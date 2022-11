Morre o pioneiro da indústria de helicópteros Frank Robinson

TORRANCE, Califórnia, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 12 de novembro de 2022, a Robinson Helicopter Company despediu-se de seu fundador, Frank Robinson. Robinson faleceu serenamente aos 92 anos em sua casa em Rolling Hills, no estado da Califórnia.

Um dos nomes de maior reconhecimento na indústria de helicópteros, Frank Robinson foi um pioneiro, um homem que não foi motivado por recompensas ou elogios, mas por uma visão que redefiniu o setor e mudou para sempre a aviação geral.

Frank Robinson 1930-2022

Robinson será lembrado por projetar e fabricar os helicópteros modelos R22, R44 e R66. Conhecidos por sua simplicidade e confiabilidade, os helicópteros populares têm um perfil distinto e podem ser vistos com facilidade e frequência em todo o mundo.

O fascínio de Robinson por helicópteros começou em 1939, aos nove anos, quando viu uma foto no Seattle Post-Intelligencer de Igor Sikorsky voando com seu helicóptero VS-300. Essa imagem cativou Robinson e definiu o rumo do trabalho de sua vida.

Bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade de Washington ele foi, posteriormente, pós-graduado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade Estadual de Wichita. Sua carreira começou no final dos anos 50 com a Cessna e seguiu até os anos 60, trabalhando para muitas empresas aeroespaciais líderes, incluindo Bell e Hughes. Em 1973, aos 43 anos, percebeu que nenhum de seus empregadores tinha interesse na ideia de um helicóptero simples e pessoal, e demitiu-se de seu emprego na Hughes e fundou a Robinson Helicopter Company em sua casa em Palos Verdes, Califórnia. Seis anos depois, desafiando os críticos e superando enormes obstáculos, Robinson recebeu a certificação da FAA para seu helicóptero R22 de dois lugares, movido a pistão. Até então desconhecida, a empresa de helicópteros fez a entrega de sua primeira produção, o R22, em outubro de 1979. Em 1989, o R22 já havia conquistado um espaço na aviação geral, abrindo um mercado anteriormente inexplorado em termos de propriedade privada de helicópteros.

No início dos anos 90, percebendo o potencial de um helicóptero leve de tamanho médio, Robinson introduziu o modelo movido a pistão de quatro lugares R44. Rapidamente, os pedidos para o R44 se acumularam e a empresa se tornou um player reconhecido no setor da aviação. Em 2010, Robinson mais uma vez expandiu sua linha com o R66 de cinco lugares, movido a turbina.

A determinação incessante de Robinson lhe rendeu o respeito de colegas e concorrentes. Carinhosamente chamado de astro do rock em certos círculos de aviação, Robinson se aposentou em 2010 aos 80 anos.

A lista de prêmios e honrarias concedidas a Robinson é longa. Os mais notáveis:

2013





Daniel Guggenheim Medal – AHS International 2011





Prêmio Lifetime Aviation Engineering Award – Living Legends of Aviation 2010





Cierve Lecturer – Royal Aeronautical Society 2011





Indicado para a Academia Nacional de Engenharia dos EUA 2004





Prêmio Howard Hughes Memorial – So. California Aeronautic Association 2000





Nomeado Laurels Hall of Fame Legend - Aviation Week & Space Technology 1997





Prêmio The Doolittle Award - Sociedade de Pilotos de Ensaios Experimentais 1992





Prêmio Laurels – Semana da Aviação e Tecnologia Espacial 1991 e 1990





Igor I. Sikorsky International Trophy – Sociedade Americana de Helicópteros

Atualmente, a empresa continua sob a liderança do filho de Frank, Kurt Robinson e, até o momento, entregou mais de 13 mil helicópteros em todo o mundo.

FONTE Robinson Helicopter Company

