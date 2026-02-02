Morphic Medical gibt NUB-Status Eins für RESET® Endoskopische Gerätetherapie in Deutschland bekannt

RESET® ist ein minimal-invasives endoskopisches Verfahren zur Gewichtsreduktion und zur Verbesserung der kardiometabolischen Gesundheit, wie z.B. Typ 2 Diabetes.

Der NUB-Status Eins ermöglicht es deutschen Krankenhäusern, zusätzliche Kostenerstattungen für die Verwendung von RESET® zu beantragen, was zu einer breiteren Akzeptanz und einer baldigen kommerziellen Einführung beiträgt.

BOSTON, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, Hersteller des weltweit ersten medizinischen Geräts, das auf die Ursache von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes abzielt, gab heute bekannt, dass seine RESET® Therapie in Deutschland den NUB-Status (Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden) eins erreicht hat.

Das RESET® System wurde entwickelt, um Patienten, die mit Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen wie Typ-2-Diabetes (T2D) leben, die erste inzisionsfreie, endoskopische Lösung zu bieten, die eine sofortige Gewichtsreduktion und Stoffwechselverbesserung ermöglicht.

Der NUB-Status 1 ist ein wichtiger Meilenstein für die Kostenerstattung in Deutschland, der nach einer Bewertung innerhalb des deutschen Krankenhaus- und Kostenerstattungssystems vergeben wird. Mit dieser Auszeichnung wird anerkannt, dass RESET® durch eine umfangreiche und wachsende Zahl klinischer Nachweise gestützt wird, und ermöglicht es Krankenhäusern, eine zusätzliche Kostenerstattung für seine Verwendung zu beantragen, während umfassendere Erstattungsmöglichkeiten weiterhin geprüft werden.

Die Entscheidung stützt sich auf ein umfangreiches Fundament aus von Fachleuten begutachteten Veröffentlichungen, realen Registerdaten und von Prüfärzten geleiteten klinischen Erfahrungen, die die Sicherheit, Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und die metabolischen Vorteile von Therapien auf der Basis von duodenal-jejunalen Bypass-Linern bei Patienten mit Adipositas und Typ-2-Diabetes belegen.

Mike Gutteridge, Präsident und CEO von Morphic Medical, sagte:

„Diese NUB-Anerkennung ist ein wichtiger Meilenstein für Morphic Medical und für Patienten und Krankenhäuser, die evidenzbasierte, endoskopische Stoffwechseltherapien suchen."

„Entscheidend ist, dass dieser Status nicht auf einer einzigen Studie beruht, sondern auf einer breiten und glaubwürdigen Sammlung von Erkenntnissen, die über viele Jahre klinischer Forschung und praktischer Anwendung gesammelt wurden. Sie unterstützt konstruktive Erstattungsgespräche mit deutschen Zentren und stärkt das Vertrauen in RESET® als klinisch sinnvolle Therapie."

Nach Erlangung des NUB-Status wird Morphic Medical mit führenden deutschen Krankenhäusern zusammenarbeiten, um individuelle NUB-Anwendungen zu unterstützen und den klinischen Einsatz weiter auszubauen. Das Unternehmen investiert auch weiterhin in die klinische Nachbeobachtung nach der Markteinführung, in die Teilnahme an Registern und in die Erstellung von Nachweisen, um die längerfristige Kostenerstattung und die Aufnahme in Richtlinien zu unterstützen.

Über Morphic

Morphic Medical ist der Entwickler von RESET, einer endoskopisch verabreichten Therapie, die eine nicht-chirurgische, alternative Behandlung von morbider Adipositas und/oder Fettleibigkeit bei gleichzeitigem Vorliegen von kardiometabolischen Risikofaktoren, z. B. Typ-2-Diabetes und/oder Dyslipidämie, bietet. RESET ist in den Vereinigten Staaten nicht zum Verkauf zugelassen und darf laut Bundesgesetz nur zu Forschungszwecken verwendet werden. Das 2003 gegründete Unternehmen Morphic Medical hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte morphicmedical.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Morphic Medical Medienkontakt:

Investor Relations

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724347/5746921/Morphic_RGB_Logo.jpg