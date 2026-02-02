Morphic Medical annonce l'obtention du statut NUB pour RESET® Endoscopic Device Therapy en Allemagne.

RESET® est une procédure endoscopique peu invasive conçue pour réduire le poids et améliorer les conditions de santé cardiométaboliques telles que le diabète de type 2.

Le statut NUB One permet aux hôpitaux allemands de demander un remboursement supplémentaire pour l'utilisation de RESET®, ce qui permet une adoption plus large et un déploiement commercial à court terme.

BOSTON, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, créateur du premier dispositif médical au monde conçu pour cibler la cause sous-jacente de l'obésité et du diabète de type 2, a annoncé aujourd'hui que sa thérapie RESET® a obtenu le statut NUB (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) en Allemagne.

Le système RESET® est conçu pour offrir aux patients souffrant d'obésité et de troubles métaboliques tels que le diabète de type 2 (T2D) la première solution endoscopique sans incision visant à réduire immédiatement le poids et à améliorer le métabolisme.

Le statut NUB 1 est une étape importante du remboursement en Allemagne, attribuée après évaluation au sein du système hospitalier et de remboursement allemand. La désignation reconnaît que RESET® est soutenu par un ensemble substantiel et croissant de preuves cliniques et permet aux hôpitaux de demander un remboursement supplémentaire pour son utilisation pendant que des voies de remboursement plus larges continuent d'être évaluées.

Cette décision s'appuie sur un grand nombre de publications évaluées par des pairs, de données issues de registres du monde réel et d'expériences cliniques menées par des chercheurs, qui confirment la sécurité, l'efficacité, la durabilité et les avantages métaboliques des thérapies basées sur la pose d'un anneau de dérivation duodéno-jéjunale chez les patients souffrant d'obésité et de diabète de type 2.

Mike Gutteridge, président-directeur général de Morphic Medical, a déclaré :

« Cette reconnaissance par le NUB est une étape importante pour Morphic Medical et pour les patients et les hôpitaux qui recherchent des thérapies métaboliques endoscopiques basées sur des preuves ».

« Ce statut reflète non pas une étude unique, mais un ensemble de preuves crédibles accumulées au cours de nombreuses années de recherche clinique et d'utilisation dans le monde réel. Il soutient les discussions constructives sur le remboursement avec les centres allemands et renforce la confiance dans RESET® en tant que thérapie cliniquement significativ ».

Avec le statut NUB en place, Morphic Medical travaillera avec les principaux hôpitaux allemands pour soutenir les applications NUB individuelles et étendre l'adoption clinique. L'entreprise continue également d'investir dans le suivi clinique post-commercialisation, la participation à des registres et la production de preuves pour soutenir le remboursement à plus long terme et l'inclusion dans les lignes directrices.

À propos de Morphic

Morphic Medical développe RESET, une thérapie endoscopique qui offre un traitement alternatif non chirurgical de l'obésité morbide et/ou de l'obésité en présence d'un facteur de risque cardiométabolique concomitant, par exemple le diabète de type 2 et/ou la dyslipidémie. RESET n'est pas autorisé à la vente aux États-Unis et est limité par la loi fédérale à un usage expérimental. Fondée en 2003, Morphic Medical a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations, visitez le site morphicmedical.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

