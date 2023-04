Morningstar Sustainalytics lanceert zijn Low Carbon Transition Ratings

Beleggers kunnen reageren op regelgevingsinitiatieven en materiële klimaatgerelateerde risico's beheren met toegang tot diepgaand inzicht in de mate waarin een bedrijf voorbereid is op de overgang naar een koolstofarme economie

TORONTO, 14 april 2023 /PRNewswire/ -- Morningstar Sustainalytics , een toonaangevende wereldwijde leverancier van ESG-onderzoek, ratings en gegevens, lanceerde vandaag zijn Low Carbon Transition Ratings . De ratings zijn bedoeld om beleggers een toekomstgerichte, op wetenschap gebaseerde beoordeling te geven van de huidige afstemming van een bedrijf op een netto nul-pad dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5 graden Celsius. De ratings zijn gebaseerd op een holistische beoordeling van de strategie en de acties van een onderneming om haar toezeggingen inzake netto nul te realiseren, zodat beleggers een duidelijk en vergelijkbaar beeld krijgen van het beleid, de bestuurspraktijken en de investeringsplannen van een onderneming. Morningstar Sustainalytics levert momenteel Low Carbon Transition Ratings voor ongeveer 4.000 van de grootste publieke ondernemingen en is van plan om tegen 2024 uit te breiden tot meer dan 12.500 ondernemingen. Met deze ratings beschikken beleggers over informatie om overgangsrisico's vast te stellen en te beheren, te reageren op wereldwijde regelgeving en openbaarmakingsinitiatieven, klimaatbeleggingsstrategieën op te stellen en engagementactiviteiten te bevorderen.

Beleggers stellen steeds vaker ambitieuze netto nul-strategieën op, waardoor ze meer gedetailleerd inzicht moeten hebben in de klimaatgerelateerde risico's en kansen voor de bedrijven waarin ze investeren. Hoewel meer bedrijven netto nul-toezeggingen doen om aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen te voldoen, blijkt uit vroeg onderzoek van Sustainalytics dat slechts 25 procent sterke emissiereductiedoelstellingen heeft. Verder heeft slechts 8 procent van de bedrijven sterke prestatiestimuleringsplannen voor broeikasgassen, waarbij de nutsbedrijven en de vastgoedsector op dit gebied voorop lopen. Op basis van Sustainalytics' beoordeling van de manier waarop deze bedrijven momenteel hun reductie van broeikasgasemissies beheren, zal de wereld naar verwachting met 2,9 graden Celsius opwarmen, wat ruim boven de doelstelling van 1,5 graden Celsius van de Overeenkomst van Parijs ligt.

Unieke kenmerken van de Low Carbon Transition Ratings

De Low Carbon Transition Ratings van Morningstar Sustainalytics zijn al bijna twee jaar in ontwikkeling en gebaseerd op feedback van beleggers. Ze zijn ontwikkeld door een intern team van klimaatdeskundigen en de makers van de bekroonde ESG Risk Ratings. Uitgedrukt als een impliciete temperatuurstijging bieden de Low Carbon Transition Ratings beleggers een contextueel signaal dat de blootstelling van een bedrijf aan transitierisico's en -kansen weergeeft op basis van zijn bedrijfsmodel, emissies en managementprestaties. De innovatieve beoordelingen zijn ook gebaseerd op de resultaten van de scenarioanalyse van de Inevitable Policy Response (IPR) en omvatten meer dan 85 managementindicatoren gewogen naar broeikasgasemissies en gegroepeerd per TCFD-thema. Beleggers kunnen ook de omvang en kwaliteit van de openbaarmaking van klimaatrisico's door een bedrijf bepalen met een in het onderzoek ingebouwde TCFD-module.

"Naarmate de effecten van de klimaatverandering zich verder doorzetten, zullen bedrijven waarschijnlijk geconfronteerd worden met stijgende transitiekosten in verband met het koolstofvrij maken van de wereldeconomie", aldus Azadeh Sabour, senior vice president Climate Solutions bij Morningstar Sustainalytics. "Beleggers worden zich steeds meer bewust van deze risico's en hebben behoefte aan een gestructureerde manier om de transitieplannen van bedrijven te ontcijferen, om te bepalen of bedrijven bereid zijn de vereiste transformatie van hun bedrijfsmodel te realiseren om over te schakelen op een koolstofarme economie. Door gebruik te maken van het consistente kader achter onze Low Carbon Transition Ratings kunnen beleggers profiteren van een duidelijk signaal om inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van de transitieplannen van een bedrijf, en in de wijze waarop deze zich verhouden tot andere sectoren en regio's."

Methodologie maakt gebruik van het door de PRI in opdracht gegeven IPR-beleidsscenario van 1,5 graden Celsius

Beleggingsklanten hebben toegang tot de uitgebreide en transparante methodologie van Morningstar Sustainalytics, die de modelaannames en beoordelingscriteria voor indicatoren in de gehele waardeketen van een onderneming omvat. Het vereiste beleidsscenario of Required Policy Scenario (1,5 graden Celsius RPS) uit de IPR dat in de methodologie wordt gebruikt, toont het ambitieuze beleid en de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden Celsius te houden, bovenop het huidige beleid. De RPS is gebaseerd op het netto nul-scenario van de International Energy Association, dat een breed scala van sectoren bestrijkt en uitgaat van aannames over technologische vooruitgang en veranderingen in landgebruik. Morningstar Sustainalytics schaalt de RPS van 1,5 graden Celsius af naar een bedrijfsspecifiek netto nul-budget dat rekening houdt met de locatie van de operatinele en handelsactiviteiten van een bedrijf.

"Overgangsrisico's voor bedrijven kunnen resulteren in hogere kosten door verschuivende technologieën, financiële risico's door beleidswijzigingen en verminderde toegang tot kapitaal", aldus Julian Poulter, hoofd Investor Relations bij de Inevitable Policy Response. "De noodzaak dat we deze risico's begrijpen neemt toe. Beleggers hebben een wetenschappelijk onderbouwde beoordeling nodig om de gevolgen voor hun portefeuilles te bepalen. IPR is verheugd dat Morningstar Sustainalytics onze scenario-analyse heeft geselecteerd voor gebruik in hun Low Carbon Transition Ratings. We kijken uit naar een nauwere samenwerking wanneer beleggers deze nieuwe signalen omarmen om beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen."

Morningstar Indexes introduceert een nieuwe reeks wereldwijde klimaatindexen

Later dit jaar zal Morningstar Indexes een nieuwe reeks wereldwijde klimaatindexen introduceren, ondersteund door de Low Carbon Transition Ratings van Morningstar Sustainalytics. De indexen zijn bedoeld voor beleggers die het netto nul-traject van hun portefeuilles willen volgen, en bieden blootstelling aan bedrijven die zich inzetten voor de transformatie van bedrijfsmodellen en het beheer van de risico's van de klimaatverandering. Voor meer informatie over de indexoplossingen voor duurzaam beleggen van Morningstar op het gebied van aandelen, vastrentende waarden en multi-assets, klik hier .

Voor meer informatie over de nieuwe Low Carbon Transition Ratings en het volledige pakket klimaatoplossingen van Morningstar Sustainalytics, klik hier .

Over Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics is een toonaangevend ESG-gegevens-, onderzoeks- en ratingbureau dat beleggers over de hele wereld ondersteunt bij de ontwikkeling en uitvoering van verantwoorde beleggingsstrategieën. Al meer dan 30 jaar loopt het bedrijf voorop bij de ontwikkeling van hoogwaardige, innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van wereldwijde beleggers. Tegenwoordig werkt Morningstar Sustainalytics samen met honderden van 's werelds toonaangevende vermogensbeheerders en pensioenfondsen die ESG-informatie en beoordelingen in hun beleggingsprocessen opnemen. Het bedrijf werkt ook samen met honderden bedrijven en hun financiële tussenpersonen om hen te helpen rekening te houden met duurzaamheid in beleid, praktijken en kapitaalprojecten. Met 17 kantoren wereldwijd heeft Morningstar Sustainalytics meer dan 1.800 medewerkers, waaronder meer dan 850 analisten met uiteenlopende multidisciplinaire expertise in meer dan 40 industriegroepen. Meer informatie vindt u op www.sustainalytics.com.

Morningstar Sustainalytics produceert verschillende ratings, beoordelingen en statistieken die veronderstellingen bevatten over toekomstige gebeurtenissen, die al dan niet kunnen plaatsvinden of aanzienlijk kunnen verschillen van de veronderstellingen. Deze ratings, beoordelingen en metrieken zijn meningen, kunnen worden gewijzigd, mogen niet worden beschouwd als garanties en mogen niet worden gebruikt als enige basis voor beleggingsbeslissingen. Morningstar Sustainalytics verstrekt geen beleggingsadvies of enige andere vorm van (financieel) advies en niets in dit persbericht vormt een dergelijk advies.

