Montefiore Health System y Amazon One Medical agilizan el acceso a la atención primaria y especializada coordinada en Westchester

La nueva oficina compartida en Montefiore Einstein Advanced Care, en Westchester, constituye la primera sede física de Amazon One Medical como centro de atención especializada de Nueva York

NUEVA YORK, NY y SAN FRANCISCO, CA, 9 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Montefiore Health System y Amazon One Medical anuncian hoy que Montefiore Einstein Advanced Care (MEAC), en Westchester, uno de los centros ambulatorios más extensos de Montefiore, contará a partir de ahora con un centro de atención primaria de One Medical. Esta combinación de atención primaria virtual y presencial ofrece a los residentes locales la posibilidad de programar citas para el mismo día o para el día siguiente; representa la colaboración cada vez mayor con Montefiore, lo que garantiza un mayor acceso a una atención primaria y especializada coordinada y sin fisuras.

El nuevo centro de atención primaria de One Medical ofrecerá a los residentes de Westchester servicios de salud integrales, entre los destacan cribados preventivos, el tratamiento de enfermedades crónicas y la atención inmediata ante cualquier desvelo. El nuevo consultorio, diseñado para mejorar la experiencia del paciente en cada interacción, cuenta con servicios de laboratorio y ofrece un ambiente tranquilo y acogedor, y la posibilidad de programar citas para el mismo día o para el día siguiente. Además, cuenta con cuatro salas de exploración y está atendida por dos proveedores de atención primaria que tratarán tanto a pacientes pediátricos como a adultos. El consultorio se encuentra en la tercera planta del MEAC Westchester de 555 Taxter Road, 302, Elmsford, NY 10523, y tiene una superficie de 186,000 pies cuadrados (unos 17,000 metros cuadrados). En 2025, los equipos médicos de este centro atendieron aproximadamente 91,000 consultas de pacientes en diversas especialidades, desde alergología hasta cardiología, pasando por neurología y neurocirugía, atención psiquiátrica, radiología, dermatología, gastroenterología y prácticamente todas las demás disciplinas.

Una de las características distintivas de MEAC Westchester son sus centros de atención basados en la investigación, en los que médicos de diversas especialidades ofrecen consultas conjuntas y citas para el mismo día, lo que garantiza que los pacientes reciban una atención médica integral y rápida. Referencias de prestigio nacional como los centros del Asma, Alergias y Senos Nasales de Montefiore, el Centro Integral de Salud Cerebral y el Programa Integral de Control de Peso reúnen a equipos altamente especializados en clínicas específicas para garantizar que las personas con necesidades asistenciales complejas reciban planes de tratamiento personalizados.

Nuevas formas de cuidar a los pacientes

"Contar con el primer centro físico de Amazon One Medical en MEAC Westchester garantiza que la medicina académica del más alto nivel se administre, no solo en el lugar donde las personas necesitan atención médica sino, lo que es más aún más importante, de la manera en que las personas QUIEREN recibirla", asegura Peter P. Semczuk, DDS, MPH, Vicepresidente Regional Sénior para la ciudad de Nueva York y Director Ejecutivo del Campus Moses y del Grupo de Prácticas Docentes de Montefiore Einstein. "Este es un paso más hacia la redefinición de nuestro enfoque para mejorar la atención médica y hacerla más accesible a las comunidades a las que servimos".

El centro de One Medical en el MEAC abrió sus puertas este mes y tiene previsto inaugurar un nuevo centro en Westchester, en colaboración con Montefiore, a finales de este año. El vigor de esta alianza representa un paso más, tras el anuncio el año pasado de que Amazon One Medical elegiría a Montefiore como su socio integrado en Manhattan, el Bronx y Hudson Valley. Actualmente, Montefiore ofrece un mayor acceso a la atención especializada coordinada en 15 centros de Manhattan y en el centro de Amazon One Medical, ya existente en el condado de Westchester.

"Nuestra nueva consulta de atención primaria, situada en régimen compartido en un centro de atención especializada, facilitará el acceso a una atención médica coordinada a más personas de toda la región, garantizando que todas sus necesidades médicas se atiendan en un solo punto", dice Lindsay Sher, M.D., Directora Médica Nacional de Alianzas con el Sistema de Salud de Amazon One Medical. "Nuestro modelo de atención centrado en el paciente está diseñado para adaptarnos a las necesidades de cada persona, facilitando y simplificando la participación activa en su propia atención médica. Cuando damos prioridad a las personas y eliminamos de la experiencia los elementos de fricción que pueda haber, los pacientes se sienten más empoderados y, en última instancia, obtienen mejores resultados de salud a lo largo de todo el proceso".

De Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de diez hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, Burke Rehabilitation Hospital y más de doscientos centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefioreeinstein.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o véanos en Facebook y YouTube.

De Amazon One Medical

Amazon One Medical es una organización de atención primaria impulsada por la tecnología que funciona mediante un sistema de afiliación, y que ofrece una experiencia de salud digital fluida y una atención presencial acogedora, cerca de donde la gente trabaja, compra, vive y se conecta. Nuestra visión es satisfacer las necesidades de millones de afiliados, mejorando su salud y la calidad de la atención médica, al tiempo que se reducen costos.

Con sede en San Francisco, 1Life Healthcare, Inc. es la empresa de servicios administrativos y de gestión de las sociedades profesionales afiliadas a One Medical, propiedad de corporaciones profesionales de médicos que prestan servicios de salud in situ y de forma virtual. 1Life y las entidades de One Medical operan bajo la marca "One Medical". 1Life es una filial de Amazon, y Amazon One Medical es un elemento clave de la misión de Amazon de facilitar que los clientes sanen y permanezcan sanos.

FUENTE Montefiore Health System