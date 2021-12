Montefiore Health System y el Albert Einstein College of Medicine Nombran al nuevo Catedrático de Otorronolaringología y Cirujía de Cabeza y Cuello

"Los importantes logros del Dr. Smith en los campos de la cirugía y de la investigación –entre los que destacan sus avances de vanguardia en cirugía robótica– reflejan su compromiso inquebrantable con la atención centrada en el paciente", asegura el doctor Philip O. Ozuah, MD, Ph.D., Presidente y Director Ejecutivo de Montefiore. "Estamos muy ilusionados con su visión para el departamento y confiamos en su capacidad para liderarlo con empatía y con visión de futuro".

En su cargo de presidente interino, el Dr. Smith consiguió agilizar la programación de citas para el paciente y se aseguró de que se completaran las pruebas médicas necesarias antes de las visitas de subespecialidad. Todo esto se tradujo en un descenso en la tasas de absentismo de pacientes y en mejores y más productivas visitas en persona. En este cargo, también encabezó un nuevo servicio hospitalista en el Campus Moses y una nueva rotación para los residentes del departamento.

"El Dr. Smith ha demostrado ser un líder excepcional durante los últimos 10 meses y estamos inmensamente complacidos de que tome el mando", dijo Gordon F. Tomaselli, MD, y Decano Marilyn y Stanley M. Katz de Einstein, así como Vicepresidente Ejecutivo y Director Oficial Académico de Montefiore Medicine. "Su compromiso con nuestros estudiantes de medicina y con el avance en la atención a través de la investigación, ha enriquecido al [Albert Einstein] College of Medicine y a nuestra misión en su conjunto".

A principios de este año, la Academia Estadounidense de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello honró al Dr. Smith con su Premio de la Junta de Gobernadores a la Excelencia en Praxis, que reconoce la ejemplaridad de un otorrinolaringólogo al que otros colegas recurren para aprender de su enfoque de medicina personal y eficaz.

Además, el Dr. Smith ha ocupado cargos de liderazgo en organizaciones regionales y nacionales como, entre otros, el de Presidente de la Sociedad de Laringología de Nueva York y de la Sociedad de Cabeza y Cuello de Nueva York. También recibió el Premio al Hito de Distinción Acadésmica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Vermont.

Smith recibió su BA cum laude del Middlebury College y su licenciatura M.D. de la Universidad de Vermont. Hizo su pasantía en cirugía general y su residencia en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. Tras completar su formación, se incorporó a Montefiore y Einstein en 1995.

Del Montefiore Health System

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional, responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore, el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en Cáncer, Cardiología y Salud Vascular, Pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos plenos y coordinados para los pacientes y sus familias. Si desea más información, visite www.montefiore.org. Síganos en Twitter y véanos en Facebook y en YouTube.

Del Albert Einstein College of Medicine

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, formación académica en medicina e investigación clínica del país. Durante el año académico 2020-21, Einstein acogió a 732 estudiantes de medicina (M.D.), 190 estudiantes de doctorado (Ph.D.) y 120 estudiantes del programa conjunto ( MD/Ph.D) , así como a 250 fellows de investigación postdoctoral. El cuerpo docente del Albert Einstein College of Medicine consta de más de 1,900 miembros a jornada completa distribuidos por el campus principal y sus filiales clínicas. En 2020, los Institutos Nacionales de Salud concedieron a Einstein más de $185 millones. Esta dotación abarca la financiación de importantes centros de investigación sobre cáncer, envejecimiento, trastornos del desarrollo intelectual, diabetes, investigación clínica y traslacional, enfermedad hepática y SIDA. El Albert Einsten College of Medicine también centra su interés en la investigación del desarrollo del cerebro, la neurociencia y las enfermedades cardiacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades de salud étnicas y raciales. Junto a Montefiore –el Hospital Universitario y centro médico académico con el que está asociado–, el Albert Einstein College of Medicine impulsa la investigación clínica y traslacional para acelerar los tiempos de transición del descubrimiento científico a su trasformación en tratamientos y terapias que benefician a los pacientes. Si desea más información, por favor visite einsteinmed.org, lea nuestro blog, síganos en Twitter, gústenos en Facebook y véanos en YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480041/MontefioreLogo2010_noTag_20high_20res_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1480042/ALBERT_EINSTEIN_COLLEGE_OF_MEDICINE_LOGO.jpg

FUENTE Montefiore Health System

SOURCE Montefiore Health System