Moove s'associe à Waymo pour redéfinir l'avenir de la mobilité urbaine

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Moove, un leader mondial des solutions de mobilité innovantes, est fier d'annoncer un partenariat de flotte révolutionnaire avec Waymo, le leader mondial de la technologie de conduite autonome. Cette collaboration représente le premier partenariat commercial de ce type sur l'application Waymo One.

En vertu de cet accord, Moove gérera et répartira la flotte entièrement autonome de Waymo, à commencer par les opérations à Phoenix en 2025, puis à Miami en 2026. Moove prendra la responsabilité des opérations de la flotte, des installations et de l'infrastructure de recharge, assurant ainsi le fonctionnement sans faille de la flotte de VA entièrement électriques de Waymo. Waymo continuera d'offrir son service via l'application Waymo One, et restera responsable de la validation et de l'exploitation de sa technologie de conduite autonome, le Waymo Driver.

Ryan McNamara, vice-président des opérations chez Waymo, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Moove à Phoenix puis à Miami, en associant leur expérience de gestion de flotte axée sur la mobilité à notre service Waymo One en pleine croissance. Ensemble, nous offrirons aux usagers des trajets sûrs et fluides, et nous nous développerons plus rapidement et de manière plus rentable au fil du temps, la sécurité continuant à jouer un rôle prépondérant. »

Tout en se développant dans le secteur des véhicules autonomes, Moove reste profondément déterminé à servir ses clients existants dans les marchés émergents. L'entreprise continuera de proposer son produit phare « Drive-to-Own » (DTO), qui démocratise l'accès à la propriété d'un véhicule pour les entrepreneurs de la mobilité mal desservis, leur permettant ainsi de prospérer.

Les véhicules autonomes promettent un avenir transformateur, en s'attaquant aux inefficacités, aux problèmes de sécurité et aux défis environnementaux des systèmes de mobilité traditionnels. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les accidents de la route font environ 1,19 million de victimes chaque année, ce qui en fait l'une des principales causes de décès dans le monde. Les solutions de VA partagés offrent une occasion unique de réduire la congestion urbaine, d'améliorer la sécurité et de transformer les villes en environnements plus durables. L'expertise de Moove en matière de gestion de flotte permettra à Waymo de se concentrer sur l'avancement de sa technologie de pointe Waymo Driver tout en offrant des expériences sûres, fiables et durables aux conducteurs.

Ladi Delano, cofondateur et codirecteur général de Moove, a déclaré :

« Les services de navette ont transformé la mobilité urbaine ces 15 dernières années, mais l'expérience de base est restée largement inchangée. Le service Waymo One, sûr, fiable et pratique, est à la pointe de la technologie autonome et, ensemble, nous suscitons un changement majeur dans la mobilité urbaine. Nous sommes fiers de nous associer à Waymo, en apportant notre expertise opérationnelle pour rendre cette transformation possible.

Nous comprenons que la mobilité n'est pas une solution unique. Bien que nous nous développions dans le domaine des véhicules électriques aux États-Unis, nous restons profondément déterminés à servir nos clients dans le monde entier, où nous continuerons à fournir nos solutions de financement uniques aux entrepreneurs de la mobilité mal desservis. »

L'entrée de Moove sur le marché américain s'inscrit dans une stratégie plus large visant à constituer la plus grande flotte au monde et les meilleures technologies qui alimentent les plates-formes de mobilité. La croissance de Moove a été alimentée par son partenariat mondial avec Uber et par le soutien d'investisseurs de premier plan, dont Uber, qui a participé à son financement de série B en 2024. Présente sur 12 marchés en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie et en Amérique latine, Moove a déjà servi plus de 30 000 entrepreneurs de la mobilité dans le monde, qui ont effectué plus de 50 millions de trajets dans des véhicules financés par Moove.

À propos de Moove

Moove construit la plus grande flotte au monde et les meilleures technologies qui alimentent les plateformes de mobilité. Son produit phare Drive-to-Own (DTO) démocratise l'accès à la propriété des véhicules grâce à un modèle de financement révolutionnaire basé sur les revenus, permettant aux entrepreneurs de la mobilité mal desservis de prospérer.

Présente dans 12 villes d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, Moove s'étend désormais aux véhicules autonomes grâce à des partenariats avec des leaders du secteur comme Waymo. Moove transforme la mobilité pour la rendre plus sûre, plus efficace et accessible à tous, tout en créant des emplois durables dans le secteur en pleine évolution de la mobilité.

À ce jour, Moove a eu un impact mondial remarquable :

Faits marquants

Plus de 500 millions de dollars de fonds propres et d'emprunts ont été levés auprès d'investisseurs de premier plan, dont Uber, Mubadala, BlackRock, Franklin Templeton , Janus Henderson et l'IFC (Banque mondiale).

, et l'IFC (Banque mondiale). Produit lancé et étendu à 12 marchés sur quatre continents en moins de 4 ans

Plus de 100 000 personnes bénéficient de retombées positives grâce à la création d'emplois et à l'accès à la mobilité.

Plus de 30 000 entrepreneurs de la mobilité desservis dans le monde entier

Plus de 50 millions de trajets effectués dans des véhicules financés par Moove

