fellows de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un cuerpo docente de más de 2,000 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y en sus filiales clínicas. En 2024, esta institución académica recibió más de $192 millones en becas de los Institutos Nacionales de la Salud. Esta cantidad cubre la financiación de los principales centros de investigación de Einstein dedicados al estudio del envejecimiento, a trastornos del desarrollo intelectual, la diabetes, el cáncer, la investigación clínica y traslacional, la enfermedad hepática y el SIDA. Este centro también centra sus esfuerzos en la investigación del desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardíacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de salud. Su asociación con Montefiore, el Hospital Universitario y el centro médico académico de Einstein, impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias con un impacto real en los pacientes. Para más información, por favor, visita einsteinmed.edu, síguenos en Twitter, Facebook , Instagram, LinkedIn, y mira nuestros videos en Youtube.

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FUENTE Montefiore Health System