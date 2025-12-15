Montefiore Einstein y la alcaldesa de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, inauguran el modernizado Centro de Salud y Bienestar Familiar en el Hospital Montefiore Mount Vernon

El primer proyecto financiado con la subvención de $41 millones del estado de Nueva York para apoyar la remodelación del Hospital Montefiore Mount Vernon aporta más atención primaria y especializada a la comunidad

MOUNT VERNON, N.Y., 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La alcaldesa Shawyn Patterson-Howard y Montefiore Einstein inauguran hoy el recién renovado Centro de Salud y Bienestar Familiar del Hospital Montefiore Mount Vernon. La inauguración de hoy marca la finalización de la primera fase del proyecto del Plan Maestro para el hospital, respaldado por una inversión de $41 millones del Programa de Transformación de Capital del estado de Nueva York.

El modernizado centro de atención primaria y especializada de Montefiore reabrirá sus puertas a los pacientes el lunes 22 de diciembre y ofrecerá los servicios de primera clase de Montefiore Einstein, que abarcan desde cardiología, ginecología y enfermedades infecciosas hasta neurología, con nuevos servicios como medicina de oído, nariz y garganta. Próximamente se incorporarán servicios adicionales de atención especializada para satisfacer la demanda identificada en la Evaluación de Necesidades de Salud Comunitarias (CHNA, por sus siglas en inglés) realizada recientemente en Mount Vernon.

"Esta inauguración refleja el compromiso convertido en acción", asegura la alcaldesa de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard. "Junto con la directiva de Montefiore Einstein, hemos escuchado las necesidades de nuestra comunidad y hemos actuado en consecuencia, contando con el enorme apoyo del Estado y de nuestros representantes electos". Con la presentación de este modernizado Centro de Salud y Bienestar Familiar en el Hospital Montefiore Mount Vernon, cerramos un capítulo de esperanza y planificación, y pasamos a una realidad de la que los residentes de Mount Vernon se beneficiarán sin duda alguna durante muchos años".

Las instalaciones, con una superficie de 8,200 pies cuadrados, están equipadas con material totalmente nuevo, salas de exploración y áreas de trabajo diseñadas ergonómicamente, un nuevo sistema electrónico de historias clínicas, y dispositivos móviles de monitorización de pacientes para mejorar la fluidez en la prestación de servicios de atención de la salud.

"Hoy iniciamos una nueva andadura en Montefiore Einstein de Mount Vernon", comenta Regginald Jordan, Vicepresidente de Servicios Clínicos y Director Ejecutivo de los Hospitales Montefiore Wakefield y Montefiore Mount Vernon. "En colaboración con la alcaldesa de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, y gracias al apoyo financiero del Estado y la aportación de líderes locales y electos, estamos mejorando el acceso de los pacientes a la atención médica y desarrollando nuevos servicios que satisfacen las necesidades cambiantes de nuestra comunidad en materia de salud. Nos enorgullece abrir las puertas de nuevo a nuestros pacientes y sus familias, porque sabemos que a partir de este momento, aquí mismo, en Mount Vernon, mejorarán sus experiencias médicas".

En los últimos años, el Centro de Salud y Bienestar Familiar del Hospital Montefiore Mount Vernon atendía a menos de 10,000 pacientes al año. La directiva de Montefiore prevé duplicar con creces esa cifra gracias a la incorporación de nuevos servicios y a la puesta en marcha de su centro de atención al paciente, diseñado para que los pacientes sean atendidos y tratados por los especialistas adecuados con mucha más rapidez que antes.

Se prevé que las fases futuras del plan de transformación del Hospital Montefiore Mount Vernon, que incluye el rediseño y mejora de su departamento de emergencias, y la ampliación de los quirófanos equipados con tecnología de última generación, se completen en la segunda mitad de 2027.

"Estoy muy orgulloso de haber contribuido a garantizar los fondos necesarios para la revitalización del Hospital Montefiore Mount Vernon," comenta el senador del estado de Nueva York, Jamaal T. Bailey. "Escuchando a nuestra comunidad y trabajando juntos, hoy hemos dado un gran paso adelante en la forma de abordar las desigualdades de salud y mejorar el bienestar general de todas las personas que viven aquí. Y lo que es aún mejor, esto no es más que el comienzo de lo que esta inversión nos depara".

"Como representante de esta comunidad durante casi 40 años, hoy me siento honrado de estar aquí frente a este centro de salud modernizado, sabiendo que este día marca un hito significativo; un hito que garantiza que, juntos, sigamos logrando que nuestra comunidad sea mejor, y más resplandeciente y saludable," dice el asambleísta J. Gary Pretlow. "En compañía de mis increíbles colegas y amigos, como el senador Bailey y la alcaldesa Patterson-Howard, estamos aquí para servir y garantizar que todos los miembros de Mount Vernon tengan acceso a la mejor y más completa atención médica que pueda encontrarse. Gracias, Montefiore Einstein, por cuidar tan bien de nuestra comunidad: esperamos poder cortar más cintas inaugurales en un futuro próximo."

