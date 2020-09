More4apps apporte son assistance aux utilisateurs d'Oracle après la récente mise à jour qui a laissé certains clients de R11i en plan

NEWPORT BEACH, Californie, le 14 septembre 2020 /PRNewswire/ -- More4apps, un partenaire Oracle Gold de longue date, est venu en aide aux utilisateurs de la version R11i d'Oracle E-Business Suite en proposant une suite d'outils de chargement de données entièrement pris en charge pour remplacer l'intégrateur d'applications (Web ADI) d'Oracle.

Oracle a récemment modifié la prise en charge de Web ADI. L'outil de chargement des données Web ADI dans le système EBS R11i n'est plus pris en charge par Excel 2016 ou toute version supérieure. Les entreprises peuvent être contraintes de concevoir ou d'acheter une solution qui pourrait être prise en charge en interne (mais pas par Oracle) ou d'acheter un produit pris en charge pour satisfaire et dépasser leurs cas d'utilisation actuels ; or, ces deux options peuvent s'avérer coûteuses.

More4apps offre aux entreprises une solution alternative abordable pour quatre processus commerciaux clés. Vous trouverez plus de détails sur cette solution ici.

Principales caractéristiques des assistants More4apps :

- Les produits sont conçus et pris en charge pour fonctionner avec Excel 2016 et 365 Desktop.

- Ils représentent des solutions de chargement de données prêtes à l'emploi pour EBS r11i qui reviendront bien moins cher que des développeurs ou des consultants indépendants.

- La suite d'assistants comporte des fonctionnalités que l'on ne trouve pas dans Web ADI d'Oracle, comme la prise en charge des pièces jointes, des journaux budgétaires et une multitude de fonctions de chargement des données relatives aux actifs.

« Les outils de chargement de données de More4apps permettent aux organisations d'éviter de compromettre leur environnement informatique avec d'anciennes versions d'Excel ou en exécutant des logiciels non pris en charge. Nous proposons des produits pour le grand livre, les actifs, les budgets et les projets. Les équipes financières bénéficient ainsi d'un moyen simple, pris en charge et peu coûteux de tirer le meilleur parti d'Oracle EBS 11i. Oracle les a peut-être déçues dans le domaine de l'assistance continue, mais More4apps peut les aider », a déclaré M. John O'Keeffe, PDG et fondateur de More4apps.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.more4apps.com.

À propos de More4apps

Créée en 2000, More4apps est une société constituée par un groupe de consultants Oracle à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Fournisseur de logiciels spécialisés pour les utilisateurs finaux et les développeurs, More4apps conçoit des produits destinés à permettre aux utilisateurs d'Oracle e-Business Suite de gagner du temps et de l'argent en utilisant Excel comme interface pour les systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) d'Oracle.

More4apps propose actuellement ses services à plus de 30 000 utilisateurs d'Oracle au sein de près de 400 organisations dans plus de 38 pays.

