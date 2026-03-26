Morphic® Medical renforce son conseil d'administration avec la nomination de Terri Cooper, vétéran du secteur de la santé

Terri Cooper, cadre expérimentée, est nommée au conseil d'administration

BOSTON, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Morphic Medical, créateur du premier dispositif médical au monde conçu pour cibler la cause sous-jacente du diabète de type 2, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Terri Cooper au conseil d'administration de la société.

Terri Cooper a 35 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie et des soins de santé. En tant qu'experte reconnue dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé, Terri a travaillé dans plusieurs secteurs à travers le monde, tant dans le domaine public que dans le domaine privé. Terri est une ancienne directrice du cabinet de conseil américain de Deloitte. Son expérience couvre des secteurs complexes, des entreprises, des technologies, la création de marques et des impératifs réglementaires. Elle a développé avec succès l'activité R&D de Deloitte dans le domaine des sciences de la vie et a dirigé des restructurations organisationnelles et financières mondiales qui ont permis d'améliorer considérablement les performances. Elle a également piloté des initiatives d'innovation et de fusions et acquisitions qui ont débouché sur des opportunités de croissance et une différenciation concurrentielle.

« Je suis honorée de rejoindre le conseil d'administration de Morphic Medical à un moment aussi crucial de l'évolution de la santé métabolique », a déclaré Terri. « L'engagement de l'entreprise à proposer des solutions moins invasives et centrées sur le patient représente exactement le type d'innovation dont notre système de santé a besoin. Je me réjouis de soutenir l'équipe dans ses efforts pour élargir l'accès et améliorer les résultats pour les patients souffrant d'obésité et de diabète de type 2 ».

« Nous sommes ravis d'accueillir le Dr Terri Cooper au sein du conseil d'administration de Morphic Medical », a déclaré Mike Gutteridge, président et directeur général. « Terri apporte plus de trois décennies de leadership mondial dans les secteurs des sciences de la vie et de la santé, avec une expertise approfondie en matière de stratégie, de navigation réglementaire, de transformation organisationnelle et de création de valeur. Son expérience sera déterminante pour l'avancement de notre essai clinique STEP-1 aux Etats-Unis et pour la poursuite de la construction des bases cliniques et commerciales de RESET®, notre thérapie endoscopique sans incision conçue pour permettre une réduction rapide du poids et une amélioration significative du métabolisme chez les patients souffrant d'obésité et de diabète de type 2 ».

À propos de Morphic

Morphic Medical développe RESET, une thérapie endoscopique qui offre un traitement alternatif non chirurgical de l'obésité morbide et/ou de l'obésité en présence d'un facteur de risque cardiométabolique concomitant, par exemple le diabète de type 2 et/ou la dyslipidémie. RESET n'est pas autorisé à la vente aux États-Unis et est limité par la loi fédérale à un usage expérimental. Fondée en 2003, Morphic Medical a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour plus d'informations, visitez le site morphicmedical.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

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