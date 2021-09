Montefiore Health System y Albert Einstein College of Medicine reciben una subvención de los NIH de $4.1 millones para indagar en las consecuencias psicológicas de la pandemia y el estrés en los padres

BRONX, N.Y., 30 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Bronx ha sido golpeado de manera desproporcionada por el COVID-19. La pandemia ha causado una angustia psicológica sin precedentes para los cuidadores de este condado. Además de las disparidades de salud de siempre, estas familias enfrentan ahora una mayor inseguridad económica y nuevas dificultades con sus hijos en edad escolar.

Ahora, los Institutos Nacionales de Salud han dotado a los investigadores de Montefiore Health System y la Albert Einstein College of Medicine de una subvención de $4.1 millones para indagar durante los próximos cinco años en los tipos de intervenciones que podrían paliar los síntomas de depresión y ansiedad entre los cuidadores y trabajadores de la salud del Bronx.

"Como psiquiatra y madre, deseo que los cuidadores del Bronx dispongan de los instrumentos para actuar con plena confianza en situaciones difíciles que se plantean durante la crianza de los hijos, y que puedan lidiar con el estrés y la incertidumbre de una manera saludable", comenta Vilma Gabbay, MD, MS, investigadora principal de la subvención, codirectora del Instituto de Investigación de Psiquiatría en Montefiore Einstein y Profesora Adjunta de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en el Departamento de Neurociencia Dominick P. Purpura de Einstein.

Apoyo a padres con altos niveles de estrés

El estudio de Montefiore-Einstein contará con la colaboración de 360 padres y otros cuidadores primarios de niños y adolescentes del Bronx. Los participantes, que recibirán apoyo psicológico, serán seleccionados de entre grupos con vulnerabilidades singulares durante la pandemia de COVID-19 en curso:

Padres y cuidadores de niños con enfermedades autoinmunes, como lupus y artritis juvenil, y que pueden desarrollar síntomas graves si contraen COVID-19

Padres y cuidadores de niños con afecciones psiquiátricas previas y con un riesgo añadido de ansiedad y depresión derivadas de la pandemia

Padres con estrés añadido por ser trabajadores de la salud de primera línea en Montefiore durante la pandemia

Terapia de grupo vs. Educación para padres Vs. Enfoque combinado

Durante el ensayo aleatorio se evaluarán tres enfoques. Un tercio de los participantes recibirá 12 semanas de terapia telemática grupal como extensión de CARE, siglas del programa grupal de Montefiore-Einstein, Connecting and Reflecting Experience. En estas sesiones de telesalud, el líder del grupo ayuda a los cuidadores a "mentalizarse" animándolos a reconocer y comprender las causas del comportamiento de sus hijos, al tiempo que indaga en los propios pensamientos y sentimientos de los padres. El Programa CARE es una adaptación del trabajo de Nancy Suchman, Ph. D., antigua mentora de la profesora adjunta de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento Amanda Zayde, Psy.D. La Dra. Suchman fue investigadora de la Escuela de Medicina de Yale y pionera en el enfoque de fomentar la conexión entre las madres y sus hijos pequeños.

"En las sesiones grupales, los padres tienen la oportunidad de conectarse con otros cuidadores y de compartir experiencias, lo cual normaliza sus problemáticas comunes", explica la Dra. Zayde. "Por ejemplo, podrían sacar el tema de por qué se pasan horas en línea durante la pandemia y comentarlo juntos. Además, los participantes se apoyan entre sí y comparten los recursos disponibles en la comunidad".

El programa CARE se desarrolló hace siete años para ayudar a cuidadores –a menudo inmigrantes recién llegados– que enfrentan disparidades de salud y crían hijos con diversos problemas de salud mental. En investigaciones previas, las personas que participaron en el programa hasta el final reportaron una disminución de sus síntomas de ansiedad y depresión, y un menor estrés también en la crianza de los hijos.

Mediante la aplicación Valera Health, otro tercio de los participantes recibirá 12 semanas de formación para padres centrada en enseñar destrezas de resolución de problemas, de comunicación y de actitud ante las dificultades.

"Queremos ayudar a los residentes del Bronx a reducir sus síntomas de ansiedad y depresión mediante destrezas que les permitan apoyar a sus hijos y manejar la angustia", dijo Jonathan Alpert, MD, Ph.D., Profesor y Presidente de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y coinvestigador principal de la subvención. El Dr. Alpert también es Profesor del Departamento de Neurociencia y Pediatría Dominick P. Purpura, y de la Cátedra Dorothy y Marty Silverman de Psiquiatría en Einstein.

Los participantes en esta sección del estudio contarán con recursos actualizados en la aplicación Valera Health, incluidos artículos para enseñar a los niños a controlar sus emociones y comportamientos; estos recursos se desarrollan con el aporte de Sandra S. Pimentel, Ph.D., Profesora Adjunta de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en Einstein. Por otro lado, los padres podrán usar la aplicación para comunicarse con los equipos de salud de los niños.

El último tercio de padres participará en ambos programas: educación para padres con Valera Health y Programa CARE en línea.

Aplicación de la tecnología para mejorar los resultados

Aquellos participantes que no sean trabajadores de la salud recibirán smartphones para usar las funciones básicas de la aplicación Valera Health, incluida la de mensajes de texto, que ha demostrado su capacidad para fomentar la comunicación entre los diversos equipos de salud, un problema significativo para los residentes del Bronx.

Los investigadores aplicarán el aprendizaje automático para explorar patrones complejos en los conjuntos de datos obtenidos con los que identificar factores (como haber contraído COVID-19, diagnósticos psiquiátricos, problemas de vivienda, pobreza y traumas psicológicos) que puedan ayudar a predecir resultados de salud física y mental.

La subvención, titulada "Una intervención multimodal centrada en los padres para poblaciones vulnerables del Bronx", cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Salud Mental, que forma parte de los NIH (R01MH126821).

Sobre el Montefiore Health System

Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, y responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y cuidados vasculares, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos integrales y coordinados tanto a los pacientes como a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter, Instagram, LinkedIn, visítenos en Facebook y YouTube.

Sobre el Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, formación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2020-21, Einstein ha formado a 721 estudiantes; a 178. estudiantes de doctorado; a 109 estudiantes del programa combinado de licenciatura y doctorado (M.D./Ph.D)y a 265 becarios de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un profesorado de más de 1,900 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y sus filiales clínicas. En 2020, Einstein recibió más de $197 millones en becas del Instituto Nacional de la Salud (NIH en sus siglas en inglés) Esto incluye la financiación de los principales centros de investigaciónde Einstein sobre envejecimiento, trastornos del desarrollo intelectual, diabetes, cáncer, investigación clínica y traslacional, enfermedad hepática y SIDA. El Albert Einstein College of Medicine también centra su trabajo en la investigación del desarrollo del cerebro, neurociencia, enfermedades cardiacas y en las iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de servicios de salud. Asociado a Montefiore, el Hospital Universitario y Centro Médico Académico de Einstein, hacen progresar la investigación clínica y traslacional con el fin de acelerar la transformación de los nuevos descubrimientos en tratamientos y terapias al servicio de los pacientes. A través de Montefiore y su amplia red de hospitales y centros médicos afiliados en el Bronx, Brooklyn y Long Island, Einstein dirige uno de los programas de formación de residentes y becarios más extensos en las profesiones médicas y dentales de Estados Unidos. Para más información, por favor visitewww.einstein.yu.edu, lea nuestro blog, síganos en Twitter, Instagram , LinkedIn, visítenos en Facebook y YouTube.

