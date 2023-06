MORPG MIR2M baseado em blockchain da ChuanQi IP: o site do teaser do The Dragonkin foi aberto

- Novo jogo para celular/PC utilizando o IP do MIR2, apresenta três profissões cativantes e uma guerra em larga escala chamada "Cerco ao Castelo de Sabuk", entre outros recursos.

- O plano é prestar serviços em mais de 170 países por meio de uma plataforma global de jogos baseados em blockchain, a "WEMIX Play"

SEUL, Coreia do Sul, 25 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ChuanQi IP, subsidiária da Wemade (CEO Henry Chang), lançou o site do teaser para o novo título de MORPG MIR2M baseado em blockchain: The Dragonkin hoje (26).

MORPG MIR2M baseado em blockchain da ChuanQi IP: o teaser do Dragonkin foi aberto.

MIR2M: The Dragonkin é um MORPG para celular/PC desenvolvido pela XFun Games Ltd. usando o IP representativo da Wemade, The Legend of Mir 2. ▲ O jogo apresenta três profissões atrativas: guerreiro, mago e taoista. ▲ O jogo inclui guerras em larga escala, como o "Cerco ao Castelo de Sabuk", para determinar o jogador mais forte do servidor. ▲ O jogo também oferece conteúdos dos clãs como "Proteção do clã" e "Companheiro do clã", nos quais os jogadores podem cooperar para defender seus territórios ou transportar prisioneiros.

Este jogo está programado para ser oferecido em mais de 170 países em todo o mundo por meio da plataforma global de jogos baseados blockchain WEMIX Play da Wemade.

Informações mais detalhadas sobre o MIR2M: The Dragonkin podem ser encontradas por meio da WEMIX Play e no site do teaser.

Site de referência

MIR2M: site do teaser do The Dragonkin : thedragonkin.mir2m.world

Site oficial da WEMIX Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2101707/ChuanQi_IP_blockchain_based_MORPG_MIR2M_The_Dragonkin_teaser_site_opened.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129337/Mir2M_logo_Logo.jpg

FONTE ChuanQi IP

SOURCE ChuanQi IP