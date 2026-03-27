-Morphic® Medical refuerza la junta directiva con el nombramiento de Terri Cooper, veterana del sector sanitario

La experimentada ejecutiva Terri Cooper ha sido nombrada miembro del Consejo de Administración.

BOSTON, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, empresa creadora del primer dispositivo médico del mundo diseñado para atacar la causa subyacente de la diabetes tipo 2, anunció hoy la incorporación de Terri Cooper a su Consejo de Administración.

La Dra. Terri Cooper cuenta con 35 años de experiencia en la industria de las ciencias de la vida y la salud. Como experta reconocida en este sector, Terri ha trabajado en diversos ámbitos a nivel global, tanto en el sector público como en el privado. Fue directora de la práctica de consultoría de Deloitte en Estados Unidos. Su experiencia abarca la complejidad de la industria, los negocios, la tecnología, la creación de marcas y los imperativos regulatorios. Ha desarrollado con éxito el negocio de I+D en ciencias de la vida de Deloitte y ha liderado reestructuraciones organizativas y financieras globales que han impulsado una mejora significativa del rendimiento. Asimismo, ha liderado iniciativas de innovación y fusiones y adquisiciones que han generado oportunidades de crecimiento y diferenciación competitiva.

"Me siento honrada de unirme al Consejo de Administración de Morphic Medical en un momento tan crucial para la evolución de la salud metabólica", declaró Terri. "El compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones menos invasivas y centradas en el paciente representa precisamente el tipo de innovación que necesita nuestro sistema de salud. Espero poder apoyar al equipo en su labor de ampliar el acceso y mejorar los resultados para los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2".

"Nos complace dar la bienvenida a la Dra. Terri Cooper al Consejo de Administración de Morphic Medical", declaró Mike Gutteridge, presidente y consejero delegado. "Terri aporta más de tres décadas de liderazgo global en los sectores de ciencias de la vida y atención médica, con una profunda experiencia en estrategia, gestión regulatoria, transformación organizacional y creación de valor. Su experiencia será fundamental a medida que avanzamos en nuestro ensayo clínico STEP-1 en EE.UU. y continuamos construyendo la base clínica y comercial de RESET®, nuestra terapia endoscópica sin incisiones diseñada para lograr una rápida reducción de peso y una mejora metabólica significativa para pacientes con obesidad y diabetes tipo 2."

Acerca de Morphic

Morphic Medical es el desarrollador de RESET, una terapia administrada por vía endoscópica que ofrece un tratamiento alternativo no quirúrgico para la obesidad mórbida y/o la obesidad en presencia de factores de riesgo cardiometabólico concurrentes, como la diabetes tipo 2 y/o la dislipidemia. RESET no está aprobado para su venta en Estados Unidos y su uso está limitado por ley federal a fines de investigación. Fundada en 2003, Morphic Medical tiene su sede en Boston, Massachusetts. Para obtener más información, visite morphicmedical.com o síganos en Twitter y LinkedIn.

Contacto para medios de Morphic Medical:

Relaciones con inversores

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724347/Morphic_RGB_Logo.jpg