Moove acquiert Kovi et renforce sa position de leader mondial de la mobilité

La flotte mondiale de Moove compte désormais 36 000 véhicules.

Dans le cadre de sa stratégie à long terme visant à répondre à la demande croissante, Moove prévoit de commander pas moins de 15 000 véhicules par an sur l'ensemble de ses marchés.

L'acquisition renforce le revenu récurrent annuel de Moove, qui s'élève désormais à plus de 275 millions USD (sur une base consolidée).

La présence de Moove s'étend maintenant à 19 villes sur six continents, ce qui témoigne de son envergure et de sa portée en tant que chef de file mondial de la mobilité.

Cette acquisition renforce la présence de Moove en Amérique latine, élargissant sa présence opérationnelle et son impact économique dans la région.

Le logiciel IdO exclusif et l'algorithme de comportement du conducteur de Kovi vont étayer la stratégie de mobilité IA de Moove.

DUBAÏ, ÉAU, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Moove, un leader mondial de la mobilité dont la vision est de développer la plus grande flotte de covoiturage et les meilleures technologies alimentant les plateformes de mobilité, a annoncé l'acquisition de Kovi, un fournisseur de mobilité urbaine dont le siège est basé à São Paulo.

Cette acquisition stratégique s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Moove à faire progresser la mobilité et à étendre sa présence sur le marché latino-américain, qui connaît une croissance rapide. Lancée en 2020, Moove, qui a construit le troisième versant des places de marché électroniques de la mobilité en fournissant une offre dédiée via les flottes Drive-to-Own, Taxi et Autonomous, continue de mener la transformation de la mobilité à l'échelle mondiale.

L'acquisition porte la flotte mondiale de Moove à 36 000 véhicules et ses opérations à 19 villes sur six continents. En plus de renforcer la position de l'entreprise en tant que l'un des plus grands opérateurs de flotte de covoiturage au monde, elle permet également l'intégration du logiciel IdO exclusif de Kovi ainsi que de son algorithme avancé de comportement du conducteur, qui complètent l'accent mis par Moove sur la sécurité et l'efficacité. Ces innovations vont renforcer la stratégie de Moove en matière de mobilité IA, faisant progresser sa position de leader mondial de la mobilité et de l'innovation en matière de véhicules autonomes, tout en affermissant son engagement à stimuler la croissance économique en Amérique latine.

Fondée en 2018, Kovi s'est imposée comme une force pionnière visant à rendre la propriété d'un véhicule plus accessible et plus efficace grâce à des technologies et des solutions financières innovantes. Avec une flotte robuste et une forte présence au Brésil et au Mexique, Kovi a connu une croissance impressionnante depuis sa création. Son approche innovante de l'assistance aux conducteurs et son solide ancrage au Brésil apportent une valeur significative aux opérations mondiales de Moove, renforçant sa capacité à se développer sur des marchés à forte croissance et à être à l'origine de changements importants dans le domaine de la mobilité.

L'approche basée sur les données de la gestion des véhicules et de l'expérience utilisateur de Kovi va venir compléter les capacités existantes de Moove, permettant à l'entreprise d'offrir des services de qualité supérieure à ses clients.

Ladi Delano, cofondateur et codirecteur général de Moove, a déclaré :

« Kovi a construit une entreprise impressionnante avec une forte présence au Brésil, l'un des marchés de la mobilité les plus dynamiques au monde. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de la famille Moove. Cette opération, qui nous permet de renforcer notre présence en Amérique latine et de consolider notre position d'acteur dominant de la mobilité mondiale, souligne également notre engagement à contribuer à l'économie brésilienne. Le logiciel IdO exclusif de Kovi et les modèles avancés de comportement du conducteur complètent nos capacités existantes, soutenant notre focalisation sur la sécurité, l'efficacité et l'innovation dans la mobilité IA. »

Adhemar Milani Neto, PDG de Kovi, a confié pour sa part :

« Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle ère dans le domaine de la mobilité, et nous pensons que Moove a fait un travail fantastique en développant son activité à l'échelle mondiale et en adoptant les bons angles stratégiques. J'ai rencontré les fondateurs il y a de nombreuses années, alors qu'ils développaient leur entreprise en Afrique, et j'ai été immédiatement impressionné par leur approche reposant sur des objectifs concrets, en parfaite adéquation avec notre culture. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons devenir une entreprise d'envergure véritablement mondiale définissant des catégories, et que nous tirerons parti d'une échelle et d'une expertise approfondies jamais vues sur notre marché. Nous sommes également enthousiastes à l'idée de poursuivre notre expansion en Amérique latine avec à nos côtés des partenaires aussi solides. »

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris l'approbation de l'autorité antitrust brésilienne.

À propos de Moove

Moove construit la plus grande flotte au monde et les meilleures technologies qui alimentent les plateformes de mobilité. Son produit phare Drive-to-Own (DTO) démocratise l'accès à la propriété des véhicules grâce à un modèle de financement révolutionnaire basé sur les revenus, permettant aux entrepreneurs mal desservis de la mobilité de prospérer.

La croissance de Moove a été alimentée par son partenariat mondial avec Uber et le soutien d'investisseurs et de prêteurs de premier plan, dont Uber, Mubadala, BlackRock, MUFG et de nombreux autres. Avec des opérations couvrant désormais 19 villes sur six continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Moyen-Orient), Moove continue d'étendre ses offres grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats avec des chefs de file de l'industrie, dont Waymo et Uber. Moove transforme la mobilité pour la rendre plus sûre, plus efficace et accessible à tous, tout en créant des opportunités économiques et en soutenant le développement des compétences dans le secteur de la mobilité.

Faits saillants

Lancée et étendue à 19 villes sur six continents en quatre ans, depuis la création de l'entreprise en 2020

Plus de 100 000 personnes ont vu leur vie positivement impactée grâce à la création d'emplois et à l'accès à la mobilité.

36 000 véhicules faisant partie de la flotte mondiale de Moove

Plus de 50 millions de trajets effectués dans des véhicules financés par Moove dans le cadre de son partenariat avec Uber

Plus de 500 millions USD de fonds propres et d'emprunts levés auprès d'investisseurs de premier plan, dont Uber, Mubadala, BlackRock, Franklin Templeton , Janus Henderson et la SFI (organisation de la Banque mondiale).



